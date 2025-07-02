ТОП 7 книжок, які програмістам краще НЕ читати

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Програмування — це проста штука: вам дають завдання, ви пишете код, відправляєте в репозиторій і забуваєте. Яка різниця, що буде далі? Як цей код вплине на продукт? Як він буде підтримуватись через рік? Це все турботи менеджерів, DevOps-ів і майбутніх нещасних розробників, які працюватимуть з вашим творінням.

Але якщо раптом у вас є підозра, що варто розуміти більше і мислити ширше, а не просто писати рядки коду — треба бути обережним. Деякі книжки можуть зіпсувати вас як класичного «типового розробника», що живе за принципом «It works, don’t touch it».

Я зібрала список особливо небезпечних книг, які можуть змусити вас мислити системно, будувати кар’єру, рефакторити код і навіть ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Ось вони — 7 книг, які програмістам краще не читати, якщо вони не хочуть випадково стати занадто хорошими у своїй роботі.

«The Pragmatic Programmer» — Andrew Hunt, David Thomas

Небезпека: може зробити вас занадто самостійним і вдумливим інженером.

Чому слід уникати?

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Можна почати самостійно знаходити та виправляти проблеми;

Доведеться думати перед тим, як писати код;

Ви почнете ставити запитання про доцільність рішень, що небезпечно;

Ризик: Один програміст прочитав цю книгу та почав писати код так, щоб його легко підтримували інші. Колеги припинили страждати, код став чистішим, а хаосу поменшало. Він навіть автоматизував тестування! Його керівництво запідозрило, що він більше не працює, бо від нього перестали приходити баги.

«Clean Code» — Robert C. Martin

Небезпека: після неї ваш код перестане бути справжнім «мистецтвом спагетті».

Чому слід уникати?

Ви перестанете виправдовувати безлад у коді словами «Головне, що працює» .

Колеги зможуть зрозуміти ваш код (а ви хіба не пишете його для себе?).

Доведеться прибрати костилі та продумувати архітектуру наперед.

Ризик: Декілька розробників після цієї книги почали писати занадто читабельний код. Це настільки шокувало менеджерів, що вони запідозрили, що команда більше не працює.

«Soft Skills: The Software Developer’s Life Manual» — John Sonmez

Небезпека: після неї ви можете захотіти бути соціально адекватним та розвивати кар’єру.

Чому слід уникати?

Ви почнете думати про власний розвиток.

Вас можуть помітити керівники та запропонувати підвищення.

Ваші думки можуть стати зрозумілими іншим людям.

Ризик: Один розробник після прочитання почав вести технічний блог і став лідом у компанії. Тепер замість спокійного життя у нього цікава робота, високий дохід і купа знайомих. Катастрофа.

«The Phoenix Project» — Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

Небезпека: може змусити вас бачити зв’язок між кодом, бізнесом і хаосом в компанії.

Чому слід уникати?

Ви почнете розуміти проблеми бізнесу і навіть пропонувати рішення.

Ваші аргументи стануть переконливими, і ви навчитеся уникати хаосу в розробці.

Ви зрозумієте, що DevOps — це не магія, а просто добре налагоджені процеси.

Ризик: Після прочитання один програміст зрозумів, що вся його команда щодня витрачає 30% часу на виправлення хаотичних багів, які можна було б уникнути. Він запропонував DevOps-підхід, і тепер у всіх менше авралів. Якесь занадто спокійне життя…

«Refactoring» — Martin Fowler

Небезпека: може змусити вас переглянути свої минулі гріхи у коді.

Чому слід уникати?

Доведеться працювати з технічним боргом.

Ви почнете оптимізувати код, навіть якщо він і так «Майже працює» .

Ваші рефакторинги зменшать розміри проєкту, і тепер він буде зрозумілий новачкам.

Ризик: Один програміст прочитав цю книгу та оптимізував базу коду, скоротивши її на 50%. Його запідозрили в тому, що він прибрав якусь важливу бізнес-логіку, бо тепер все працює занадто добре.

«The Manager’s Path» — Camille Fournier

Небезпека: може змусити вас замислитися про кар’єрне зростання.

Чому слід уникати?

Ви дізнаєтесь, що управління командою — це не тільки мітинги.

Ви можете захотіти розв’язувати проблеми на рівні компанії, а не тільки в коді.

Ризик: Один розробник після цієї книги почав давати конструктивний зворотний зв’язок і навчати молодших колег. Через рік він став менеджером, і тепер його називають «колишнім програмістом».

«Thinking in Systems» — Donella H. Meadows

Небезпека: змушує програмістів мислити не тільки кодом, а й системами.

Чому слід уникати?

Ви почнете бачити проблеми в архітектурі ще до того, як вони зламають все.

Ви перестанете приймати локальні костилі, думаючи про глобальну оптимізацію.

Ризик: Один розробник після цієї книги передбачив проблеми в архітектурі на рік вперед. Його запідозрили у використанні магії.

Висновок

Якщо ви хочете залишитися просто «писцем коду», а не стати ефективним інженером, архітектором рішень або лідером, вам варто триматися якомога далі від цих книг.

Але якщо ви раптом хочете навчитися мислити масштабно, будувати чистий код, розуміти бізнес і ставати впливовою людиною у своїй команді… Що ж, тоді вам не врятуватися.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.