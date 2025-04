Огляд ігрового ПК ASGARD Hodr: до Вальгалли на крилах RTX 5080

На папері ASGARD Hodr виглядає як сучасний ігровий бог, який має все для того, щоб домінувати в ігровому світі. Потужний AMD Ryzen 7 9700X в парі зі свіжою NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті. Проте, чи дійсно цей ПК виправдовує свою ціну у більш ніж 3 400$? Розглянемо всі плюси і мінуси без зайвих прикрас.

Технічні характеристики ASGARD Hodr

Технічні характеристики Процесор AMD Ryzen 7 9700X Материнська плата TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Відеокарта ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Накопичувач Kingston SNV3S/1000G Оперативна пам’ять Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000 MHz 2x32Gb Корпус ASUS A23 PLUS Охолодження ASUS Prime LC 240 ARGB Блок живлення ASUS TUF Gaming 850W Gold Операційна система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 днів)

ASGARD Hodr базується на 8-ядерному AMD Ryzen 7 9700X — процесорі нового покоління на архітектурі Zen 5, з частотами від базової 3.8 до 5.5 ГГц у буст-режимі. Це середньо-верхній сегмент для ігрових систем, який демонструє впевнену продуктивність у сучасних тайтлах і креативних задачах. Його козирі в енергоефективності, ціні та високій тактовій частоті на ядро, що важливо для ігор.

Графіка — GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7. Це не «топ за всі гроші», але дуже близько до цього. RTX 5090 поки на ринку практично недоступна, а от 5080 — реальний кандидат на плавний 4K-геймінг із трасуванням. Архітектура Blackwell, DLSS 4 з Multi Frame Generation — усе це тут.

Важливий момент: карта енергоємна, але не гаряча. Можна сказати «крижана».

Для ігор 2025 року вистачає й 32 ГБ оперативної пам’яті, але якщо ви одночасно стрімите, монтуєте і тримаєте відкритими Blender, Chrome і Unreal Engine — зайві гігабайти не завадять. Використовуються 2 модулі (2×32 ГБ), отже, є можливість розширити до 128 ГБ, наприклад.

Материнська плата на чипсеті AMD B850 — баланс між функціональністю та ціною. SSD у збірці на 1 ТБ. Для Windows + п’яти-шести ААА-ігор цього достатньо, але під великі проєкти (відеомонтаж, 3D, офлайн нейромережі) доведеться докуповувати додатковий об’єм. Вільного місця в корпусі під накопичувачі достатньо.

Комплектація та компонування ASGARD Hodr

Постачається ПК у звичайній корпусній упаковці — великий короб з пінопластовим захистом від поштових негараздів та турбулентностей.

Комплект повний: кабелі живлення для різних типів розеток, модульні кабелі, багаторазові та одноразові стяжки для проводів, кріпильні гвинти, два sata-кабелі, Wi-Fi антена, посібники користувача та гарантійні талони.

ASUS A23 PLUS — Midi tower-корпус чорного кольору. Кабель-менеджмент на рівні. Без питань. Все стильно і продумано. Магнітних сітчастих пилових фільтрів два: зверху та знизу.

Передня панель скляна, знімається вона легко. Після легких маніпуляцій ми отримуємо доступ до пилового фільтра, за яким три 120-мм кулери.

Пилюки він зібрав в достатній кількості за час тестування, отже з роботою справляється.

Система охолодження процесора — ASUS Prime LC 240 ARGB. Чи вдалося її стримати гарячий норов камінця від AMD дізнаємось далі. На додачу, на задній панелі є ще один 120-мм вентилятор від ASUS. Шум системи — як від офісного ПК. Але т.з. «злети Боїнга» трапляються. Наскільки вони шумні? Перевіримо.

ASGARD Hodr має достатньо кількість портів для підключення периферії. Фронтальна панель містить два порти USB 3.0, а також один порт USB Type-C. І два 3,5-мм аудіороз’єми.

На задній панелі система має три DisplayPort і один HDMI, що зручно для підключення моніторів і зовнішніх дисплеїв без додаткових адаптерів. І цілу розсип USB-портів та аудіороз’ємів.

Щодо мережі — тут все добре: LAN 2.5 Гбіт/с та бездротовий зв’язок Wi-Fi 6e. Антена на магнітній основі в комплекті. Bluetooth 5.4 для підключення бездротових навушників або геймпаду.

Блок живлення ASUS TUF Gaming 850W — чудовий вибір для топових систем. ККД до 92%. 135-мм вентилятор з подвійним кульковим підшипником дає «на гора» ефективне охолодження та тривалий термін служби (офіційна гарантія виробника на нього — 10 років).

