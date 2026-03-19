Чохол-клавіатура ESR Flex Keyboard Case — зручність і гнучкість для iPad 11”

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

ESR Flex Keyboard Case — це універсальне рішення для тих, хто хоче перетворити iPad або iPad Air на більш функціональний інструмент для навчання, роботи чи творчості. Він поєднує в собі захисний чохол і повноцінну клавіатуру, а завдяки Bluetooth-підключенню клавіатуру можна використовувати окремо від планшета. Це зручно, коли потрібно змінити робоче положення або, наприклад, поставити iPad далі під час перегляду контенту.

Чохол підтримує два продумані кути нахилу в горизонтальному режимі: приблизно 65° — оптимальний для набору тексту, роботи з документами або перегляду, і 20° — більш низький кут, який підходить для малювання, нотаток або роботи зі стилусом. Стійка підставка забезпечує надійну фіксацію планшета, тому він не хитається навіть під час активного набору тексту чи дотику до екрана.

Окрему увагу приділено зручності використання. Великий трекпад дозволяє керувати курсором без необхідності постійно торкатись екрана, що робить роботу більш звичною для тих, хто звик до ноутбуків. У конструкції також передбачені посилені кути Air Guard, які допомагають краще захистити пристрій при випадкових падіннях, а вбудований тримач для Apple Pencil дозволяє завжди мати стилус під рукою і не переживати за його зберігання.

Ще одна сильна сторона — автономність. ESR Flex Keyboard Case може працювати до 60 днів при використанні близько 2 годин на день, що особливо зручно для навчання або поїздок. Не потрібно постійно думати про зарядку — чохол готовий до роботи тоді, коли це потрібно.