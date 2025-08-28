Чохли Benks з арамідного волокна для Samsung S25 Ultra: тонкі, мінімалістичні й надійні

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Падіння смартфона — звична річ, особливо коли йдеться про великі моделі на кшталт iPhone 16 Pro Max чи Samsung S25 Ultra. Через свої габарити вони займають майже всю долоню і мають вищий ризик вислизнути з рук та отримати пошкодження. Щоб захистити такі пристрої й водночас зберегти їхній стильний вигляд, Benks створила серію чохлів з арамідного волокна для Samsung S25, включно з топовою моделлю S25 Ultra.

Габарити Samsung S25 Ultra такі, що тримати його однією рукою непросто, а ризик випадково впустити — вищий. Це може призвести до подряпин на титановій рамці або, в гіршому випадку, тріщин на дисплеї. Тому навіть тим, хто вважає себе обережним, варто подбати про захист. Аксесуари Benks для Samsung S25 Ultra — чудове рішення, щоб надійно захистити цей смартфон.

Нові чохли Benks із арамідного волокна доступні для всієї серії Samsung S25 у трьох дизайнах: повністю чорному, Montage та Aurora. Виготовлені з DuPont™ Kevlar® — матеріалу, відомого використанням у бронежилетах, чохли Benks поєднують високу міцність, надлегку вагу та стійкість до подряпин, гарантуючи безпечний захист смартфона.

На відміну від багатьох інших чохлів, модель з арамідного волокна дарує особливі відчуття під час використання. Якщо звичайний пластиковий чохол відчувається «жорстким», то Benks із Kevlar® можна порівняти з дотиком до гладкої й приємної на дотик поверхні. Проте загалом це дуже комфортні відчуття, і смартфон у такому виконанні лежить у руці зовсім інакше.

Benks поділяє свої чохли з арамідного волокна на дві серії: ArmorPro та ArmorAir. Розглянемо їх детальніше.

Benks ArmorPro Case для Samsung S25 Ultra

Чохол Benks ArmorPro виготовлений із волокна DuPont™ Kevlar® 600D і поєднує ударостійку рамку з TPU з мінімалістичним дизайном. Відомо, що м’які матеріали краще поглинають силу удару, і саме завдяки м’яким TPU-граням цей чохол витримує падіння з висоти до 1,8 м . Це покриває більшість ситуацій, коли телефон може випадково вислизнути з рук у повсякденному житті. При цьому він зберігає естетику й тонкий дизайн.

ArmorPro доступний у двох версіях: з однотонною задньою панеллю або з малюнком Montage. Обидва варіанти оснащені вбудованими магнітами, які підтримують бездротову зарядку без зняття чохла. Додатково передбачене металеве кільце навколо камери, яке захищає об’єктиви й додає вишуканого акценту.

Карбоновий чохол Benks Montage ArmorPro Case Built with Kevlar для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Карбоновий чохол Benks ArmorPro Case built with Kevlar® 600D Black для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Модель з задньою панеллю підійде тим, хто любить стриманий і акуратний вигляд. Якщо ж хочеться трохи яскравості, тоді Montage ArmorPro (виготовлений із комбінації волокна Kevlar® 600D і 1500D) із яскравим жовтим акцентом стане вдалим вибором.

Benks Aurora ArmorAir Case для Samsung S25 Ultra

Ще більш цікавою є серія Aurora ArmorAir. Вона включає три варіанти дизайну: чорний, Prestige та Aurora. На відміну від ArmorPro, ця модель не має багатошарової структури — натомість вирізняється ультратонкою товщиною всього 0,85 мм. Це робить її надзвичайно легкою та такою, що майже не відчувається на телефоні

Карбоновий чохол Benks Aurora ArmorAir Case Built with Kevlar для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Карбоновий чохол Benks ArmorAir Case built with Kevlar® 600D Black для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Карбоновий чохол Benks Prestige ArmorAir Case Built with Kevlar Black для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Унікальна технологія Benks FloatWeave дозволила поєднати різнокольорове волокно Kevlar®, створивши дизайн Aurora, який виглядає яскраво й водночас сучасно. Але це не лише про стиль — чохол також захищає від подряпин і пошкоджень. Металеве кільце навколо камери додає як захисту, так і візуальної завершеності. Крім того, ArmorAir підтримує бездротову зарядку без потреби знімати чохол.

Захисне скло Benks GlassWarrior для Samsung S25 Ultra

Для екрану Samsung Galaxy S25 Ultra Benks пропонує серію скелець GlassWarrior, які поєднують кристальну прозорість і високу міцність. Виготовлені з матеріалів, максимально наближених до скла самого смартфона, вони створюють відчуття «рідного» дисплея. Скло стійке до подряпин і відбитків пальців, тож екран зберігає чистоту й захист у щоденному використанні.

Benks Phone Grip & Stand для Samsung S25 Ultra

Окремо варто згадати аксесуар Benks Phone Grip & Stand. Він допомагає надійно й зручно тримати смартфон у руці, а також легко трансформується у підставку для перегляду відео. Дизайн повторює візерунок чохлів із арамідного волокна, тож разом вони виглядають як єдиний комплект. Легкий і практичний аксесуар, який не заважає користуванню смартфоном у будь-яких ситуаціях.

Підсумок

Аксесуари Benks створюють повне рішення для захисту й комфортного використання смартфона: чохли, скло та тримач поєднують стиль із практичністю. Попри використання преміальних матеріалів, чохли з арамідного волокна мають доступну ціну — від 1899 грн.

Джерело: geeky-gadgets.com