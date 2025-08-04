Огляд монітора 2E L2825B: ультрабюджетний квиток у 4К

Поки що частка використання 4K моніторів для домашнього чи робочого використання є досить невеликою — близько 5%. Тому може скластися хибне враження, що такі дисплеї виключно дорогі та якоюсь мірою надлишкові продукти. Звісно — це помилкове судження, адже з роками ця техніка стає все ближче до звичайного користувача. Сьогодні на редакційний огляд приїхав ультрабюджетний 28-дюймовий 4K IPS монітор — 2E L2825B, який суміщає високу роздільну здатність з низькою ціною.

2E L2825B Від 7 522 грн. Плюси: висока щільність пікселів; 99% sRGB; FreeSync; ергономічна ніжка; проста збірка; точність колірного відтворення; рівномірність підсвітки; є вбудовані динаміки. Купити в Telemart.ua Мінуси: реальна контрастність нижче заявленої; кнопки керування та архаїчне OSD; час відгуку; глибина кольору. Купити в Telemart.ua 7.3 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики 2E L2825B

Діагональ 28″ Тип панелі IPS Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Роздільна здатність 3840 × 2160 (4К) Щільність пікселів ≈ 157 ppi Яскравість (типова) 250 кд/м² (заявлена виробником) Інтерфейси DisplayPort v 1.2 2 x HDMI 2.0 USB TypeA (1A) 3,5 мм Jack Статична контрастність 1000 до 1 (заявлена виробником) Глибина кольору 8 біт + FRC Колірне охоплення 100% sRGB (заявлена виробником) Delta E, середня <1 Час відгуку 5 мс Регулювання По висоті — 130 мм Поворот у вертикальну орієнтацію – 90° Горизонтальний поворот – 40° Нахил – 20° Інше Overdrive, FreeSync, HDR, Blue Filtre, Kensington Блок живлення Зовнішній (12 В, 4 А) Енергоспоживання ≈ 35 Вт Розміри 710 x 450 x 180 мм Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою та блоком живлення) 7.88 кг

Комплектація та паковання

Ми вже звикли до того, що навіть топові товари приїжджають у простеньких картонних боксах, що псує враження на моменті початкового знайомства та розпакування. В цьому випадку 2E нас приємно здивували, адже їхній монітор 2E L2825B приїхав у симпатичний глянцевій коробці.

Зверху розміщена зручна пластикова ручка для комфортного транспортування. На фронтальній стороні знаходиться зображення самого монітора, його ключові характеристики та короткий перелік функцій.

Заглянувши в саму коробку, ми зустрічаємо пінопластовий сендвіч, всередині якого лежить герой нашого огляду — 2E L2825B. В комплекті до нього йде спеціальний блок живлення, який на виході видає 12 вольтів при силі струму 4 ампери. Також в комплекті йде кабель живлення, кабель HDMI та супутня документація.

Збірка монітора проста та зрозуміла, з нею справиться навіть новачок. Все, що потрібно зробити, це скласти докупи ніжку та стійку, а вже потім приєднати саму панель, зафіксувавши в місці кріплення. Розпакування зі збіркою займе у вас не більше 5 хвилин.

Дизайн, ергономіка 2E L2825B

2E L2825B без блока живлення важить 7 150 грамів. Великим плюсом є те, що сама стійка у монітора є правильної (прямокутної) форми. Тому вона не займає багато місця на робочому столі та може стати зручною опорою для клавіатури. Натомість V-подібні стійки займають величезну площу столу, принісши в жертву зручність задля дизайнерського рішення.

Конструкція виглядає надійною та стабільною. По центру ніжки знаходиться спеціальний отвір-органайзер кабелів. 2E L2825B може похвалитися гнучкою системою фізичних налаштувань свого положення.

Окрім регулювання по висоті в діапазоні 130 мм його можна нахилити на кут від мінус 5 до плюс 15 градусів. Крім того, він фіксується у портретній орієнтації, а також повертається по горизонталі на кут до 40 градусів. Такі можливості прийдуться до вподоби більшості користувачам.

