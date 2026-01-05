10+1 прогноз Bitwise: що чекає крипторинок у 2026 році

Depositphotos

Інвестиційно-дослідницька компанія BitwiseInvest опублікувала свої традиційні криптопрогнози на 2026 рік. У ньому аналітики припускають, що біткоїн, ефір та солана встановлять нові історичні максимуми, ставки на Polymarket суттєво зростуть, а криптоакції перевершать технологічні акції. Bitwise наголошує, що як і всі прогнози, це не гарантії, а лише найкраща обґрунтована оцінка. Майбутнє є складним і умовним, і те, чи справдяться ці прогнози саме в такому вигляді, залежатиме від багатьох чинників.

1. Біткоїн зламає чотирирічний цикл і встановить нові історичні максимуми

Чому? Такі чинники, як халвінг біткоїна, цикли відсоткових ставок та криптобуми й обвали, спричинені кредитним плечем, стали слабшими, ніж у попередніх циклах. Вхід у сектор таких інституцій, як Citi, MorganStanley, WellsFargo та MerrillLynch, алокації у спотові ETF і розвиток ончейн-інфраструктури прискоряться у 2026 році. Про-криптовалютний зсув у регулюванні й надалі дозволятиме компаніям швидше впроваджувати криптоактиви.

2. Біткоїн буде менш волатильним, ніж NVIDIA

Протягом усього 2025 року біткоїн був менш волатильним, ніж NVIDIA – про це вже повідомлялось. Якщо подивитися ширше, видно, що волатильність біткоїна стабільно знижується протягом останніх 10 років. Цей зсув відображає фундаментальне зниження ризиковості біткоїна як інвестиції та диверсифікацію його інвесторської бази завдяки традиційним інструментам, таким як ETF. У Bitwise очікують, що ця тенденція збережеться й у 2026 році.

3. ETF викуплять понад 100% нової пропозиції біткоїна, ефіру та солани

Це вже відбувається і буде відбуватися надалі на тлі зростання інституційного попиту. З моменту запуску крипто-ETF у 2024 році біткоїн-ETF придбали 710 777 BTC. За той самий період мережа біткоїна випустила лише 363 047 нових BTC. У BitwiseInvest кажуть, що 2026 рік стане роком, коли більшість інституційних інвесторів зможе отримати доступ до крипто-ETF.

Крім того, MorganStanley, MerrillLynch та Vanguard Group нещодавно схвалили роботу з крипто-ETF для роздрібних інвесторів. Дивлячись у 2026 рік, фахівці у криптовалюті досить точно розуміють, який обсяг нової пропозиції вийде на ринок. За поточними цінами експерти Bitwise очікують приблизно 166 000 BTC ($15,3 млрд), 960 000 ETH ($3,0 млрд) та 23 000 000 SOL ($3,2 млрд). BitwiseInvest вважає, що ETF викуплять більше, ніж ці обсяги, для кожного з активів.

4. Криптоакції перевершать технологічні акції

Технологічні акції показали сильне зростання — +140% за останні 3 роки, але криптоакції зростають ще швидше. Індекс Bitwise Crypto Innovators 30 — індекс компаній, що забезпечують базову інфраструктуру та сервіси для торгівлі, зберігання й підтримки криптоактивів та їхніх платформ — зріс на 585% за той самий період. Очікується, що ця тенденція продовжиться у 2026 році завдяки потенціалу нових джерел доходу, M&A-активності та сприятливому регуляторному середовищу.

5. Відкритий інтерес на Polymarket встановить новий історичний максимум

Обсяги угод на Polymarket перевищать рівні виборів 2024 року. Цьому є три причини. Перша – відкриття ринку США. Polymarket, уже добре відомий у США, очікує різкого сплеску активності у 2026 році після відкриття доступу для американських користувачів — зі ставками на політику, економіку, спорт і попкультуру.

Друга – інституційна підтримка та реалізація. Polymarket масштабується після інвестиції на $2 млрд від Intercontinental Exchange, укладення ліцензійної угоди з NHL та інтеграції даних безпосередньо в Google Finance.

Третя причина – нові ринки: хоча спочатку популярність Polymarket забезпечила політика, платформа стабільно зростає в сегментах спорту, поп-культури, крипто та економіки. З наближенням політичного циклу в США Polymarket у 2026 році працюватиме на повну в усіх типах ринків

6. Стейблкоїни звинуватять у дестабілізації валюти країн, що розвиваються

Стейблкоїни стрімко зростають. Ці токенізовані версії долара США (та інших валют), зокрема USDT і USDC, на початку року мали ринок у $205 млрд. Сьогодні це майже $300 млрд, і до кінця 2026 року показник може сягнути $500 млрд. Іншими словами, вони стають достатньо великими, щоб мати значення.