Робоча продуктивність ASGARD Hodr

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 40.2 WebXPRT 4 428 Google Octane 2.0 128873 Geekbench Single 3352 Geekbench Multi 16115 Geekbench Open CL 249664 Geekbench Vulkan 260190 CPU-Z Single 812.4 CPU-Z Multi 7450.9 3DMARK Steel Nomad 8359 3DMARK Port Royal 21767 3DMARK Speed Way 9126 Cinebench Single 134 Cinebench Multi 1124 Blender CPU 4.4.0 277.22 Blender GPU 4.4.0 9109.67 Corona Benchmark 5850485 RAM read MB/s 63419 RAM write MB/s 90331 SSD read MB/s 7349.87 SSD write MB/s 6141.11

ПК легко впорається з рендерингом відео, 3D-моделюванням в Blender та редагуванням графіки в Photoshop. Завдяки великому обсягу оперативної пам’яті, система може комфортно працювати з великими проєктами.

Синтетичні тести показують, що система стабільно працює навіть під максимальним навантаженням.

Важливий момент — на відміну від багатьох аналогічних систем, ASGARD Hodr тримає температури на помірному рівні, навіть в кількагодинних ігрових сесіях або в режимі стрес-тестів.

Водяне охолодження справляється на відмінно.

Ігрова продуктивність ASGARD Hodr

Тестування всіх ігрових проєктів ASGARD Hodr ми проводили у роздільній здатності Quad HD (1440p) та 4K (2160p). Будемо відверті, для геймінгу у класичному народному 1080p ця система надлишкова. Як і кіберспортивні дисципліни (Dota 2, Counter Strike 2) та онлайн-ігри (Fortnite, World of Warcraft, Minecraft) для неї не становлять справжнього челенджу.

Почнемо з нашого довгобуду, гри важкої творчої долі — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Без новітніх нейронних технологій пана Хуанга маємо середній показник у 78 к/с. DLAA нейронно згладжує, але не міняє показник fps. А ось увімкнувши Frame Generator, гра видає вже 150+ к/с. Все це на епічних налаштуваннях, звичайно.

Якщо вже почали з проєкту на рушії Unreal Engine 5, то продовжимо тест мандрівкою у депресивне Місто Моторів — Детройт, де Алекс Мерфі залізним кулаком б’є з усієї сили по криминілазівоному маргінесу. У 1440p на епічних налаштуваннях графіки RoboCop: Rogue City видає 87 к/с. Додавши DLAA та фірмову генерацію кадрів від Nvidia отримуємо середній framerate — 159 к/с.

Світ Живих Земель в Avowed зустрів нас 69 к/с на епічних налаштуваннях з трасуванням променів без згладжування та генерації кадрів. Це вже третій проєкт на найпопулярнішому ігровому рушії. Вмикаємо DLAA і Frame Generator — на екрані вже 120+ к/с.

Далі на ASGARD Hodr я запускав «променистий» The Witcher 3: Wild Hunt і ненажерливий до відеопам’яті авантюрно-пригодницький Indiana Jones and the Great Circle.

І на десерт трохи пригод на зламі століть у найдраматичнішому вестерні від Rockstar Games Red Dead Redemption 2 та туманні депресивні походеньки у ремейку Silent Hill 2.

Для зручності та наглядності підсумкова таблиця ігрових тестів у 1440p.

Перехід у вищу «ультрачітку» лігу не зміг поставити у незручне становище героя нашого огляду. Грати у 4K не тільки можна, а й треба!

Єдиний проєкт, де довелося піти на певні компроміси — Indiana Jones and the Great Circle. На ультимативних Supreme-налаштуваннях (текстури розміром з Оболонь та променями на максимум) у режимі DLSS Quality з генерацією кадрів маємо 33 к/с. Ставимо Performance і, будь ласка, 60+ к/с.

Аналогічно підсумуємо і 4K-геймінг.

Огляд був би не повним, якби я не пограв на ПК з промовистою назвою ASGARD у God of War Ragnarök! У 4K сімейні пригоди батька та сина виглядають дуже красиво та плавно. Сміливо відкривайте ворота у Вальгаллу!

І дещиця ностальгійних сліз. NVIDIA «вбила» PhysX і це може стати на заваді плавному ігровому досвіду в іграх минулих літ. Наприклад, прекрасне з погляду артдирекшена місто Дзеркал в Mirror`s Edge «сипле» кадри у сценах, де фізичний рушій в дії.

Обвалюючи FPS — як один хлопак у червоній кепці фондові ринки — до 16 к/с.

Ігрова магія DLSS 4 з Multi Frame Generation

Уважний читач помітив, що в ігрових тестах відсутні проєкти з підтримкою нової кіллер-фічі 5000-серії. Пару місяців назад NVIDIA представила DLSS 4 — нову версію фірмової технології масштабування, яка дебютує ексклюзивно для відеокарт серії RTX 50xx.