А ось найбільш вибагливим власникам ніхто не заважає під’єднати монітор до сторонніх рішень, адже тут передбачено кріплення типу VESA 100 х 100 мм. Налаштування та керування монітором здійснюється за допомогою п’яти кнопок, які знаходяться в правій нижній частині монітора та ховаються під рамкою. Там же знаходиться спеціальний світловий індикатор, який сигналізує про стан монітора, однак через своє розміщення його не помітно.

Загалом виконання кнопок виглядає дещо архаїчно, адже багато користувачів вже звикли, що керування здійснюється за допомогою п’ятипозиційного джойстика, а кнопка потрібна хіба що для початкового ввімкнення. Така ціна економії та кінцевої ціни. Ширина нижньої рамки складає приблизно 18 мм, що досить непогано. В її центрі можемо побачити напис 2Е, а справа підписи кнопок керування.

Дизайн монітора демонструє абсолютний мінімалізм, що прийдеться до вподоби поціновувачам лаконічного стилю без зайвих дизайнерських вибриків. 2E L2825B не має ніяких додаткових елементів чи підсвітки, окрім горизонтальної секції з перфорованою решіткою на задній стороні.

Інтерфейси та звук

На задній стінці монітора нас зустрічає набір необхідних інтерфейсів підключення. Серед них два HDMI, один дисплей-порт, 3,5 мм вихід на зовнішню акустику, гніздо для живлення та USB-вихід для заряджання додаткових пристроїв з маленькою потужністю (5В, 1А). Можливо, комусь і він знадобиться, щоб зарядити якийсь умовний смартгодинник.

Майте на увазі, що максимальна частота оновлення, заявлена виробником, складає 60 Гц, але насправді це не так! Таку герцовку ви отримаєте, якщо під’єднали свій монітор за допомогою HDMI кабелю. Під’єднавши 2E L2825B за допомогою кабелю Display Port 1.2, з’являється можливість обрати 75 Гц.

Дуже схвально, що виробник передбачив використання вбудованих динаміків. Звісно, звук у них досить посередній, але для робочо-офісного використання їх цілком вистачить.

Дисплей 2E L2825B

Чомусь серед багатьох користувачів десктопів та лептопів склалася хибна думка, що роздільна здатність 4К є прерогативою максимально дорогих ігрових девайсів й щоб купити таку панель, потрібно витратити величезну частку бюджету. Звісно, це не так.

Роздільна здатність 3840 х 2160 пікселів використовується не тільки в запеклих ігрових баталіях, але й для типової офісної роботи. Навіть для тих, хто працює переважно з текстами, різниця між типовим QuadHD та 4К монітором одразу впадатиме в око. В цьому випадку шрифти будуть значно деталізованішими, а пікселізація стане непомітною, що менше втомлюватиме зір. Щільність пікселів у 2E L2825B складає близько 157 пікселів на дюйм.

Як я писав раніше, під’єднавши монітор за допомогою кабелю DisplayPort, ми зможемо обрати більшу частоту, ніж вказано в офіційній специфікації, — нам стане доступним 75 Гц. Це вже дозволяє зазіхнути не тільки на статичну роботу, але й на початкові ігрові та мультимедійні сценарії у домашньому використанні.

Виробником заявлена швидкість відгуку на рівні 5 мс, а також підтримка технології FreeSync, яка допомагає усунути неприємні розриви кадрів у динамічних сценах. Крім того, оголошена підтримка NTSC на рівні 84%. Щоб перевірити це, ми проведемо наші стандартні заміри за допомогою колориметра.

За монітором доволі зручно працювати в яскраво освітленому приміщенні, навіть якщо вікно знаходиться прямо у вас за спиною. Цьому сприяє матова поверхня, яка відсікає паразитні відблиски.

З роздільною здатністю 4К світлини постануть перед користувачем в новому світлі. Якщо ж ми повернемося до швидкості реакції, то вона значно програватиме геймерським рішенням в IPS панелях, які пропонують нам 0,5-1 мс.

Звісно, ці показники некоректно порівнювати, адже тут величезна різниця в ціні. Просто потрібно розуміти, що не варто очікувати захмарних величин швидкості реакції від такого ультрабюджетного рішення. З усім тим знімок зроблений при витримці 1/320 с демонструє цілком прийнятний результат в динамічній сцені.