У міру того як крипто виходить у мейнстрим, ми очікуємо, що одна-дві країни відкрито звинуватять стейблкоїни у своїх валютних проблемах. Звісно, вони помилятимуться: люди не переходили б на стейблкоїни, якби національна валюта була надійною. Але це не завадить їм бити на сполох.

7. Ончейн-vaults подвоять AUM

Що це таке? Умовно — “ETF 2.0”: інвестиційні фонди, або “сховища” (vaults), які працюють безпосередньо в блокчейні та автоматично управляють криптоактивами з метою отримання прибутковості. AUM (assets under management) — це загальна вартість активів, якими управляють такі фонди.

Тож, ончейн-vaults демонструють зростання з $0,1 млрд у 2024 році до піку $8,8 млрд у 2025-му. У 2026 році Bitwise очікують прихід хвилі високоякісних “кураторів”. Прогноз: AUM подвоїться, і Волл-стріт зверне на це увагу.

8. Ethereum і Solana встановлять нові історичні максимуми

Це станеться, якщо буде ухвалено CLARITY Act, а вірогідність цього висока. Аналітики Bitwise налаштовані дуже оптимістично щодо обох активів, оскільки вважають стейблкоїни та токенізацію мегатрендами, а Ethereum і Solana — ймовірно, головними бенефіціарами цього зростання – знову ж-таки, за умови ухвалення CLARITY Act.

9. Половина інвестиційних фондів Ліги Плюща інвестуватиме в крипто

Йдеться про ендаументи — інвестиційні фонди провідних університетів США, які управляють пожертвами й формують довгостроковий капітал навчальних закладів. Ліга Плюща (Ivy League) — це об’єднання восьми найпрестижніших приватних університетів США, зокрема Гарварду, Єля, Принстона та Брауна, які традиційно задають тренди для всього освітнього й фінансового сектору.

Контекст, з якого це випливає, наступний: Університет Брауна став першим у Лізі Плюща, хто виділив алокацію в $BTC, а Гарвард згодом зробив це у значному обсязі. Це важливо, тому що ці фонди контролюють понад $871 млрд; навіть 1% алокації в біткоїн мав би суттєвий вплив. Більша кількість таких фондів у біткоїні може залучити пенсійні фонди, страхові компанії та інші інституції.

10. У США запустять понад 100 ETF, пов’язаних із криптоактивами

У жовтні 2025 року SEC опублікувала універсальні стандарти лістингу, що дозволяють емітентам запускати крипто-ETF за загальним набором правил. Чіткіша регуляторна дорожня карта у 2026 році, на нашу думку, створює умови для масового запуску крипто-ETF у США.

БОНУС-ПРОГНОЗ: кореляція біткоїна з акціями знизиться

Багато хто вважає, що біткоїн тісно корелює з фондовим ринком, але дані свідчать про інше. На основі ковзних 30-денних кореляцій, зв’язок біткоїна з S&P 500 рідко перевищував 0,50 — стандартну статистичну межу між “низькою” та “середньою” кореляцією.

У будь-якому разі у BitwiseInvest впевнені, що у 2026 році кореляція біткоїна з акціями буде нижчою, ніж у 2025-му. Чому? Очікується, що специфічні для крипто чинники — регуляторний прогрес та інституційне впровадження — штовхатимуть крипторинок угору, навіть якщо акції стикатимуться з проблемами оцінки та короткострокового економічного зростання.

Висновок

Сукупно, прогнози Bitwise описують 2026 рік як фазу структурного дорослішання крипторинку, а не черговий спекулятивний цикл. Ключову роль у цьому сценарії відіграють інституційні гроші — через ETF, університетські фонди, криптоакції та нові ончейн-інвестиційні продукти. Крім того, ухвалення CLARITY Act і стандартизація правил для ETF безпосередньо вплинуть на попит на Bitcoin, Ethereum і Solana. Також зростає роль прикладних криптосегментів — від стейблкоїнів до prediction-маркетів, які виходять за межі нішевого використання. Разом це формує сценарій, за якого крипто дедалі більше інтегрується у традиційну фінансову систему, зберігаючи при цьому власні драйвери зростання.

Джерело: X (Bitwise)