ZOTAC прорекламировала майнинговую ферму, состоящую из её видеокарт, пометив её хештегом #PcGaming

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На фоне дефицита игровых видеокарт и существенного завышенных цен, которые стали следствием очередного бума майнинга, компания ZOTAC решила прорекламировать майнинговую ферму, состоящую из её видеокарт.

В учётной записи ZOTAC_USA в сервисе микроблогов Twitter появилась публикация с фотографией, на которой запечатлена майнинговая ферма. Она включает 8 видеокарт ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge.

При этом компания использовала в этой публикации хештег #PcGaming, хотя эта установка не имеет никакого отношения к запуску игр. Исходя из этой публикации, можно сделать вывод, что ZOTAC не только никак не намерена бороться с майнингом, но и поддерживает майнинг на своих продуктах, что лишь усиливает дефицит. И это происходит в то время, когда видеокарты ZOTAC (как и других брендов) практически невозможно купить по рекомендованным ценам.

Добавим, вскоре после публикации этой фотографии компания удалила её из соцсети Twitter. Но пользователи успели сделать скриншот.

Источник: videocardz