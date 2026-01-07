Acer Nitro V 17 AI: Огляд новинки з NVIDIA RTX 5070 та Ryzen 7. Чи варто купувати у 2026?

Новий 2026 рік приніс не тільки зимові холоди, але й справжню спеку для геймерів. Оновлена серія ігрових ноутбуків Acer Nitro V 17 AI (NV17-41) вже тут, і вона готова кинути виклик сучасним ААА проєктам.
Модель отримала значний апгрейд: швидші процесори AMD Ryzen серії 200, новітню графіку NVIDIA RTX 50 серії на архітектурі Blackwell та ще більше швидкісної пам’яті. Розберімося, що саме пропонує ця “машина” та скільки вона коштує в Україні.
Дізнайтеся більше про дизайн та можливості охолодження у свіжому відеоогляді на офіційному каналі Acer Ukraine:
Зміст
Екран та продуктивність: новий рівень занурення
Головна фішка новинки — це баланс між розміром та швидкістю. Acer Nitro V 17 AI оснащений:
- Дисплеєм: Величезна 17,3″ IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц або 180 Гц.
- Процесором: Потужний 8-ядерний AMD Ryzen 7 260, який впорається як з іграми, так і з важким рендерингом.
- Графікою: Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5060 або RTX 5070. Завдяки новій архітектурі Blackwell, ви отримуєте доступ до DLSS 4 та генерації кадрів нового покоління.
Як зазначається в огляді, ця конфігурація здатна видавати 120+ FPS у Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях!
Охолодження та інтерфейси
Потужному залізу потрібне серйозне охолодження. Acer встановили систему з двома вентиляторами, чотирма входами та виходами повітря, що дозволяє тримати температуру під контролем навіть під час довгих ігрових сесій.
Щодо підключення, тут є все необхідне для геймера та митця:
- USB Type-C (40 Гбіт/с)
- HDMI 2.1 для підключення до сучасних моніторів
- Швидкісний Wi-Fi 6E та повноцінний Ethernet-порт
- Card Reader для роботи з фото та відео
Ціни та конфігурації Acer Nitro V 17 AI в Україні
Наразі нові моделі доступні у продажу в чотирьох варіантах. Всі вони оснащені 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 (5600 МГц), що є новим стандартом для комфортного геймінгу.
|Назва та артикул
|Процесор
|Відеокарта
|Оперативна пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|ANV17-41-R0NV
NH.QYVEU.009
|AMD
Ryzen 7 260
|NVIDIA
GeForce RTX 5060
|32 ГБ DDR5 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
63 999 грн
|ANV17-41-R7NT
NH.QYVEU.006
|AMD
Ryzen 7 260
|NVIDIA
GeForce RTX 5060
|32 ГБ DDR5 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
68 499 грн
|ANV17-41-R0X6
NH.QZKEU.004
|AMD
Ryzen 7 260
|NVIDIA
GeForce RTX 5070
|32 ГБ DDR5 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
72 999 грн
|ANV17-41-R3ER
NH.QZKEU.005
|AMD
Ryzen 7 260
|NVIDIA
GeForce RTX 5070
|32 ГБ DDR5 SDRAM
|2 ТБ SSD
|Від
79 527 грн
Acer Nitro V 17 AI виглядає як універсальне та доступне рішення для тих, хто шукає заміну настільному ПК. Великий екран, новітня відеокарта RTX 5070 та ефективне охолодження роблять його однією з найцікавіших пропозицій початку 2026 року.
Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі:
- 5 нових пристроїв Acer, що з’являться у 2026 році
- Система Nemesis: геніальна ідея у пастці патентів
- Найкращі безплатні альтернативи Shazam для Android та iPhone
- Рейдери рятувальники в ARC Raiders: хто вони та чому існують
- Підвищіть рівень безпеки Windows 11: корисні поради та рекомендації
- 5 найкращих ПК-ігор для дітей
- Як пришвидшити роботу комп’ютера з Windows 11 (2026)
- Порівняння P2P- та P2E-моделей в ігровій індустрії
- Посібник з Експедиції 2 в ARC Raiders: чи воно того варте?
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: