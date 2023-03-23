Зі співавтора мультсеріалу «Рік та Морті» Джастіна Ройланда зняли звинувачення в домашньому насильстві – раніше його звільнили з усіх проектів

З Джастіна Ройланда, одного з творців «Ріка та Морті», а також гри High On Life, зняли звинувачення у домашньому насильстві. У прокуратурі заявили: «Сьогодні ми зняли звинувачення через відсутність достатніх доказів, які б не залишали розумних сумнівів». У січні Ройланд постав перед судом за звинуваченням у скоєнні домашнього насильства з завданням тілесних ушкоджень та незаконному позбавленні волі шляхом загрози, насильства, шахрайства та/або обману.

«Я завжди знав, що ці твердження були помилковими, і я ніколи не мав сумнівів, що цей день настане», — написав Ройланд у Twitter. «Я вдячний за те, що ця справа була припинена, але водночас я все ще глибоко вражений тією жахливою брехнею, яка поширювалася на мене під час цього процесу. Найбільше я розчарований тим, що так багато людей поспішили судити, не знаючи фактів, ґрунтуючись виключно на слові озлобленого експартнерки, яка намагається обійти належну правову процедуру та добитися для мене «скасування». Те, що це вдалося, навіть частково, – ганебно. Однак тепер, коли судова справа закінчилася, я сповнений рішучості рухатися вперед і зосередитись як на своїх творчих проєктах, так і на відновленні свого доброго імені».

Адвокат Ройланда, Т. Едвард Велборн, повідомив Variety: «Я дякую окружній прокуратурі округу Оріндж за ретельний аналіз фактів та рішення закрити справу проти Джастіна. Я вдячний, що справедливість перемогла».

Через звинувачення Adult Swim розірвала відносини з Джастіном. Потім Ройланд пішов з ігрової компанії Squanch Games, співзасновником якої він став у 2016 році.

Джастін Ройланд найбільш відомий як співавтор анімаційного серіалу «Рік та Морті» виробництва Adult Swim, де він також озвучував двох головних героїв. В активі Ройланда також мультсеріал «Сонячні протилежності» (Solar Opposites) від Hulu, продовжений на п’ятий сезон у жовтні, та «Людина-коала», де він був виконавчим продюсером та актором озвучування. У цих серіалах Джастін також втратив роботу.

Adult Swim та Hulu відмовилися коментувати ситуацію для Variety. Дуже дарма – вибачення в цьому випадку не завадили б. Ще один приклад несправедливого позасудового переслідування, яке називається «культурою скасування». По суті, наклепники таким чином домагаються свого – звинувачення знято, але життя людини у багатьох аспектах виявляється зруйнованим.