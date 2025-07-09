«Я вже знаю, де поховані тіла»: новий трейлер «Венздей» повертає Дженну Ортегу до ще більш містичного Невермору

Кадри з другого сезону «Венздей» / Netflix

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Netflix випустив новий трейлер другого сезону «Венздей» — серіалу у жанрі темного фентезі від Тіма Бертона про яскраву (якщо йдеться не про кольори одягу) представницю родини Адамсів.

Другий сезон повертає Венздей (Дженна Ортега) у готичні коридори Невермору, який за цей час завів нового директора Баррі Дорта (Стів Бушемі) — ексцентричного чоловіка, який на відміну від своєї учениці дуже полюбляє яскраві кольори. Однак не лише він чекав на появу «рятівниці академії», за цей час тут з’явилась ціла група фанів персонажки Ортеги, які дуже хочуть отримати автограф і дублюють її стиль.

Окремо трейлер звертає увагу на небезпеку, в яку може потрапити Енід Сінклер (Емма Маєрс) — для порятунку подруги Венздей доведеться ризикувати життям.

«Енід помирає, і це моя вина», — із розпачем розповідає Венздей Мортиції, коли та помічає чорні сльози на обличчі дочки. «Чим швидше я отримаю відповіді, тим швидше зможу врятувати Енід. Або померти у спробах».

Згідно з офіційним синопсисом, у Неверморі на Венздей чекають «нові біди та вороги» і цього сезону вона має протистояти родині, друзям та старим супротивникам — передумова, що затягне героїню у «темний та дивакуватий хаос».

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Основний склад персонажів повернувся до своїх ролей: Гантер Дуен (Тайлер і монстр-хайд), батьки Венздей (Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман), Джой Сандей (Б’янка), Ісаак Ордонез (Паґслі) та інші. Імені Персі Гайнса Вайта, який грав Ксав’є, у переліку немає — актора звинуватили в насильстві й Netflix виключив його із серіалу. Серед новачків, окрім Бушемі — Крістофер Ллойд, Джоанн Ламлі (бабуся Венздей Грізельда) та загадкова персонажка Айседора Капрі, яка, ймовірно, є родичкою дворецького Адамсів Ларча і музичною викладачкою Невермору. Також чекаємо на камео Леді Гаги, пісня якої допомогла завіруситись танку Венздей з першого сезону.

Другий сезон серіалу вийде у двох частинах — 6 серпня і 3 вересня. Раніше Ортега дражнила, що він отримає спецепізод-слешер і відсилання до фільму Стенлі Кубрика.

Нагадаємо, що перший сезон «Венздей» стартував на Netflix у листопаді 2022 року та зібрав понад 1 млрд годин переглядів, що забезпечило йому статус другого англомовного серіалу з найбільшими переглядами на платформі. У серіалу 12 номінацій на «Еммі» та 4 переможні. За два місяці після прем’єри стримінг оголосив про другий сезон, а також роздумує над запуском шоу, присвяченого пригодам дядька Фестера.

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