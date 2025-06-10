5 причин закохатися в новий електросамокат Acer ES Series 5 Select

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Що може бути краще, ніж у перші дні літа прогулятися тихими міськими вулицями, алеями парків чи лісними тропами під ніжними променями ще не дуже пекучого сонця, дихаючи свіжим повітрям? Звісно, краще може бути тільки проїхатися. Але якщо велосипед вимагає для цього хоча б мінімальних зусиль, то електросамокат це чисто прогулянковий моціон для тих, хто полюбляє пересуватися швидко, легко та екологічно. Зустрічайте наш новітній продукт у сфері індивідуальної електромобільності — Acer ES Series 5 Select (AES035). Представлений три місяці тому, цей двоколісний самохідний транспортний засіб нарешті приїхав в Україну за ціною від 29 199 грн. І у цьому огляді ми розповімо про п’ять причин, чому ви полюбите саме цей електросамокат.

Розпакування та збірка Acer ES Series 5 Select

Спеціально для вас ми підготували коротке відео про те, як зібрати цей електросамокат та підготувати його до поїздки.

Габарити та вага

Власна вага електросамоката Acer ES Series 5 Select становить 20,46 кг, а рама виготовлена з алюмінію. Максимальне допустиме навантаження має бути меншим за 120 кг. Рекомендований діапазон зросту користувача — від 130 до 190 см. Довжина дорівнює 118 см. Ширина корпусу — 16,5 см, висота сягає 120 см, а розмах керма рівний 57 см. У складеному стані висота самокат зменшується до 56 см. Для паркування передбачено висувну опору.

Самокат легко складається та розкладається. У обох положеннях є відповідні фіксатори для швидкого кріплення. У складеному вигляді транспортний засіб можна зручно переносити за ручку керма.

Причина перша: Керування

Водіння електросамоката Acer ES Series 5 Select є простим та інтуїтивно зрозумілим процесом. Щоб розпочати рух, потрібно увімкнути електросамокат, затиснувши кнопку Power на кермі справа на три секунди. Швидке потрійне натискання на неї перемикає дисплей між милями та кілометрами. Швидке подвійне натискання перемикає режими круїзу. Після цього можна відштовхнутися ногою від поверхні, спіймати рівновагу та натиснути ручку акселератора. Якщо утримувати її понад 7 секунд, увімкнеться режим круїз-контролю. Перший діапазон до 6 км/год, другий до 10 км/год, третій до 20 км/год та четвертий, або ж спортивний режим дозволяє їхати зі швидкістю до 25 км/год та розганятися інтенсивніше коштом збільшеної потужності двигуна та обертального моменту. Проте врахуйте, що й батарея у такому режимі швидше втрачатиме заряд.

Щоб зупинитися, потрібно відпустити гашетку акселератора та плавно натиснути на гальмо зліва на кермі. Для вимикання самоката потрібно також утримувати кнопку Power три секунди. Світлові сигнали повороту подаються відповідним перемикачем зліва, для оповіщення пішоходів там само встановлений дзвіночок. Передній ліхтар вмикається кнопкою над клавішею Power. Подвійне натискання на кнопку світла перемикає показники між поточним та загальним пробігом. Утримання кнопки скидає показник поточного пробігу. Усю необхідну у дорозі інформацію можна побачити на дисплеї по центру. А під ним є гачок, на який можна повісити не дуже важкий кошик.

Причина друга: Дисплей та мобільний застосунок

На екрані у вигляді рисочок по периметру відображається поточний заряд акумулятора (кожна рисочка відповідає приблизно 20% заряду), поточна швидкість, інформаційні сигнали про підключення по Bluetooth, увімкнені фари та круїз-контроль, увімкнені покажчики повороту, сигнал про сервісні помилки, про блокування самоката та про поточний режим круїзу. В нижній частині є лічильник поточного або загального пробігу.

Застосунок Acer eMobility можна завантажити на ваш смартфон з Google Play або App Store. Він дозволяє під’єднатися до електросамоката через Bluetooth та отримати усю необхідну інформацію про рівень заряду швидкість та пройдену відстань.Також можна керувати налаштуваннями пристрою, вмикати та вимикати світло, двигун або ж блокувати його від використання.

