Топ-кіно від короля жахів: Стівен Кінг назвав 10 улюблених фільмів

У недавньому дописі на X Стівен Кінг представив власний топ найкращих фільмів всіх часів: у перелік увійшли як голлівудська класика чи стандарти нуару, так і топові комедії й, цілком очікувано, його власні екранізації.

Письменник уточнив, що перелічує фільми не за рейтингом, а в довільному поряду.

“Мої 10 улюблених фільмів (окрім “Мізері”, “Втечі з Шоушенка”, “Зеленої милі”, “Залишся зі мною” Сяйва, як бачимо, в переліку немає. Цілком очікувано, зважаючи на публічне несхвалення Кінгом того, як Стенлі Кубрик інтерпретував його культовий роман жахів. Разом з тим фільм вважається однією з кращих екранізацій творів письменника.). У довільному порядку: “Чаклун”, “Хрещений батько 2”, “Втеча”, “День бабака”, “Касабланка”, “Скарби Сьєрра-Мадре”, “Щелепи”, “Злі вулиці”, “Близькі контакти третього ступеня”, “Подвійна страховка”.

У переліку є такі відомі режисер, як Вільям Фрідкін, Френсіс Форд Коппола, Мартін Скорсезе, Біллі Вайлдер та Стівен Спілберг (останній двічі) — а також по два фільми за участю легендарних акторів Хамфрі Богарта, Річарда Дрейфуса та Роберта Де Ніро. Тут також значною мірою переважає класика 70-х років (що не дивно, враховуючи, що Кінг у цей час досягав повноліття, йому було за 20). Далі трохи детальніше про кожну зі стрічок.

1. “Чаклун” / Sorcerer (1977)

Фільм оповідає про квартет чоловіків, що знаходяться в одній з країн Латинської Америки і з різних причин не можуть повернутися додому. Згодом вони погоджуються на пропозицію нафтової компанії перевести на вантажівках вибухонебезпечний нітрогліцерин за $10 тис. Водіям потрібно подолати близько 200 миль, де за кожним поворотом чатує небезпека.

Цікавий вибір, зважаючи на те, що “Чаклун” був розкритикований пресою та провалився в прокаті. Можливо тому, що вийшов лише за місяць після шаленого успіху “Зоряних війн” у 1977 році. З часом, його почали називати “недооціненим шедевром”, а режисер Вільям Фрідкін називав стрічку одним із “найособистіших і найскладніших своїх проєктів”.

Оцінка IMDb: 7.7 з 10

2. “Хрещений батько 2” / The Godfather Part II (1974)

Відома кримінальна драма Френсіса Форда Копполи з Аль Пачіно та Робертом Де Ніро у головних ролях, яка є прямим продовження стрічки “Хрещений батько” 1972 року. Фільм представляє дві паралельні сюжетні лінії: історію юного Віто Корлеоне, який, рятуючись від ворогів своєї родини, прибув з Італії до США і навчився виживати у жорстокому й ворожому світі, та розповідь про долю його сина Майкла, який, успадкувавши капітали батька, став у кінці 50-х років однією з найвпливовіших особистостей у країні.

“Хрещений батько 2” отримав шість “Оскарів”, включно з режисерською нагородою і званням найкращого фільму року. Нині стрічка вважається одним із найкращих сиквелів в історії кіно, хоча сам Коппола нещодавно заявив, що “дав нею поганий приклад Голлівуду”.

Оцінка IMDb: 9 з 10

3. “Втеча” / The Getaway (1972) Тут припускаємо, що Кінг має на увазі саме версію 1972 року, а не рімейк 1994 року.

Бойовик у стилі “Бонні й Клайда” зі Стівом Макквіном та Алі Макгроу у головних ролях. Сюжет оповідає про грабіжника банків Дока Маккоя, який перебуває у в’язниці. Його дружина домовляється з одним із чиновників про звільнення, однак платою за це стане нове пограбування банку. Хитромудрий план, розроблений Доком, вдало діяв до моменту, поки все пішло не так. І ось він з дружиною та цілою купою грошей кидаються навтіки від бандитів, що їх переслідують.

Фільм заснований на романі Джима Томпсона 1958 року, а Кінг є великим шанувальником його творчості.