В моніторі передбачений режим Overdrive, але його увімкнення не демонструє якихось суттєвих змін. Складається враження, що він тут стоїть для галочки.

Як і всім IPS панелям 2E L2825B притаманний Glow Effect. Подивившись на екран під кутом, ви побачите своєрідне світіння на чорному фоні. В моніторі заявлені високі кути огляду — 178 градусів, але в такому випадку він дещо втрачає яскравість.

Як для бюджетної моделі у 2E L2825B досить непогані показники колірної гами. У тестовому екземплярі заміри показали: 99% охоплення діапазону sRGB, Adobe RGB — 81%, DCI-P3 — 85% та NTSC — 76%.

Мінімальна яскравість складає 82,7 кд/м², а максимальна — 281 кд/м2 в SDR режимі. Основною ложкою дьогтю в моніторі виявилася контрастність.

Попри заявлене співвідношення 1000 до 1, заміри показали всього лише 680:1.

Монітор не вміє регулювати гаму. У стандартному режимі її величина — 2,4. Колірна температура при цьому коливається в діапазоні від 6700 до 6900 кельвінів, що робить зображення дещо холоднуватим без додаткових налаштувань. Найменше її відхилення спостерігається при мінімальній яскравості, а з її збільшенням росте розбіжність.

Рівномірність колірної температури цілком прийнятна. Максимальне відхилення ΔE становить 3,8 у центральному нижньому секторі екрана. При зменшенні яскравості розбіжність падає до 2,3, що є досить хорошим результатом, враховуючи ціну панелі.

Також тішить рівномірність білого поля, максимальна розбіжність якого складає 12% при максимальній яскравості. Таким показником іноді не можуть похвалитися й дорожчі панелі.

Точність колірного відтворення також на висоті. Максимальне значення ΔE складає 1,73, а середнє — 0,68.

Таким чином монітор чудово підійде для робочих завдань, особливо з текстами, браузінгу, графікою та навіть для непрофесійної обробки фото. Якщо ви раніше не стикалися з роздільною здатністю 4К, то нові враження від відеоконтенту вас приємно здивують.

А ось що стосується ігор, то тут вже залежить від вашого попереднього досвіду та вподобань. Якщо ви звикли грати з частотою 60-75 FPS і вам цього вистачає, то 2E L2825B стане непоганим бюджетним варіантом. Але враховуйте, що для цього необхідна відповідна відеокарта.

В ігрових сценаріях цей монітор підійде для тих, хто з тих чи інших причин не використовує в геймінгу нові технології супер-семплінгу (DLSS, FSR, XeSS) та генерації кадрів (FG, MFG) і надає перевагу традиційній растеризації без допомоги “нейропокращувачів”. Такі геймери готові принести в жертву максимальну кількість кадрів задля автентичності ігрової картинки.

Монітор може прийтися до вподоби власникам нового покоління відеокарт від AMD – RX 9070 XT, яка вже була на нашому редакційному огляді. Її можливостей вистачить, щоб розкрити можливості 4К на цьому моніторі в традиційній растеризації.

Також 2E L2825B може підійти власникам відеокарт рівня NVIDIA RTX 5060 Ti (16 Gb) та RTX 5070. Але їх продуктивності у 4К вистачить у випадку використання DLSS та генерації кадрів. Звісно, власникам топових відеокарт потрібний монітор на декілька класів вище, і вони обиратимуть значно дорожчі ігрові моделі, які коштують в 3-4 рази дорожче.

Меню користувача

Меню користувача відкривається після натиснення однойменної кнопки в нижній-правій частині екрана. Після цього нам стають доступні необхідні налаштування. Інтерфейс якоюсь мірою повертає нас у минуле десятиліття, як способом взаємодії, так і зовнішнім виглядом самого меню. Складається враження, що воно прийшло до нас з 2010 року. Меню поділене на 6 імпровізованих секцій:

Яскравість;

Зображення;

Колір;

OSD;

Скидання;

Різне.

В першому пункті розміщені налаштування яскравості та контрастності. Тут ми можемо увімкнути екорежим, встановити динамічну контрастність. В розділі “Зображення” є можливість поміняти формати: 16 х 9 та 4 х 3. Це може знадобитися для старих ігрових проєктів, які не підтримують сучасне співвідношення сторін.

