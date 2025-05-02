Найцікавіші нові серіали травня 2025 року

У травні на малих екранах фігуруватимуть такі бренди, як «Бібліотекар», «Любов, смерть і роботи», «Ходячі мерці» та «Зоряні війни». Однак серед інших особливу цікавість викликає нова наукова фантастика від Apple TV+ «Щоденники вбивцебота» за мотивами однойменної серії книг Марти Веллс. Детальніше про серіальні новинки травня та продовження популярних шоу розповідаємо в нашому традиційному матеріалі.

Нові серіали

«Чотири пори року» / The Four Seasons

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 1 травня

Реліз: Netflix

У центрі оповіді знаходяться три пари середнього віку, які вже багато років проводять відпустку разом. Однак цього року рівновага в компанії порушується, коли одна з пар оголошує про своє розставання, а згодом чоловік з’являється з новою, набагато молодшою партнеркою. Через це згуртованість групи піддається серйозному випробуванню.

Серіал був написаний жіночим складом сценаристок в особі Тіни Фей, Ленг Фішер та Трейсі Вігфілд і є рімейком однойменної романтичної комедії Алани Алди, що вийшла на екрани у 1981 році. Обігрувати стару історію на новий лад будуть сама Тіна Фей, Колман Домінго, Вілл Форте та Стів Карелл, котрий в перший день місяця відзначиться на Netflix, а в останній — на HBO та Max.

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Жанр: анімаційна короткометражна антологія, пригодницька фантастика

Дата прем’єри: 4 травня

Реліз: Disney+

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«Tales of the Underworld» — третя частина серії анімаційних короткометражок «Tales», присвячених різним персонажам культового всесвіту. Нагадаємо, що «Сказання про джедаїв» (2022) доповнював історію Асоки Тано та графа Дуку, а «Сказання про Імперію» (2024) — Морґан Елсбет та Баррісс Оффі.

За прикладом попередників нова глава буде розділена на дві арки та розповідатиме про мисливців за головами Асажж Вентресс і Кеда Бейна. Прем’єра намічена на 4 травня, тобто на неофіційний день «Зоряних війн», так само як торік прем’єрувався «Tales of the Empire».

«Дастер» / Duster

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Max

Дія відбувається на Південному Заході США у 1972 році. Це історія про першу чорношкіру жінку-агентку ФБР, яка намагається зупинити злочинний синдикат за допомогою талановитого водія, здатного втекти з місця злочину.

У травні є нагода згадати не тільки про «Зоряні війни», а й про колись близько дотичного до космічної саги Джей Джей Абрамса, адже саме він, на пару з сценаристкою та продюсеркою ЛаТоєю Морган значаться як творці серіалу. А от вже безпосередньо у кадрі перед глядачем постануть Джош Голловей, Рейчел Гілсон, Кіт Девід та Грег Грюнберг.

«Надкомпенсація» / Overcompensating

Жанр: комедійна драма

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Prime Video

Щоб краще вписатися в колектив, колишній гравець шкільної футбольної команди вирішує приховати свою гомосексуальність і заводить несподівану дружбу з маргіналізованим учнем. Серед тутешніх виконавчих продюсерів фігурує ім’я відомого комедійного актора Джони Гілла, якого нині можна рідко побачити на екрані — його останнім на сьогодні проєктом є непоказна комедія «Ваші і наші», яка вийшла на Netflix більше двох років тому.

«Затишок» / Reservatet

Жанр: кримінальна драма, детективний трилер

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Netflix

Коли в заможному передмісті зникає сусідська економка, Сесіль вирушає на пошуки правди й розкриває таємниці, які руйнують її ідеальний світ. Данський детективний мінісеріал «Затишок» буде доступний на Netflix з 15 травня.

«Щоденники вбивцебота» / Murderbot

Жанр: наукова фантастика, комедія, бойовик

Дата прем’єри: 16 травня

Реліз: Apple TV+

Кіборг-охоронець, який потай називає себе Вбивцеботом, мусить приховувати свою здатність до вільного мислення. Попри основне призначення, яке полягає у виконанні різноманітних небезпечних завдань під час місії з дослідження космосу, Вбивцебота водночас тягне до людей і лякає їхня слабкість.

Сюжет серіалу, який здається найцікавішою травневою новинкою, заснований на книжній серії «The Murderbot Diaries» американської письменниці Марти Веллс. Шоуранерами виступили творці «Американського пирога» Кріс і Пол Вайци, а головну роль виконав Александр Скашґорд.

Більше подробиць про потенційний хіт можна дізнатися у новині Катерини Даньшиної, а детально про книжки «Всі системи: небезпека» та «Штучний стан», які входять до серії «Щоденники вбивцебота», читайте в огляді Павла Чуйкіна.

«Сирени» / Sirens

Жанр: чорна комедія

Дата прем’єри: 22 травня

Реліз: Netflix

Історія розгортається протягом одного вибухового вікенду в розкішному пляжному маєтку. Серіал описується як «пронизливе, сексуальне і похмуро-смішне дослідження жінок, влади та взаємин між представниками різних класів». Девон ДеВітт занепокоєна моторошними стосунками своєї сестри Симони з її новим босом, тому вирішує, що настав час нарешті втрутитися.

Шоуранером тут виступила Моллі Сміт Метцлер, авторка п’єси «Elemeno Pea» 2011 року, яка і послужила основою для сюжету. Розігрувати цю чорну комедію було довірено Джуліанні Мур, Міллі Алкок, Кевіну Бейкону та Меган Фегі, про яку ми зовсім недавно писали в огляді гостросюжетного трилера «Фатальний меседж». Серед виконавчих продюсерів можна помітити ім’я Марго Роббі.

«Бібліотекарі: Наступний розділ» / The Librarians: The Next Chapter

Жанр: пригодницьке фентезі

Дата прем’єри: 25 травня

Реліз: TNT

Бібліотекар з минулого опиняється в пастці в теперішньому часі. Разом із командою Бібліотекарів сьогодення він намагається дати раду тому безладу, який вчинив, коли випустив магію по всьому континенту.

«Наступний розділ» є спінофом пригодницько-фентезійної франшизи «Бібліотекар» з Ноа Вайлі у головній ролі, що стартувала у 2004 році та складається з трилогії фільмів «У пошуках списа долі» (2004), «Повернення в копальні царя Соломона» (2006) та «Прокляття Юдиного потиру» (2008), а також серіалу «Бібліотекарі» з Ребеккою Ромейн. Останній прем’єрувався у 2014 році та протримався в ефірі телеканалу Turner Network Television 4 сезони, до 2018-го. Плануються до виходу два сезони, перший з яких з 12 епізодами стартує 25 травня.

«Дорослі» / Adults

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 28 травня

Реліз: FX, Hulu

Серіал оповідає про групу з п’яти двадцятирічних друзів, які живуть у Нью-Йорку. Здається, щось подібне ми вже бачили, тільки друзів було шестеро і були вони трохи старшими. Окрім п’ятірки виконавців головних ролей, імена яких вам навряд чи про щось скажуть, в першому сезоні відбудуться зіркові гостьові появи. Зокрема Джулії Фокс, дуже активного нині Рея Ніколсона (рецензія на комедійний трилер «Фанатик» з ним в якості антагоніста вже готова і буде опублікована найближчим часом) та народженого наново шибайголови Чарлі Кокса.

«Краща сестра» / The Better Sister

Жанр: трилер

Дата прем’єри: 29 травня

Реліз: Prime Video

Дві сестри Хлої та Нікі живуть окремо, однак змушені возз’єднатися після того, як чоловіка однієї з них було убито. Це адаптація однойменного роману 2019 року Алафер Берк. Зображати сестер будуть Джессіка Біл та Елізабет Бенкс.

Продовження серіалів

«Ходячі мерці: Мертве місто» / The Walking Dead: Dead City

Жанр: постапокаліптична драма, зомбі-горор

Дата прем’єри: 4 травня

Реліз: AMC

Сезон: 2

Офіційний синопсис 2-го сезону «Мертвого міста» звучить так: «У війні, що розгортається за контроль над Нью-Йорком, Меггі та Ніґан опиняються замкненими по різні боки барикад. У міру того, як їхні шляхи переплітаються, вони розуміють, що вихід для обох складніший і болісніший, ніж вони коли-небудь собі уявляли».

Другий сезон одного зі спінофів культового шоу від AMC матиме на два епізоди більше, ніж перший, та, відповідно, складатиметься з 8 серій. Лорен Коен і Джеффрі Дін Морган повертаються і як виконавці головних ролей, і як виконавчі продюсери, причому Коен також виступить в якості режисерки двох епізодів — четвертого та шостого. Освіжити у пам’яті те, яким вийшов попередній сезон можна у відповідному матеріалі.

«Мислити як злочинець: Еволюція» / Criminal Minds: Evolution

Жанр: поліційний процедурал, кримінальна драма

Дата прем’єри: 8 травня

Реліз: Paramount+

Сезон: 18

Серіал розповідає про групу криміналістів, які працюють у ФБР у складі спеціального відділу та використовують поведінковий аналіз і кримінальний профайлінг для розслідування злочинів і пошуку підозрюваних.