Головна особливість — Multi-Frame Generation, що дозволяє створювати одразу три додаткові кадри з одного рендереного. Це суттєво підвищує плавність зображення та зменшує навантаження на GPU. Такий підхід демонструє, як ШІ дедалі глибше інтегрується у графічні процеси, відкриваючи нові можливості для майбутніх ігрових технологій.

Та це слова, а як на практиці? Для цього я взяв наступні проєкти: Half-Life 2 RTX, Alan Wake 2 та Cyberpunk 2077, які вже підтримують Multi Frame Generation.

Містичний детектив у провінційному містечку Брайт Фоллз показує доцільність використання технології. Всі налаштування виставлені на максимум (режим згладжування DLAA) із ввімкненим трасуванням променів у 1440p.

Технології FPS Без генерації кадрів 36 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 67 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 96 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 124

Що у 4K?

Технології FPS Без генерації кадрів 20 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 40 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 57 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 79

Час відправитись полоскотати свої нерви у забутий Богом Рейвенхольм в RTX-ремейці Half-Life 2. Стартуємо у Quad HD. Ультра-налаштування графіки, режим згладжування DLSS (Quality).

Технології FPS Без генерації кадрів 53 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 94 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 139 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 173

Графічний пресет той же, а роздільна здатність — 3840×2160 пікселів.

Технології FPS Без генерації кадрів 31 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 58 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 85 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 105

Для вимогливої Cyberpunk 2077 я використав внутрішньоігровий бенчмарк. Налаштування графіки максимальні з променями «Overdrive» із увімкненим DLAA. Роздільна здатність 2560×1440 пікселів.

Технології FPS Без генерації кадрів 38 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 69 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 100 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 129

У 4K не вистачило зовсім трохи до завітних 60 к/с. Налаштування залишились без змін.

Технології FPS Без генерації кадрів 18 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 34 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 46 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 57

DLSS 4 з Multi-Frame Generation — суттєвий прорив у сфері масштабування та генерації зображення. Нова система дозволяє створювати до трьох додаткових кадрів з одного рендереного, забезпечуючи відчутне зростання FPS.

Втім, така оптимізація супроводжується певними компромісами: артефакти, гостінг і потенційне зростання input lag. Крім того, функція доступна лише власникам відеокарт лінійки RTX 50xx; RTX 40xx обмежені підтримкою лише подвійної генерації кадрів.

Енергоспоживання, нагрів, шум ASGARD Hodr

При максимальному навантаженні в бенчмарках та сучасних іграх система споживає до 630 Вт (відеокарта у пікових навантаженнях «з’їдала» 320-360 Вт). Якщо ж використовувати ПК для офісної роботи, перегляду відео або серфінгу в інтернеті, енергоспоживання знижується до 100 Вт. В режимі простою на робочому столі система витрачає приблизно 80-85 Вт.

Як би не був гарний цей комп’ютер на папері, важливими залишаються реальні температури в умовах повного навантаження. Після запуску синтетичних тестів на графіку та процесор, температура Ryzen 7 9700X під навантаженням стабільно тримається на рівні 65-71°C, що є прекрасним показником, враховуючи водяне охолодження.

RTX 5080 демонструє свою звичну температуру — близько 64–69°C під повним навантаженням. Для відеокарти, що працює в 4K і підтримує трасування променів, це абсолютно флагманський показник. Такий результат досягається завдяки вдосконаленій архітектурі Blackwell та ефективній системі охолодження, яку реалізовано в карті від Asus.

У режимі «офісних» задач найгарячішим місцем виявився SSD-накопичувач, який нагрівся до 61°C. Це не критична температура, але вже досить високо.

Шум — критичне питання для тих, хто не любить «гарчання» своїх ПК. Навіть при максимальному навантаженні вентилятори в корпусі не видають надмірного шуму. Вентилятори процесора і відеокарти працюють тихо, без явного гуркотіння.

ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition у простої тихіше тихого за рахунок 0dB Fan Technology. Функції, яка дозволяє вентиляторам відеокарти автоматично вимикатися, коли температура GPU нижча за 55°C. А в штатному режимі вона складає всього 33-38°C.

Однак під великим навантаженням шум все ж таки може зрости до 45–50 дБ, що для персонального ПК є цілком прийнятним, якщо ви не сидите в повній тиші.

Програмне забезпечення ASGARD Hodr

ASGARD Hodr постачається з Windows 11 24H2 Enterprise LTSC, що є спеціалізованою версією ОС, орієнтованою на підприємства та користувачів, котрі потребують стабільної та надійної операційної системи без частих оновлень.

