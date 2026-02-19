tradfi
ETHZilla випустила токени, які забезпечені авіаційними двигунами

ETHZilla випустила токени, які забезпечені авіаційними двигунами
ETHZilla, публічна компанія, що спеціалізується на управлінні казначейськими активами та токенізації реальних активів, запустила Eurus Aero Token I — перший у своєму роді цифровий токен, забезпечений реальними авіаційними двигунами на лізингу.


Цей інструмент пропонується лише акредитованим інвесторам на платформі Liquidity.io і має на меті надати доступ до доходу від комерційних авіаційних активів через блокчейн. Проєкт реалізований через дочірню компанію ETHZilla Aerospace LLC і представляє собою ERC‑20 токен на базі Ethereum Layer 2, що формально асоціює права на майбутні грошові потоки від лізингу двигунів. Ці двигуни — два турбовентиляторні CFM56 — придбані компанією за приблизно $12,2  млн і зараз працюють на умовах довгострокових контрактів з великим авіаперевізником у США.

“Eurus Aero Token I від ETHZilla Aerospace запущено. Авіація зустрічається з блокчейном. Реальні реактивні двигуни. Реальні доходи від лізингу. Реальна прибутковість”, — написала компанія у Х.

Ціна одного токена встановлена на рівні $100, а мінімальна сума інвестиції — 10 токенів ($1000 ). За даними ETHZilla, якщо тримати токени до завершення строку лізингу, що розрахований до 2028‑го року, інвестори можуть розраховувати на приблизно 11% річних доходу, який виплачується щомісяця у грошовій формі залежно від надходжень від лізингу. За умовами структури, до пакету забезпечення входять самі двигуни, права на лізингові платежі, резерви та страхові виплати, що має підсилювати безпеку вкладень. Існують також опції put/call на $3 млн за кожен двигун після завершення лізингу за певних умов, які можуть бути застосовані сторонами угоди.

Управління виплатами відбуватиметься автоматизовано через смарт‑контракти, а торгівля токенами — в екосистемі Liquidity.io, що має ліцензії та регулювання для обігу цифрових і токенізованих активів. Такі інструменти традиційно були доступні лише великим фінансовим фондам чи інституційним гравцям через приватні угоди, але новий токен дає змогу частково “фракціонувати” право на дохід від авіаційних двигунів серед ширшого кола інвесторів. Запуск Eurus Aero Token I став першим практичним застосуванням фінансової архітектури ETHZilla для токенізації активів із реальними грошовими потоками після кількох місяців розробки та партнерських угод. Сам CEO компанії Макендрю Рудісіл назвав це значним кроком у напрямі перенесення доходних фізичних активів у блокчейн‑простір і демократизації доступу до таких інвестиційних можливостей.


Рішення стало частиною ширшого стратегічного повороту ETHZilla: раніше компанія продавала частину своїх ETH‑казначейських активів, щоб фінансувати придбання двигунів і розширити фокус на токенізації різних класів реальних активів. До цього ETHZilla також придбала портфель кредитів на модульні будинки вартістю 4,7 млн доларів, який планує токенізувати через Ethereum L2. Новий токен вписується в загальну тенденцію розвитку реальних активів у криптовалютному просторі (RWA) — від іпотеки та автокредитів до автомобільної техніки й авіації — і демонструє, як блокчейн може використовуватися для представлення фізичних, доходних активів у цифровому форматі з прозорими умовами розподілу доходу.

