16" у легкому корпусі: Огляд Acer Swift Lite 16 вагою у 1,4 кг

Вам потрібен помічник у роботі, навчанні, комунікації та навчанні на кожен день? Але ви не бажаєте віддавати за нього половину своєї річної зарплатні? Знайомтеся з новим Acer Swift Lite 16 (SFL16-31P) — 16″ ноутбуком вагою у 1,4 кг, з дуже приємною ціною та прийнятними характеристиками. Дивіться докладніше про цю модель на каналі Acer Ukraine:

Модель з огляду Acer Swift Lite 16 (SFL16-31P-3198 | NX.DF2EU.001) має наступні характеристики:

  • Процесор: Intel Core 3 N355 (1,9 ГГц, 8 ядер / 8 потоків)
  • Відеокарта: Вбудована Intel зі спільною пам’яттю
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ, LPDDR5
  • Екран: 16″ IPS WUXGA (1920 x 1200) 16:10 ComfyView (матовий) 60 Гц
  • Накопичувач: 512 ГБ SSD

Придбати Acer Swift Lite 16 (SFL16-31P-3198) можна в інтернет-магазинах за ціною від 17 999 грн.

Дізнайтеся ще більше цікавого з нашого блогу:

