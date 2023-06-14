«Жизнь на стульях и развлечения 24/7‎» – Джек Дорси считает, что гарнитура Apple превратит людей в персонажей мультфильма «ВАЛЛ-И»

Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter, а ныне руководитель платежного сервиса Square, поделился мнениями о недавно анонсированной гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro.

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Джек Дорси говорит, что подобная технология может сделать будущее людей, похожим на то, что показано в фильме Pixar 2008 года «ВАЛЛ-И» – где люди заняты только умственным трудом и развлечениями, и даже не могут самостоятельно двигаться из-за избыточного веса.

«Это будущее, к которому мы движемся — с людьми на летучих креслах, питанием через соломинки и развлечениями 24/7», — сказал Дорси на этой неделе в интервью ведущим «Breaking Points».

Дорси говорит, что передовые гарнитуры, подобные Apple, обладают игровым потенциалом, но его очень беспокоит возможный изолирующий эффект технологии погружения. Экс-руководитель Twitter сравнил последние разработки дополненной и виртуальной реальности с несколькими работами по научной фантастике, в частности, романами Нила Стивенсона «Лавина» и Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться».

«Если вы хотите понять будущее любой технологии, просто читайте научную фантастику. Это действительно дорожная карта», — сказал Дорси.

В «Лавине» главный герой прыгает между антиутопической реальностью и виртуальной «метавселенной», а сюжет «Первому игроку приготовиться» сосредотачивается на персонаже, который проходит всемирную виртуальную игру.

Ранее генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что гарнитура Apple — «печальная, дорогая и не имеет никаких магических решений».