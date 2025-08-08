banner
Гаджетами на iOS теперь можно управлять мысленно

Apple вместе со стартапом Synchron показала, как можно управлять гаджетами iOS без рук, голоса или взгляда — только силой мысли.

Это первый публичный пример работы системы «мозг-компьютер» (BCI) на iPadOS 26. Хотя разработке Synchron пока пока далеко до Neuralink Илона Маска, компании уже рассказывали об участнике Марке Джексоне (имеет диагноз боковой амиотрофический склероз). Именно он показал, как благодаря «мозгу-компьютеру» открывает приложения, пишет сообщения и управляет iPad — не касаясь экрана вообще.

Стартап Synchron утверждает, что Марк первым в мире полностью управлял iPad мыслями через новый Apple-протокол BCI HID. Система работает так, что мозговые сигналы превращаются в команды для устройства, будто ты касаешься экрана пальцем или говоришь голосом. Сигналы через iOS еще способны как бы «видеть» экран и передавать информацию обратно в мозг или в интерфейс, чтобы лучше понять, чего хочет пользователь.

Сигналы из мозга передаются через имплант Stentrode, установленный прямо в кровеносный сосуд возле моторной коры. Операция — минимально инвазивная: имплант вводят через яремную вену на шее. Сигналы считываются и отправляются в iPad через беспроводной передатчик и обрабатываются системой Switch Control.

Новая система работает уже в iOS 26, iPadOS 26 и других обновлениях. Пока что она ограниченно распространена среди пользователей, но Apple уже тестирует ее в реальных условиях. По данным Synchron, имплант получили десять человек в США и Австралии — все они участвуют в испытаниях, одобренных FDA.

В отличие от подхода Neuralink, который требует открытой операции на мозге, вариант от Synchron значительно безопаснее и проще. Хотя пока Neuralink более распространен: имплантировано рекордные 4096 электродов. Кроме них, есть третий конкурент: Гейб Ньюэлл, который хочет выпустить Steam Deck в голове. Тем не менее безопасность операции делает Synchron реальным кандидатом на более быстрое распространение среди людей. Но не без нюансов: Apple публично еще не презентовала технологию.

Источник: 9to5mac

