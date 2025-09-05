Огляд ігрової мишки HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless: флагманські амбіції за розумні гроші

Компанія HATOR продовжує активно розвивати лінійку ігрової периферії. На черзі HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless — технологічна ігрова миша з приємним цінником, яка, за твердженнями виробника, готова конкурувати з топовими моделями від світових лідерів. HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless позиціюється як еволюція попередньої моделі HATOR Pulsar 3 PRO Wireless. Основні відмінності у підвищеній частоті опитування до 8000 Гц та оптимізованій вазі для досягнення кращого балансу між контролем і швидкістю. Чи справді цей пристрій заслуговує на таку гучну заяву розбираємо в цьому детальному огляді.

Технічні характеристики HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

Тип підключення 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1 / провідна Вбудована пам’ять Є Сенсор PixArt PAW 3950 Роздільна здатність До 30 000 DPI Максимальне прискорення До 50G Максимальна частота опитування 8000 Гц / 4000 Гц по дроту та без дроту Перемикачі HATOR Optical 100M (оптико-механічні) Ресурс перемикачів 100 мільйонів натискань Програмовані кнопки Є Процесор Nordic 52810 32-біт + Hi-Speed RISC Ємність акумулятора 600 мАгод Час роботи від акумулятора До 180 годин Час зарядки 2 години Матеріал корпусу Матовий пластик Матеріал ніжок 100% PTFE Підсвічування Монохромне, коліщатко Кабель Знімний USB-C в нейлоновому плетінні, паракорд Операційні системи Windows 10/11, macOS, LINUX, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS Габарити 123×68×38 мм Вага 61 грам

Комплектація HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

Ігрова мишка постачається у жовтому невеликому боксі з малюнком самого пристрою.

Комплектація HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless містить наступні елементи:

Власне сама миша;

Фірмовий донгл для бездротового підключення;

Знімний паракорд кабель USB-A на USB-C довжиною 1,8 метра в нейлоновому плетінні;

Адаптер USB-A до USB-C;

Комплект змінних PTFE глайдів;

Стікерпак;

Інструкція з експлуатації.

Круто, що виробник поклав змінні глайди, до речі він це робить часто і в інших моделях, бо це витратний матеріал, який з часом треба міняти. Приємна дрібничка у вигляді набору наліпок теж радує, як і якісні кабелі в нейлоновому плетінні. Виробник також заявляє про 24-місячну гарантію.

Дизайн та ергономіка

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless має симетричний корпус в аскетичному оформленні. Перше робить її універсальним вибором як для правшів, так і для лівшів. Це рішення, як завжди, має свої плюси та мінуси. З одного боку, воно розширює аудиторію потенційних користувачів, з іншого — може не бути оптимальним для конкретного типу хвату. Але забігаючи наперед скажу, що тримати мишку зручно різними хватами, тому з цим проблем бути не повинно.

Габарити моделі складають 123×68×38 мм. А вага в 61 грам робить мишку досить легкою, що відповідає сучасним трендам кіберспортивних пристроїв. Це значно менше, ніж у багатьох конкурентів, і теоретично повинно давати кращу маневровість.

Корпус тут з матового пластику, а за словами виробника, на ньому не залишаються відбитки пальців. З приводу останнього це дійсно так. Мишка має приємний чистенький вигляд навіть після кількагодинної ігрової сесії чи цілого робочого дня. А от пил на ній видно добре, бо колір чорний. А інших варіантів немає. Принаймні поки.

Основні кнопки є частиною корпусу і не розділяють його на дві частини.

Спереду бачимо порт USB-С для заряджання.

На “череві” мишки немає ніяких надписів чи гравіювань.

Але надпис HATOR є на лівій клавіші. Між ними бачимо прогумоване колесо із засічками. Додаткових кнопок немає.

Лівий та правий торці мишки мають перфоровану текстуру для кращого зчеплення з пальцями користувача. А зліва ще є дві додаткові кнопки. Вони зроблені з глянцевого пластику, м’яко та приємно натискаються.

На дні бачимо два PTFE-глайди, сенсор та три кнопки: перемикач DPI, вимкнення/увімкнення та зміни частоти опитування.

