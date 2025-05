Найцікавіші нові серіали травня 2025 року

У травні на малих екранах фігуруватимуть такі бренди, як «Бібліотекар», «Любов, смерть і роботи», «Ходячі мерці» та «Зоряні війни». Однак серед інших особливу цікавість викликає нова наукова фантастика від Apple TV+ «Щоденники вбивцебота» за мотивами однойменної серії книг Марти Веллс. Детальніше про серіальні новинки травня та продовження популярних шоу розповідаємо в нашому традиційному матеріалі.

«Чотири пори року» / The Four Seasons

«Чотири пори року» / The Four Seasons

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 1 травня

Реліз: Netflix

У центрі оповіді знаходяться три пари середнього віку, які вже багато років проводять відпустку разом. Однак цього року рівновага в компанії порушується, коли одна з пар оголошує про своє розставання, а згодом чоловік з’являється з новою, набагато молодшою партнеркою. Через це згуртованість групи піддається серйозному випробуванню.

Серіал був написаний жіночим складом сценаристок в особі Тіни Фей, Ленг Фішер та Трейсі Вігфілд і є рімейком однойменної романтичної комедії Алани Алди, що вийшла на екрани у 1981 році. Обігрувати стару історію на новий лад будуть сама Тіна Фей, Колман Домінго, Вілл Форте та Стів Карелл, котрий в перший день місяця відзначиться на Netflix, а в останній — на HBO та Max.

«Star Wars: Tales of the Underworld»

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Жанр: анімаційна короткометражна антологія, пригодницька фантастика

Дата прем’єри: 4 травня

Реліз: Disney+

«Tales of the Underworld» — третя частина серії анімаційних короткометражок «Tales», присвячених різним персонажам культового всесвіту. Нагадаємо, що «Сказання про джедаїв» (2022) доповнював історію Асоки Тано та графа Дуку, а «Сказання про Імперію» (2024) — Морґан Елсбет та Баррісс Оффі.

За прикладом попередників нова глава буде розділена на дві арки та розповідатиме про мисливців за головами Асажж Вентресс і Кеда Бейна. Прем’єра намічена на 4 травня, тобто на неофіційний день «Зоряних війн», так само як торік прем’єрувався «Tales of the Empire».

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Max

Дія відбувається на Південному Заході США у 1972 році. Це історія про першу чорношкіру жінку-агентку ФБР, яка намагається зупинити злочинний синдикат за допомогою талановитого водія, здатного втекти з місця злочину.

У травні є нагода згадати не тільки про «Зоряні війни», а й про колись близько дотичного до космічної саги Джей Джей Абрамса, адже саме він, на пару з сценаристкою та продюсеркою ЛаТоєю Морган значаться як творці серіалу. А от вже безпосередньо у кадрі перед глядачем постануть Джош Голловей, Рейчел Гілсон, Кіт Девід та Грег Грюнберг.

Жанр: комедійна драма

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Prime Video

Щоб краще вписатися в колектив, колишній гравець шкільної футбольної команди вирішує приховати свою гомосексуальність і заводить несподівану дружбу з маргіналізованим учнем. Серед тутешніх виконавчих продюсерів фігурує ім’я відомого комедійного актора Джони Гілла, якого нині можна рідко побачити на екрані — його останнім на сьогодні проєктом є непоказна комедія «Ваші і наші», яка вийшла на Netflix більше двох років тому.

Жанр: кримінальна драма, детективний трилер

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: Netflix

Коли в заможному передмісті зникає сусідська економка, Сесіль вирушає на пошуки правди й розкриває таємниці, які руйнують її ідеальний світ. Данський детективний мінісеріал «Затишок» буде доступний на Netflix з 15 травня.

Жанр: наукова фантастика, комедія, бойовик

Дата прем’єри: 16 травня

Реліз: Apple TV+

Кіборг-охоронець, який потай називає себе Вбивцеботом, мусить приховувати свою здатність до вільного мислення. Попри основне призначення, яке полягає у виконанні різноманітних небезпечних завдань під час місії з дослідження космосу, Вбивцебота водночас тягне до людей і лякає їхня слабкість.

Сюжет серіалу, який здається найцікавішою травневою новинкою, заснований на книжній серії «The Murderbot Diaries» американської письменниці Марти Веллс. Шоуранерами виступили творці «Американського пирога» Кріс і Пол Вайци, а головну роль виконав Александр Скашґорд.

Більше подробиць про потенційний хіт можна дізнатися у новині Катерини Даньшиної, а детально про книжки «Всі системи: небезпека» та «Штучний стан», які входять до серії «Щоденники вбивцебота», читайте в огляді Павла Чуйкіна.

Жанр: чорна комедія

Дата прем’єри: 22 травня

Реліз: Netflix

Історія розгортається протягом одного вибухового вікенду в розкішному пляжному маєтку. Серіал описується як «пронизливе, сексуальне і похмуро-смішне дослідження жінок, влади та взаємин між представниками різних класів». Девон ДеВітт занепокоєна моторошними стосунками своєї сестри Симони з її новим босом, тому вирішує, що настав час нарешті втрутитися.

Шоуранером тут виступила Моллі Сміт Метцлер, авторка п’єси «Elemeno Pea» 2011 року, яка і послужила основою для сюжету. Розігрувати цю чорну комедію було довірено Джуліанні Мур, Міллі Алкок, Кевіну Бейкону та Меган Фегі, про яку ми зовсім недавно писали в огляді гостросюжетного трилера «Фатальний меседж». Серед виконавчих продюсерів можна помітити ім’я Марго Роббі.