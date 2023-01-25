Adult Swim «скасувала» співавтора мультсеріалу «Рік та Морті» Джастіна Ройланда — його звинувачують у домашньому насильстві

Компанія Adult Swim розірвала відносини з Джастіном Ройландом після новин про те, що співавтор «Ріка та Морті» був звинувачений у домашньому насильстві.

«Adult Swim припинив співпрацю з Джастіном Ройландом» — заявила у вівторок старша віцепрезидентка з комунікацій Adult Swim/Cartoon Network/Boomerang Марі Мур.

Ройланд був одним з авторів, виконавчим продюсером, а також актором озвучення успішного мультсеріалу «Рік та Морті», де його голосом розмовляють головні герої. За відомостями Голлівудський репортер, Adult Swim не виконав й половини замовлення на 70 епізодів шоу, над якими мав працювати Джастін з 2018 року, коли серіал було продовжено.

Джерела повідомляють, що «Ріка та Морті» збираються продовжити, а голосові ролі Ройланда будуть передані іншим акторам. Хоча Ройланд завжди вважатиметься співавтором шоу, інший автор, Ден Хармон, тепер буде єдиним шоураннером. Наразі шоу продовжено до 10 сезону.

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У Ройланда, як і раніше, є кілька поточних проєктів з Hulu, в тому числі щодо авторства нового популярного мультсеріалу. «Сонячні протилежності», де він також озвучує головного героя (у жовтні шоу було продовжено на п’ятий сезон).

У серіалі «Людина-коала», прем’єра якого відбулася 9 січня, Джастін працює в озвученні, а також є виконавчим продюсером. Його угода з 20th Television Animation, котра продюсує «Сонячні протилежності» та «Людину-коалу», поки що дійсна.

12 січня NBC News повідомив новину про те, що Ройланду було пред’явлено звинувачення в домашньому насильстві з тілесними ушкодженнями та позбавленням волі шляхом погрози, насильства, шахрайства та обману в окрузі Оріндж, на підставі інциденту, що, ймовірно, мав місце 2020 року, стосовно неназваної Джейн Доу, з якою Джастін зустрічався. Ройланд не визнав себе винним і у 2020 році був звільнений під заставу у розмірі $50 000. Вже відбулося кілька досудових слухань, очікується, що Ройланд повернеться до суду 27 квітня.

У заяві адвоката Ройланда Т. Едварда Велборна йдеться, що висвітлення справи у ЗМІ було «неточним». Велборн додав: «Щоб було ясно, Джастін не тільки невинний, але ми також очікуємо, що це питання буде закрито після того, як окружний прокурор завершить методичний аналіз доказів».

Домашнє насильство, без сумніву, є огидним злочином. Однак нічого хорошого немає і в достроковому розірванні контрактів зі звільненнями – такі дії можна назвати позасудовим переслідуванням. Тим більше коли вони робляться ще до оголошення вироку суду, в ході якого може бути доведено й невинність обвинуваченого. Подібне нещодавно сталося з Джонні Деппом, котрий протягом років втрачав контракти та доходи, до зняття звинувачення в домашньому насильстві й врегулювання справи про наклеп.