Причина третя: Підвіска, гальма та двигун

Acer ES Series 5 Select має 10″ гумові колеса з безкамерними пневматичними шинами. Номінальний тиск у шинах має становити 50 PSI або ж 3,4 bar. Переднє колесо має подвійний амортизатор, що забезпечує плавність пересування по дорогах. Також воно оснащене дисковим гальмом.

Заднє колесо позбавлене амортизації, проте може сповільнюватись з допомогою потужної рекуперації електродвигуна. Крім того, воно оснащене інтелектуальною системою eABS, що запобігає блокуванню колеса, заносу електросамоката та ефективно зменшує гальмівний шлях. Кліренс від дна батареї до землі становіть 8 см.

Електричний двигун в Acer ES Series 5 Select розташований у задньому колесі. При 36 В напруги він має потужність у 500 Вт та крутний момент у 23-24 Нм, що у максимальному режимі може бути підвищена до 913 Вт, та 27-29 Нм крутного моменту. Цього достатньо, щоб подолати підйоми з ухилом до 23%. Максимальна швидкість становить 25 км/год, але може бути обмежена, відповідно до місцевого законодавства. Для комфортної подорожі передбачено 4 діапазони швидкості із круїз-контролем, тож обирайте той режим пересування, який більше вам до душі. Двигун при русі накатом та гальмуванні переходить у режим рекуперації енергії та віддає накопичений заряд у батарею.

Причина четверта: Батарея та запас ходу

Літій-іонний акумулятор має місткість у 16 А·год. Його повна зарядка від мережі займає з комплектним зарядним блоком приблизно 5-6 годин. Отвір для зарядного кабелю знаходиться позаду справа, ближче до заднього колеса. У випадку, якщо ви довго не користуєтесь самокатом, батарею слід заряджати на повну хоча б раз на три місяці. Про завершення заряджання батареї свідчитиме зелений індикатор на блоці живлення. Обов’язково дочекайтеся цього сигналу перед першим виїздом!

Максимальний запас ходу приблизно оцінюється у 60 км за умови руху у стандартному режимі, на швидкості до 10 км/год та з навантаженням у 75 кг. На динаміку, запас ходу та можливість досягти максимальної швидкості впливає поточний рівень заряду батареї, температура навколишнього середовища та навантаження на самокат.

Також електросамокат має захист від води на рівні IPX5. Це означає, що він витримує дощ, їзду по калюжах, вологу погоду та навіть прямі струмені води, проте надовго залишати його мокнути не варто, так само як і занурювати у воду повністю чи на тривалий час. Це може зашкодити як електронним компонентам, так і механічним елементам конструкції.

Причина п’ята: Безпека дорожнього руху та захист від викрадення

Хоча використання електросамокатів ще повністю не врегульоване на законодавчому рівні, вже існує ряд обмежень, щодо швидкості, проїзду у пішохідних зонах та на дорогах загального користування. Але про власну безпеку краще турбуватися самостійно та заздалегідь, тож Acer ES Series 5 Select оснащений відбивачами світла з усіх сторін, червоним гальмівним ліхтарем, суміщеним з габаритним вогнем позаду, головним світлодіодним ліхтарем попереду, дзвіночком та жовтими покажчиками повороту з обох сторін на кермі. Це робить його значно більш помітним для інших учасників дорожнього руху, та знижує ймовірність прикрих інцидентів у процесі пересування, адже для інших водіїв та пішоходів ваші маневри більше не будуть неочікуваними. Тож користуйтеся усіма цими сигналами як справді відповідальний водій! Та не забувайте про шолом й, за необхідності, про додаткове захисне спорядження.

Щоб завадити зловмисникам викрасти ваш транспортний засіб, завжди фіксуйте його ланцюгом до нерухомих предметів, коли залишаєте його без нагляду. Додатково є можливість через застосунок заблокувати заднє колесо з системою eLock, що завадить використанню електросамоката іншими особами без вашого дозволу.

Висновок

Ви вже давно розмірковуєте над тим, щоб придбати електросамокат й не залежати більше від громадського транспорту та поточної ситуації на дорогах хоча б у теплу пору року? Можливо настав час наважитися на це. Вище ми назвали п’ять причин, щоб обрати Acer ES Series 5 Select та вирушати туди, куди вам потрібно вже сьогодні.

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.