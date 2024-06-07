«Звездные войны: Аколит» собрал 4,8 млн просмотров за день — самый большой запуск Disney+ в 2024 году

«Аколит» — новый сериал из вселенной Star Wars — стал крупнейшей премьерой Disney+ в 2024 году. Первые два эпизода, которые дебютировали на стриминге 4 июня, собрали 4,8 млн просмотров за день.

Обычно Disney+ не отчитывается о данных просмотров за один день — например, в августе прошлого года стриминг предоставил статистику «Асоки» по итогам пяти дней (14 млн просмотров).

У «Аколита» есть шансы превзойти достижения предшественника, однако ему придется поддерживать подобные результаты и на выходных. Следующие эпизоды будут выходить каждый вторник (до 16 июля включительно).

Тем временем с дебютом первых двух эпизодов появились первые отзывы зрителей и их можно назвать катастрофическими — на Rotten Tomatoes зрительская оценка «Аколита» снижается ежедневно и на сегодня достигает 28% (что интересно, профессиональные критики, похоже, имеют кардинально иное мнение и поставили сериалу аж 92%).

«Аколит», созданный Лесли Хэдланд («Матрешка»), рассказывает о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Согласно официальному синопсису: «девушка, которая когда-то была падаваном, и ее мастер-джедай расследуют серию преступлений, однако на их пути к разгадке встает куда более опасная сила, чем они могли представить».

Онлайн-курс "Проєктування та дизайн інтер'єрів" від Skvot. 40 занять про ергономіку, софт, креслення та командну роботу.Щоб навчитись самостійно знаходити та втілювати логічні дизайн-рішення, орієнтовані на комфорт. Детальніше про курс

В главных ролях предстают Амандла Стенберг (которая играет сразу двух персонажей) и Ли Чон Чжэ (говорит, что специально выучил английский для роли). Также среди актерского состава появляются Мэнни Джасинто, Джоди Тернер-Смит, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чепмен и Кэрри-Энн Мосс.