BMW представила електромобіль 5 Series із запасом ходу понад 500 км, швидкою зарядкою на 205 кВт та ціною від $67,8 тис.

BMW оголосила, що восьме покоління седана 5 Series матиме електричну версію i5, а також оновлений бензиновий еквівалент. Як у випадку 4 Series та 7 Series, компанія створює електричну версію на тій самій платформі, що й наявні бензинові версії. При цьому в електромобілях компанія не відмовляється від марних фірмових великих радіаторних решіток.

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Електромобіль BMW 5 Series буде доступний у двох версіях: задньопривідна i5 eDrive40 та повнопривідна i5 M60 xDrive. Модель i5 eDrive40 оснащена електродвигуном потужністю 335 к.с., який дозволяє розігнати автомобіль до 60 миль на годину (96,6 км/год) за 6 секунд. У повнопривідній моделі BMW i5 M60 xDrive сумарна потужність двигунів досягає 601 к.с., а розгін до 60 миль на годину займає 3,8 секунди. В обох випадках максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 120 миль на годину (193,1 км/год).

Акумуляторна батарея місткістю 81,2 кВтг дозволить i5 проїхати без підзарядки до 516 км (вимірювання на основі стандарту WLTP). Підтримується швидке заряджання потужністю до 205 кВт, яке дозволяє зарядити акумулятор з 10% до 80% приблизно за 30 хвилин.

Електричні версії 5 Series стануть одними з перших, у яких будуть представлені нові функції BMW для водіння на автомагістралі без допомоги рук. Автомобіль також може запропонувати змінити смугу руху, а як підтвердження маневру водію буде достатньо подивитися у зовнішнє дзеркало.

Разом з тим BMW переробила свою інформаційно-розважальну систему в 5 Series і вперше включила в неї автомобільні ігри. Ряд ігор доступний, коли автомобіль припаркований, що допоможе скоротити час, наприклад, під час заряджання. У припаркованих автомобілях також буде доступна функція перегляду потокового відео.

Ціна BMW i5 eDrive40 починається з позначки $67795, тоді як вартість потужнішої моделі i5 M60 xDrive починається з $85095.

Джерело: The Verge