В розділі “Колір” знаходяться комбінації червоного, зеленого, синього відтінків та фільтр синього. В “OSD” нас чекають налаштування мови та позиції, а в розділі “Різне” обирається джерело сигналу, вмикаються вбудовані колонки, FreeSync та OverDrive. Ніяких геймерських фішок на кшталт AI Vision чи спеціальних “чітерських” прицілів для центрування тут не передбачено. Що й не дивно, враховуючи його позиціювання.

Енергоспоживання 2E L2825B

У монітора типове енергоспоживання, як для його яскравості та діагоналі. При 100% воно складає близько 34 Вт, та 18 Вт при нульовій яскравості.

Яскравість, % Енергоспоживання, Вт 100 34 75 31 50 28 30 25 0 18

Монітор майже не нагрівається під час роботи. Цьому сприяє виносний блок живлення, який не передає додаткового тепла внутрішньому простору дисплея. Температура блока живлення при роботі становить близько 37 градусів Цельсія, а температура панелі не перевищує 32 °C.

Досвід використання 2E L2825B

У своєму побуті та роботі я використовую QuadHD IPS монітор з діагоналлю 27″. Перехід до більшої щільності пікселів це завжди добре, але однієї роздільної здатності недостатньо для того, щоб покрити більшість базових робочих та мультимедійних потреб.

Зрозуміло, що задля економії виробнику прийшлося відмовитися від деяких фірмових “фішок” та здешевити саму конструкцію. Процес регулювання кутів нахилу монітора вимагає надлишкових зусиль, і йому не вистачає плавності, яка притаманна дорожчим рішенням. Але зазвичай ця процедура робиться по принципу “налаштував і забув”.

Окремо хочу відзначити зручність прямокутної ніжки, яка економить простір на робочому столі та банально не заважає користувачу. Такий варіант виконання завжди був моїм фаворитом.

Яскравості монітора в цілому вистачає, хоча, звісно, хотілося б бачити показники на рівні 400 кандел на метр квадратний. Але враховуючи ціну дисплея, тут немає чому дивуватися. Хоч моя відеокарта підходить для 4К-геймінгу, мені цілком вистачає QuadHD і при діагоналі 28 дюймів різниця в динамічних сценах не настільки суттєва, щоб підганяти під неї всю систему.

При заміряній яскравості — 281 кд/м² немає сенсу говорити про якийсь HDR. З усім тим, в 4К значно приємніше переглядати світлини, працювати з текстами та займатися браузингом.

Ціна та конкуренти

2E L2825B можна придбати за ціною від 7 522 гривень. Пірнувши в агрегатори та каталоги розумієш, що 4К монітора за таку ціну просто не знайти. Але якщо збільшити свій бюджет, то можна підібрати ще декілька варіантів.

Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 пропонує меншу діагональ — 27″ та більшу ціну, за яку ми отримуємо трішки кращу яскравість, USB-хаб та швидкість реакції — 4 мс. Lenovo L28U-35 забезпечує краще колірне охоплення DCI-P3 — 90% та діагональ 28″ при значно більшій ціні.

А ось Xiaomi 4K Monitor A27Ui має цілих 360 кд/м² яскравості та контрастність 1200:1, але його вартість значно перевищує 2E L2825B. У всіх цих моніторах заявлена підтримка 8 біт + FRC. Вимагати більшого за таку вартість просто нереально.

7.3 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 6 Архаїчне та просте OSD з мінімумом функцій, відсутня фірмова утиліта. Яскравість, HDR 6 281 кд/м², HDR не відповідає мінімальним вимогам. Кольори, кути огляду 8 sRGB 99%, контрастність нижче заявленої, рівномірна колірна температура, хороший показник ΔE колірного відтворення та рівномірність підсвітки. Частота, затримки 6.5 Висока затримка як для ігор — 5 мс, але без розмиття чи артефактів. Підходить для роботи та мультимедія для невибагливого користувача. Інтерфейси, ене-вність 8 Необхідний набір інтерфейсів та типова енергоефективність, як для 28" IPS. Ціна 9.5 Конкурентна ціна.