Звезда «Безумного Макса» Том Харди говорит, что фанатеет от «Фуриосы» — хотя даже не смотрел фильм

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Харди, который в 2015 году сыграл главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога гнева», заявил, что является большим фанатом франшизы Джорджа Миллера и приквела с Аней Тейлор-Джой в частности — несмотря на то, что еще даже не посмотрел ленту.

«Уверен, что «Фуриоса» получит ошеломляющий успех, которого справедливо заслуживают Джордж, Аня и Крис», — сказал Харди в интервью Variety. «Я большой фанат «Безумного Макса», «Дороги гнева» и «Фуриосы». Я не видел фильм, но знаю, что он особенный, потому что его создал Джордж».

Сюжет «Фуриосы», которая является приквелом к «Дороге гнева», рассказывает о становлении персонажа Шарлиз Терон — ее юную версию сыграла Аня Тейлор-Джой (несмотря на то, что Миллер изначально подумывал о том, чтобы омолодить Терон на экране с помощью технологий), которая получила всего 30 строк в фильме.

Несмотря на оптимистичные прогнозы лента продемонстрировала не слишком удачный старт (со скромными $59 млн) и сейчас ее глобальная касса достигает $160 млн — меньше производственного бюджета в $168 млн (и это еще без учета маркетинговых расходов). Отметим, что «Дорога гнева» с Томом Харди, несмотря на то, что стал одним из хитовых боевиков, так же не отметился кассой. Лента дебютировала скромнее приквела — с $45 млн и заработала в общей сложности $380 млн по всему миру.

Интересно, что «Дорога гнева» не попала даже в топ 20 самых кассовых фильмов 2015 года, согласно данным Variety, что собственно не помешало распространению слухов о потенциальном сиквеле. В то же время Харди в другом интервью Forbes их опроверг, откровенно заявив: «Не думаю, что это происходит».

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