Подумати тільки — перший сезон цього нині вже хітового шоу розпочався майже 20 років тому, восени 2005-го, і воно живе досі. Наразі чекаємо на вихід 18 сезону, але ще до його старту, у березні, було оголошено, що 19-му також бути.

«Покерфейс» / Poker Face

Жанр: комедійний детектив

Дата прем’єри: 8 травня

Реліз: Peacock

Сезон: 2

Ось що сказали про другий сезон нашумілого шоу Раян Джонсон та Наташа Ліонн: «Чарлі Кейл знову в мандрах, і в другому сезоні ми вивели її подорож на новий рівень, розкриваючи по одній таємниці вбивства за раз». Від бейсбольної нижчої ліги до крупної роздрібної торгівлі, від похоронних бюро до ферм алігаторів і навіть шоу талантів у початковій школі, Чарлі здійснює свою екзистенційну подорож із розкриття злочинів з непохитною дотепністю, людським співчуттям і своєю фірмовою надприродною здатністю до виявлення брехні».

Перший сезон став визнаним критиками та глядачами хітом, відзначеним купою нагород, зокрема виконавиця головної ролі Наташа Ліонн була номінована на премію «Еммі» в категорії «Найкраща актриса комедійного серіалу». Другий сезон також виконаний за принципом перевернутого детектива, популяризованого легендарним «Коломбо», та міститиме купу гостьових появ. Впродовж 12 епізодів на екрані з’являться: Аквафіна, Метод Мен, Синтія Еріво, Девід Крамхолц, Джанкарло Еспозіто, Джеральдін Вісванатан, Гейлі Джоел Осмент, Джастін Теру, Кеті Голмс, Кумейл Нанджиані, Мелані Лінскі, Саймон Рекс та багато інших.

«Любов, смерть і роботи» / Love, Death & Robots

Жанр: анімаційна антологія, наукова фантастика

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Netflix

Сезон: 4

10 нових короткометражних історій, виконаних у фірмовому анімаційному стилі, де поєдналися жахи, наукова фантастика і гумор. Хітова, відзначена багатьма нагородами анімаційна антологія «Любов, смерть і роботи» повертається з четвертим томом та вийде на Netflix 15 травня. Більше деталей про новий сезон та кожен епізод окремо можна дізнатися ось тут.

«Дев’ять ідеальних незнайомців» / Nine Perfect Strangers

Жанр: драма, детективний трилер

Дата прем’єри: 21 травня

Реліз: Hulu

Сезон: 2

Перший сезон «Дев’яти ідеальних незнайомців» був заснований на однойменній книзі Ліани Моріарті та дебютував на Hulu у 2021 році. У другому сезоні Маша Дмітріченко очолить новий ансамбль із дев’яти незнайомців, які шукають притулку від свого неспокійного життя. Цього разу персонажі проведуть 10 днів на курорті, розташованому в швейцарських Альпах.

Останнім часом Ніколь Кідман дуже багато знімається, зокрема стала завсідницею у різноманітних серіалах. Деякі з них отримали огляди від ITC — згадуємо такі тайтли як «Спецоперації: Левиця» та «Чудова пара». Мабуть, подібна активність дуже тішить шанувальників зірки, але от цю роль росіянки точно не назвеш окрасою її і без того багатющої фільмографії.

«Великий рот» / Big Mouth

Жанр: анімаційний ситком

Дата прем’єри: 23 травня

Реліз: Netflix

Сезон: 8

У восьмому сезоні «Big Mouth» підлітки з Бріджтона стикаються з новими проблемами в старшій школі, як-от: керування авто, наркотики, сексуальна недосвідченість, порно, культура скасування, їхні мінливі тіла та страх перед майбутнім, що насувається. Восьмий сезон обіцяє стати останнім.

«Рік та Морті» / Rick and Morty

Жанр: анімаційний науково-фантастичний ситком

Дата прем’єри: 25 травня

Реліз: Adult Swim

Сезон: 8

Також до свого восьмого сезону доходить ще один надзвичайно популярний анімаційний ситком для дорослих «Рік та Морті», який продовжить химерні міжгалактичні пригоди титульних та другорядних персонажів.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Adult Swim «скасувала» співавтора мультсеріалу Джастіна Ройланда через звинувачення у домашньому насильстві, які, щоправда, у підсумку були зняті через відсутність достатніх доказів. Однак у вересні того ж року Ройланда звинуватили вже у насиллі сексуальному, хоча до суду справа поки так і не дійшла. Чим би ця історія не закінчилася, єдине можна сказати точно — кар’єра Ройланда зруйнована безповоротно.