Важливо зауважити, що ця версія має ліцензію, що діє протягом 90 днів, що дозволяє користувачам випробувати систему без необхідності активації. Після закінчення цього терміну потрібно буде активувати ОС через покупку ліцензії.

Це зручно для тимчасового використання або тестування продуктивності, однак для повноцінного використання в робочих умовах обов’язково потрібно подбати про активацію Windows. За цей період ви можете налаштувати систему, протестувати всі функції та впевнитись у їхній стабільності, перед тим як вирішити, яку саме ліцензію придбати.

Система працює стабільно та ефективно. З передвстановленого ПЗ: FurMark, Asus DriverHub, AMD Software Adrenalin Edition та Armoury Create. Через останню можна налаштовувати (або просто вимкнути) RGB-підсвітку компонентів ПК, змінювати параметри для ігор і додатків, а також стежити за оновленнями драйверів. Все це в одному місці, без зайвого клопоту.

Досвід використання ASGARD Hodr

За час оглядин та тестування ASGARD Hodr залишив по собі приємне враження. Збірка ПК збалансована без «боттлнеків», єдине що точно вимагає «підсилення» — SSD-накопичувач. Його швидкісні показники в нормі, але ось об’єм вже недостатній у 2025 році. І хотілось би бачити на борту 2 або 4 ТБ.

Для офісних задач — це over-qualified кандидат на покупку, так би мовити. А от що стосується геймінгу, ASGARD Hodr відмінно справляється з більшістю сучасних ААА-тайтлів, і навіть дуже вимогливі ігри на високих налаштуваннях не викликають у нього проблем. Продуктивність залишається стабільною навіть під тривалим навантаженням, і ви отримуєте задоволення від плавного ігроладу.

Температури та шум у нормі, але за інтенсивної роботи чи високого навантаження можна помітити невеликий шум від системи охолодження. Це не критично, якщо ви використовуєте ПК в кімнаті з іншими джерелами шуму (наприклад, кондиціонером або іншою технікою). Для тих, хто грає в навушниках — цей пункт взагалі не релевантний.

З коробки ASGARD Hodr одразу готовий до ігрових баталій. І у своїй ніші ігрових рішень перед-топового сегменту він конкуретний і має цілком адекватний цінник.

Ціна та конкуренти ASGARD Hodr



Ціна на ASGARD Hodr — 140 899 гривень. На ринку є кілька цікавих варіантів, які можуть скласти конкуренцію нашій збірці.

ASGARD (I147KFD.32.H1S20.47TS.5187) за ціною 127 999 грн пропонує потужний «синій» процесор Intel Core i7-14700K та все ще бадьору відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti з 12 ГБ відеопам’яті. 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 на борту і SSD на 1 ТБ. На зекономлену суму можна купити якісний ігровий монітор.

ASGARD (HODR.A96X.32.20.58.5462) за ціною 133 099 грн теж є хорошим вибором для ігор і професійних задач. Тут вже «червоний» процесор AMD Ryzen 5 9600X та GeForce RTX 5080 з 16 Гб VRAM. Дві планки ПЗУ загальним об’ємом 32 DDR5 з частотою 5600 МГц. А ось файлосховище має 2 ТБ, що, безумовно, плюс.

ASGARD (I147K.32.S20.48S.5467) за ціною 149 999 грн пропонує процесор Intel Core i7-14700K, який є одним з кращих варіантів серед процесорів для ігрових ПК. Ця модель також оснащена 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD-накопичувачем на 2 ТБ. Відеокарта тут GeForce RTX 4080 Super. І, якщо за гамбурзьким рахунком, себто по «чесній» швидкодії, то різниця з 5К-серією не є суттєвою.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Система має хороший сучасний дизайн, а також доволі компактну форму, що дозволяє їй вписатися в більшість робочих просторів. Якість збирання, матеріали 9 ASGARD Hodr радує високою якістю збирання. Нічого й ніде не скрипить, вентиляційні решітки міцні, кабель-менеджмент акуратний. Робоча продуктивність 9 Система впорається не лише з іграми, а й із серйозними задачами — монтаж, 3D, оффлайн-нейромережі. Ігрова продуктивність 9 RTX 5080 гарантує стабільно високі FPS у Quad HD/4K у більшості ігор. Майже топовий ігровий досвід на роки вперед. Енергоефективність, шум 8 Водяне охолодження працює тихо, навіть під навантаженням система не перетворюється на турбіну літака. Енергоефективність на хорошому рівні, хоча з таким залізом споживання, звісно, не найнижче. Ціна 8 За продуктивність доведеться заплатити і це не бюджетне рішення. Проте, з огляду на компоненти, ціна виглядає чесною. Хотілося б лише повноцінної ОС замість 90-денного тріалу.