Підсвічування тут монохромне, але можна вибрати колір. Воно реалізоване досить стримано, тому лише колесо прокрутки інформує про обраний рівень DPI, а ще світиться під час користування.

Загалом мінімалістичний підхід до освітлення можна вважати плюсом для тих, хто не любить надмірну “новорічну ялинку” на робочому столі. А усім тим, хто навпаки фанатіє він різних підсвіток, треба шукати щось інше.

Функціональність та сенсор

Серцем HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless є флагманський оптичний сенсор PixArt PAW 3950. Це досить поширена топова модель, яку використовують багато виробників у своїх преміум-моделях. Сенсор має роздільну здатність до 30,000 DPI та максимальне прискорення до 50G.

Теоретично характеристики HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless виглядають вражаюче, але варто розуміти, що для більшості геймерів навіть 5000-8000 DPI є більш ніж достатньо. Максимальні значення DPI швидше маркетинговий хід, ніж практична необхідність. Але це камінь в город не тільки HATOR, а й усім іншим виробникам.

Важливо тут інше. Наявний PixArt PAW 3950 справді якісний сенсор з мінімальним згладжуванням, передбачуваним трекінгом та відсутністю акселерації. Теоретично він має забезпечувати стабільну роботу на різних поверхнях і не підводити в критичні моменти.

Та й фактично в нього взагалі не буває зривів, як і в будь-якій сучасній притомній ігровій миші.

Точність сенсора без проблем дозволяє виконувати швидкі рухи-фліки в шутерах, грати в стратегії та екшени тощо.

Ще однією фішкою HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless є надвисока частота опитування 8000 Гц у дротовому режимі та 4000 Гц у бездротовому. Це дійсно серйозні цифри. Теоретично, подібна висока частота опитування зменшує затримку вводу та робить керування плавнішим.

Проте варто розуміти обмеження реального світу. Бо різниця між 1000 Гц та 8000 Гц у багатьох сценаріях може бути непомітною для звичайного користувача, проте її оцінить певне вузьке коло гравців. Наприклад, ця функція може бути корисною для професійних кіберспортсменів, які грають на топовому залізі з моніторами 240-360 Гц.

Досягається така висока частота опитування завдяки наявному 32-бітному мікропроцесору Nordic 52810 та 32-бітному процесору Hi-Speed RISC.

Ігрова мишка HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless також оснащена фірмовими оптико-механічними перемикачами HATOR Optical 100M з ресурсом у 100 (!) мільйонів натискань. Заявлено, що ця гібридна технологія поєднує тактильні відчуття механічних перемикачів зі швидкістю та надійністю оптичних.

З приводу тактильності нічого особливого сказати не можу, проте клікі дійсно швидкі, легкі та приємні, а от ресурс у 100 мільйонів натискань вражає. Це трохи більше, ніж у деяких конкурентів, ще й за менші гроші.

В бокових кнопках тут стоять перемикачі Kailh 3M, що є гарним рішенням для цих клавіш.

Підключення та програмне забезпечення

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless пропонує три режими підключення: 2.4 ГГц через власний донгл з комплекту, Bluetooth 5.1 та дротове з’єднання через USB-C. Така універсальність дозволяє використовувати мишку з різними пристроями та в різних сценаріях.

Мишка також може працювати з широким спектром пристроїв на наступних ОС: Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS та iPadOS.

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless працює з фірмовою утилітою HATOR Mouse Software. Це мінімалістично-аскетична програма, що дозволяє контролювати стан заряду акумулятора, створювати макроси, налаштовувати різні параметри миші, переназначати кнопки, керувати підсвічуванням та зберігати профілі у вбудованій пам’яті.

Наявність вбудованої пам’яті означає, що налаштування можна брати з собою, підключаючи мишку до різних комп’ютерів. Це особливо важливо для кіберспортсменів, які беруть участь у турнірах на чужому обладнанні. В принципі, для них це здебільшого й робиться.

Окремо відзначу наявність української, англійської та польської мов і відсутність російської. Таке б кожному ПЗ для гаджетів та пристроїв.

Автономність HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless отримала батарею на 600 мАгод. Заявлено, що цей акумулятор дає до 180 годин роботи. Напевно, це в режимі Bluetooth, але навіть так це чудовий показник автономності. Час зарядки мишки становить дві години.

