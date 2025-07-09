Довгоочікуваний Sci-Fi горор у стилі Alien Isolation «ожив» після 13 років розробки

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Після років мовчання науково-фантастичний survival horror, натхненний Alien: Isolation, знову вийшов на зв’язок. І цього разу повернення обіцяє «фінішну пряму».

Команда Lunar Software в Steam пояснила, чому сталося таке затяжне мовчання та поділилася кількома скриншотами. За їхніми словами, гра досі жива і зараз наближається до фінального етапу розробки — йдеться про Routine.

Команда з трьох розробників розробляє Sci-Fi горор з 2012 року, але після цього вона зникала кілька разів. Зацікавлені гравці втрачали Routine з «поля зору» до моменту, поки у 2022 році Lunar Software нагадала про себе на Summer Game Fest. А потім знову — тиша. Нарешті 8 липня Lunar Software виклала новий пост у Steam, де написала прямо: «Routine все ще перебуває в активній розробці, і ми починаємо наближатися до фінішної прямої гри».

«Ми багато чого навчилися з попереднього досвіду, зокрема — не обіцяти дату релізу, поки не будемо абсолютно впевнені, що встигнемо. Маємо впевненість, що незабаром зможемо поділитися новинами на цю тему», — пояснили розробники.

І з розробниками не посперечаєшся, що краще б вони не давали обіцянок щодо термінів релізу. Студія планувала випустити гру у 2013, потім у 2017 — як бачимо, не вдалося. Протягом 2016–2017 років команда фактично перезапустила виробництво, бо не була задоволена якістю на фінальному етапі. Як результат: фінансові труднощі, оплата на пів ставки і розробники, що працюють над сторонніми проєктами (бо жити на щось треба). Lunar Software відчувала величезний тиск через невиконані обіцянки, тому замість дати релізу Routine нам лише нагадали, що проєкт не закрито.

Також стало відомо, що Мік Гордон (автор саундтреків до Doom і Doom Eternal) покинув проєкт ще в липні 2024-го через нестачу часу у власному графіку. Проте частина його композицій залишиться у фінальній версії Routine.

Повертаючись до нового: Lunar Software поділилася кількома скриншотами Union Plaza — ретрофутуристичної локації на Місяці, стилізованої під 1970-ті та 1980-ті. Естетика гри залишається унікальною: розмиті VHS-фільтри, сканлайн-ефекти та приглушений темп. Це виглядає як реінкарнація тієї самої гри, що представили на Summer Game Fest три роки тому.

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Routine також має з’явитися в Xbox Game Pass у день релізу, але поки що не підтверджено, чи отримає вона версію для PlayStation. Наступні великі ігрові події — Gamescom та The Game Awards — можуть стати майданчиком для нових анонсів. І хоча дату релізу знову не назвали, студія запевняє: цього разу повернення остаточне.

Після того, як стільки інших sci-fi horror проєктів — як The Callisto Protocol, рімейк Dead Space або Fort Solis — вже вийшли й втратили ажіотаж, для Routine знову з’являється шанс виділитись. Хоча потягатися з Sci-Fi екшеном Pragmata від Capcom таки доведеться. І якщо розробники дійсно так близько до завершення, як кажуть, — можливо, наступного разу ми вже почуємо не про обіцянку повернутися, а геймплей, трейлери і передзамовлення.

Джерело: PC Gamer

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