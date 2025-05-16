Звезда «Очень странных дел» сыграет одного из лучших персонажей «Голодных игр» в приквеле о Хеймитче

Новый фильм в серии «Голодных игр», адаптирующий книгу Сюзанны Коллинз «Рассвет на жатве», понемногу раскрывает свой актерский состав — и на этот раз Lionsgate объявил о присоединении Майи Хоук, как юной версии одного из самых интересных персонажей «Голодных игр: В огне».

Речь идет о Вайрес, которую в фильме 2013 года сыграла Аманда Пламмер — победительницу соревнований, которая снова возвращается на смертоносную арену как представительница Дистрикта 3 рядом со своим коллегой Бити Латье (Джеффри Райт), но погибает от рук другого игрока.

В приквеле «Рассвет на жатве» Вайрес описывают как «темноволосую, тихую и несколько эксцентричную девушку из Дистрикта 3», которая выиграла прошлогодние «Голодные игры». Интересно посмотреть, как персонажа воплотит Майя Хоук, дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, наиболее известная по роли Роби Бакли в хитовом научно-фантастическому сериале «Очень странные дела».

Остальные новые объявления (через Games Radar) включают звезду «Заклятия» Лили Тейлор, которая воплотит на экране Мегс Фланаган (победительница 11 Голодных игр, которую в оригинальных фильмах играла Линн Коэн), а также Кельвина Харрисона-младшего, который сыграет юную версию персонажа Джеффри Райта.

Напомним, что действие приквела будет разворачиваться за 24 года до событий оригинальных «Голодных игр» и расскажет о юбилейных 50-х играх в Панеме — вероятно, одних из самых жестоких в своей истории, поскольку берут «двойную дань» (48 девушек и юношей будут бороться за жизнь). В центре сюжета окажется юный Хеймитч, которого играет Джозеф Зада, а также его трагическая любовная история с персонажкой Ленор Дав (Уитни Пик) и путь к победе на соревнованиях. Зрители оригинальных «Голодных игр» уже знают, что он стал победителем, и появлялся в фильмах, как наставник Катнис и Питы (в исполнении Вуди Харрельсона).

«Когда называют имя Хеймитча, все его мечты рушатся. Он оторван от семьи и любви, и отправлен в Капитолий вместе с тремя другими участниками Дистрикта 12: подругой, которая ему почти как сестра, навязчивым чудаком и самой храброй девушкой района. Когда Игры стартуют, Хеймитч понимает, что он настроен на поражение, однако что-то в середине заставляет парня сражаться… и так, чтобы об этой борьбе узнали далеко за пределами смертоносной арены».

Срежиссирует фильм давний руководитель франшизы Фрэнсис Лоуренс, а сценарий адаптирует Билли Рэй. Премьера «Рассвета на жатве» назначена на 20 ноября 2026 года.

Предыдущий приквел под названием «Баллада о певчих птицах и змеях», посвященный десятым Голодным играм с Томом Блайтом и Рэйчел Зеглер в главных ролях, вышел в 2023 году и заработал $348 млн, что можно считать достойным результатом для ленты с бюджетом в размере $100 млн. В целом франшиза оформила более $3,3 млрд заработка, тогда как фильм 2013 года «В огне» остается самым богатым в серии с кассой в более чем $865 млн.