Оцінка IMDb: 7.3 з 10

4. “День бабака” / Groundhog Day (1993)

Події відбуваються у містечку Панксатоні штату Пенсільванія. Головний персонаж — Філ Коннорс (Білл Мюррей), який переживає постійно один і той самий день 2 лютого, день Бабака. Цікавий факт: у 2014 році вебсайт Whatculture дослідив сцену фільму та згадки Філа про минулі дні та вирахував, що він провів у петлі часу без урахування високосних років 12395 днів, або 33 роки й 350 днів.

Фільм є загальновідомим хітом у своєму жанрі й надихнув на створення широкого спектра наступних стрічок з петлею часу, від “Палм-Спрінгс” (2020) до “Щасливого дня смерті” (2017).

Оцінка IMDb: 8 з 10

5. “Касабланка” / Casablanca (1942)

Як і будь-який поважний кіноман, Кінг не оминув увагою “Касабланку” — вічно цитовану та нищівно зворушливу романтичну драму за участі Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман, дія якої відбувається на тлі Другої світової війни.

Сюжет зосереджений на внутрішньому конфлікті людини, якій доводиться вибирати між любов’ю й гідністю, між коханою жінкою і необхідністю вчинити правильно — допомогти їй та її чоловіку, лідеру руху Опору, втекти з Касабланки для продовження боротьби з нацистами.

Оцінка IMDb: 8.5 з 10

6. “Скарби Сьєрра-Мадре” / The Treasure of the Sierra Madre (1948)

Неовестерн Джона Г’юстона, що екранізує однойменний роман Бруно Травена.

Два бідняки-американці Доббс і Кертін приїжджають у мексиканське містечко Тампіко, де беруться за важку роботу, за яку їм не хочуть платити. У нічліжці вони знайомляться з досвідченим золотошукачем старим Говардом, а згодом усі троє купують спорядження, зброю та продовольство і вирушають на пошуки золота. Старий попереджає, що золото змінює людей, робить їх жадібними та жорстокими, але Доббс і Кертін йому не вірять.

Оцінка IMDb: 8.2 з 10

7. “Щелепи” / Jaws (1975)

Класичний трилер Стівена Спілберга, який вважається “першим літнім блокбастером” і щойно відсвяткував своє 50-річчя.

Дія стрічки відбувається на острові Еміті, де розташоване невелике курортне містечко з тією ж назвою. Молода дівчина Христина Воткінс купається вночі, але стає жертвою акули. Згодом число постраждалих збільшується, а начальник місцевої поліції, морський біолог і старий моряк намагаються вистежити звіра.

Оцінка IMDb: 8.1 з 10

8. “Злі вулиці” / Mean Streets (1973)

Перша з кількох спільних робіт режисера Мартіна Скорсезе з актором Робертом Де Ніро, яка оповідає про життя молодих мафіозі в італійських кварталах Нью-Йорка.

В центрі сюжету чотири хлопці, що знаходяться в тіні своїх родичів старшого покоління. Тоні, італієць 30 років від народження, що заправляє місцевим баром; Майк, що претендує на звання серйозного мафіозного ділка; Джоні Бой, який позичає гроші у всіх без жодного наміру повернути; Чарлі, релігійний племінник місцевого боса мафії, який прагне втілити в життя ідеї великого Франциска Аccізького, але робить це “на вулицях”.

Оцінка IMDb: 7.2 з 10

9. “Близькі контакти третього ступеня” / Close Encounters of the Third Kind (1977)

Ще один легендарний фільм Спілберга у жанрі наукової фантастики.

В центрі сюжету електрик з Індіани, тихе та звичайне життя якого перевертається з ніг на голову після близької зустрічі з НЛО. Тепер Рой Нірі одержимий пошуками інопланетян.

Оцінка IMDb: 7.6 з 10

10. “Подвійна страховка” / Double Indemnity (1944)

Художній фільм-нуар Біллі Вайлдера, створений за мотивами однойменної повісті Джеймса Кейна. Назва фільму є відсиланням до традиційного для страхових полісів 1940-х років пункту, що гарантує подвійну виплату, якщо застрахований гине від малоймовірного нещасного випадку.

За сюжетом страховий агент Волтер зустрічає “фатальну блондинку” Філліс. Жінка маніпулює ним і переконує звільнити її від жорстокого чоловіка, а заразом і забезпечити власне спільне майбутнє, підсунувши колишньому на підпис поліс із “подвійною страховкою”.

Оцінка IMDb: 8.3 з 10

