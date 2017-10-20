Zotac анонсировала самую компактную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti – версию ArcticStorm Mini с предустановленным водоблоком

Компания Zotac подготовила к выпуску видеокарту GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini, которая является самой компактной в мире версией GeForce GTX 1080 Ti, оснащённой водоблоком.

Новинка имеет длину 212 мм. Почти всю поверхность устройства занимает водоблок, который отводит тепло от графического процессора NVIDIA GP102, чипов памяти и элементов системы питания. Водоблок изготовлен из никелированной меди и имеет прямой контакт охлаждаемыми компонентами. Он содержит микроканалы диаметром всего 0,3 мм, которые обеспечивают высокую эффективность передачи тепловой энергии. Водоблок покрыт прозрачным акриловым стеклом, дополнен подсветкой из белых светодиодов и поддерживается пластиной с обратной стороны видеокарты. Для подключения к системе водяного охлаждения служат стантартные фиттинги стандарта G 1/4. Также в комплект поставки включаются два крепления для гибких трубок с внутренним диаметром 10 мм.

Графический процессор видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini содержит 3584 ядра CUDA и работает на базовой частоте 1506 МГц. Повышенная частота составляет 1620 МГц. Объём памяти GDDR5X составляет 11 ГБ, а шина доступа – 352 бита. Эффективная частота памяти – 11 ГГц. Для вывода изображения доступны три разъёма DisplayPort 1.4, один порт HDMI 2.0b и один интерфейс DL-DVI-D. Дополнительная энергия подаётся при помощи двух 8-контактных коннекторов питания.

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini поступит в продажу уже в скором времени, но её цена пока не сообщается.

Источник: techpowerup