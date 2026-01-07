Acer Nitro V 17 AI: Огляд новинки з NVIDIA RTX 5070 та Ryzen 7. Чи варто купувати у 2026?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Новий 2026 рік приніс не тільки зимові холоди, але й справжню спеку для геймерів. Оновлена серія ігрових ноутбуків Acer Nitro V 17 AI (NV17-41) вже тут, і вона готова кинути виклик сучасним ААА проєктам.

Модель отримала значний апгрейд: швидші процесори AMD Ryzen серії 200, новітню графіку NVIDIA RTX 50 серії на архітектурі Blackwell та ще більше швидкісної пам’яті. Розберімося, що саме пропонує ця “машина” та скільки вона коштує в Україні.

Дізнайтеся більше про дизайн та можливості охолодження у свіжому відеоогляді на офіційному каналі Acer Ukraine:

Екран та продуктивність: новий рівень занурення

Головна фішка новинки — це баланс між розміром та швидкістю. Acer Nitro V 17 AI оснащений:

Дисплеєм: Величезна 17,3″ IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц або 180 Гц .

Процесором: Потужний 8-ядерний AMD Ryzen 7 260 , який впорається як з іграми, так і з важким рендерингом.

Графікою: Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5060 або RTX 5070 . Завдяки новій архітектурі Blackwell, ви отримуєте доступ до DLSS 4 та генерації кадрів нового покоління.

Як зазначається в огляді, ця конфігурація здатна видавати 120+ FPS у Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях!

Охолодження та інтерфейси

Потужному залізу потрібне серйозне охолодження. Acer встановили систему з двома вентиляторами, чотирма входами та виходами повітря, що дозволяє тримати температуру під контролем навіть під час довгих ігрових сесій.

Щодо підключення, тут є все необхідне для геймера та митця:

USB Type-C (40 Гбіт/с)

HDMI 2.1 для підключення до сучасних моніторів

Швидкісний Wi-Fi 6E та повноцінний Ethernet-порт

Card Reader для роботи з фото та відео

Ціни та конфігурації Acer Nitro V 17 AI в Україні

Наразі нові моделі доступні у продажу в чотирьох варіантах. Всі вони оснащені 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 (5600 МГц), що є новим стандартом для комфортного геймінгу.

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна ANV17-41-R0NV

NH.QYVEU.009 AMD

Ryzen 7 260 NVIDIA

GeForce RTX 5060 32 ГБ DDR5 SDRAM 1 ТБ SSD Від

63 999 грн ANV17-41-R7NT

NH.QYVEU.006 AMD

Ryzen 7 260 NVIDIA

GeForce RTX 5060 32 ГБ DDR5 SDRAM 1 ТБ SSD Від

68 499 грн ANV17-41-R0X6

NH.QZKEU.004 AMD

Ryzen 7 260 NVIDIA

GeForce RTX 5070 32 ГБ DDR5 SDRAM 1 ТБ SSD Від

72 999 грн ANV17-41-R3ER

NH.QZKEU.005 AMD

Ryzen 7 260 NVIDIA

GeForce RTX 5070 32 ГБ DDR5 SDRAM 2 ТБ SSD Від

79 527 грн

Acer Nitro V 17 AI виглядає як універсальне та доступне рішення для тих, хто шукає заміну настільному ПК. Великий екран, новітня відеокарта RTX 5070 та ефективне охолодження роблять його однією з найцікавіших пропозицій початку 2026 року.