За два тижні користування в режимі 2,4 ГГц з частотою опитування 2000 Гц по 8-10 годин у мишки залишилося 20% заряду. Тобто час автономної роботи в неї дійсно вражає і відповідає заявленим виробником цифрам.

Досвід користування HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless точно сподобається тим, хто цінує в мишках легкість та простоту зовні та технологічність всередині. Мені вона зайшла саме своєю аскетичністю та мінімум підсвічування, а також якісною начинкою.

Легка вага у 61 грам робить мишку маневреною та зручною при довгому використанні. Якщо ви довго граєте чи працюєте за нею, то взагалі не відчуєте напруження в руці. Ну й симетрична форма підходить для різних типів хвату, хоча оптимальність для конкретної руки може, звісно, мінятися.

На мою думку, це модель для усіх ігрових жанрів та будь-яких інших задач. Я грав на ній в багато різних проєктів від CS 2 до S.T.A.L.K.E.R. 2 і усюди враження були лише позитивними. Перемикатися між значеннями DPI та частоти опитування просто, але шкода, що кнопки знаходяться на дні. Але потім я просто та швидко перемикався через ПЗ і проблема постійного перевертання мишки зникла.

Сподобалися круті глайди з PTFE, що дійсно дають плавне ковзання по ігровій поверхні, а це критично важливо для точного наведення та просто адекватної роботи в інтернеті. Ну й додатковий комплект змінних глайдів говорить про турботу виробника, а розширений комплект це загалом однозначно плюс.

Напевно, користувачам також зайде три режими підключення мишки та чудова автономність. Якщо перемикатися між Bluetooth на роботі та 2.4 ГГц для геймінгу, то одного заряду вистачить на тижні. А навіть якщо просто користуватися комплектним USB-ресивером, то все одно можна забути коли в останнє мишка заряджалася.

Іноді я чую негативні відгуки користувачів з приводу “примітивного” ПЗ у HATOR. Я не згоден саме з цим словом. Програмне забезпечення їхніх пристроїв дійсно просте та аскетичне, що може комусь не подобатись. Так, воно має не такий ефектний вигляд, як у деяких конкурентів, але тут є усі можливі та важливі для користувача налаштування, тому, на мою думку, цього більше ніж достатньо.

Ціна та конкуренти

HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless (ціна від 2429 гривень) належить до приємного цінового діапазону, при цьому конкуруючи з флагманськими моделями відомих брендів, які здебільшого суттєво дорожчі. Проте китайці дихають в спину і навіть перевершують в цьому пункті, але тут мало що можна зробити.

Основними конкурентами HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless можна вважати, наприклад, Razer Viper V3 Pro з цінником від 5700 гривень. Це один з найпопулярніших виборів серед кіберспортсменів з аналогічною частотою опитування та легкою вагою. Також є Logitech G Pro X Superlight 2 (ціна від 4789 гривень) — еталон легких ігрових мишей з перевіреною репутацією та широкою підтримкою професійних геймерів. Не забуваємо про надлегку SteelSeries Aerox 3 Wireless з цінником від 2999 гривень.

Також виділимо ще легшу, але схожу за конструкцією та позиціюванням Asus ROG Harpe II Ace (ціна від 5644 гривень). Ну і є популярний китайський виробник A-Jazz, що робить якісні та доступні пристрої. Наприклад, в цьому випадку звернемо вашу увагу на мишку A-Jazz AJ159P (ціна від 1175 гривень).

Альтернативою серед інших мишок саме HATOR буде Quasar 3 Ultra 8K Wireless (ціна від 3149 гривень). Ця модель, на яку в нас недавно був огляд, також пропонує високу частоту опитування, але в дещо іншому формфакторі.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Чудова автономність до 180 годин. Дизайн, ергономіка 8.5 Мінімалістичний, але сучасний симетричний дизайн для лівшів та правшів. Якість збирання, матеріали 8.5 Матовий пластик не збирає відбитків пальців, корпус не хрустить і не тріщіть. Програмне забезпечення 7.5 Аскетичне ПЗ з усіма потрібними функціями для налаштування. Ціна 8.5 Гарний, відносно доступний цінник, який нижче більшості конкурентів. Комплектація 8.5 Розширена комплектація з глайдами та наліпками.