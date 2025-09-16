Acer Nitro Arc B580 OC проти NVIDIA RTX 5060: чому 12 ГБ відеопам'яті вирішують все?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли друге покоління дискретних відеокарт від Intel вийшло на ринок, багато хто мав сумніви, чи вони зможуть конкурувати з продуктами від зеленого гіганта NVIDIA, особливо у світлі появи нових відеокарт серії GeForce RTX 5000. Однак, відверта жадібність зелених не дозволила їм надати своїм відеокартам початкового рівня більше відеопам’яті. Що в умовах сучасних ігор сильно обмежує продуктивність таких відеоадаптерів. Що ж до Intel, то вони не тільки розщедрилися на 12 ГБ пам’яті для своїх Arc B580, але ще й не стали просити за них непомірно багато грошей. А ще добряче попрацювали над оптимізацією драйверів та програмного забезпечення, щоб гралося комфортніше. А що вийшло у результаті?

Дивіться відеоогляд Романа, де він порівнює між собою Acer Nitro Arc B580 OC, RTX 4060 та RTX 5060 у різних режимах роботи з різними роздільними здатностями екрана.

У цьому відеоогляді Роман дуже ґрунтовно показує, чому обсяг та швидкість відеопам’яті важливі, особливо при використанні високої роздільної здатності.

Якщо ви бажаєте придбати відеокарту Acer Nitro Arc B580 OC (DP.Z4BWW.P01) собі, вона є наразі доступною в інтернет-магазинах за ціною від 13 499 грн.

