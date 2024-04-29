«У тебя слишком большой рот». Майя Хоук не рассказывает отцу о 5-м сезоне сериала «Очень странные дела», потому что боится спойлеров

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя сыграла Робин Бакли в сериале «Очень странные дела» — и, как сообщается, пока идут съемки 5-го сезона она предпочитает не общаться с родителями о работе, чтобы избежать спойлеров.

Итан Хоук в недавнем интервью признался, что никак не может вытянуть из дочери хоть какую-то информацию о продолжении сериала:

«Я все ее подталкиваю к этому, но она не сдается. Говорит, что у меня слишком большой рот В оригинале Итан говорит «You've got a big mouth» — это идиома с английского языка, которая обозначает человека, который не умеет хранить тайны.», — шутит Итан. «Так что нет, она не рассказывает подробностей даже своему старому дорогому папе».

Сейчас съемки 5-го и последнего сезона сериала проходят в Джорджии (после длительной остановки на время забастовок в Голливуде). Сюжет трудно предсказать — Од и компания победили Векну в последней серии 4-го, однако Уилл предупредил друзей о его неизбежном возвращении. А, учитывая то, что актеры повзрослели, следует ожидать определенный скачок повествования во времени.

Сериал «Очень странные дела», вдохновленный произведениями Стивена Кинга, начал транслироваться на Netflix в 2016 году — и с тех пор шоу остается одним из самых популярных на платформе. Четвертый сезон Stranger Things вышел двумя частями в мае и июле 2022 года, установив рекорд — за первые 28 дней зрители провели за сериалом более одного миллиарда часов (если точнее, 1,35 млрд часов просмотра).

С самого начала шоураннеры братья Дафферы планировали, что история охватит 4-5 сезонов. Несмотря на завершение истории, в будущем мы ожидаем как минимум один анимационный спиноф от Эрика Роблса («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники»), спектакль-приквел, сюжет которого развернется за 20 лет до событий сериала, а также VR-игру, где игроки примерят на себя роль Векны.