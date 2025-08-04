Захисне скло ESR для всієї серії iPhone 16: витримує удари вагою до 50 кг і має товщину лише 0.3 мм

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Нові iPhone 16 серії — це інвестиція, яка потребує якісного захисту з перших днів використання. І якщо ви шукаєте рішення, що поєднує високу міцність, зручне встановлення та ідеальну взаємодію з екраном — варто звернути увагу на захисне скло ESR. Усі моделі виготовлені із загартованого скла твердістю 9H і сумісні з Face ID. Нижче — огляд трьох основних варіантів. До того ж, зараз діє знижка -10% на всі моделі. Обирайте те, що найкраще підходить саме вам.

ESR Armorite Screen Protector – захист, що витримує до 50 кг

Це скло створене для тих, хто не готовий до компромісів. Загартоване до твердості 9H, воно витримує удари вагою до 50 кг і має офіційну сертифікацію SGS. Його товщина — лише 0.3 мм, тому воно не заважає використанню, не знижує чутливість сенсора та зберігає ідеальну передачу кольорів завдяки прозорості 92%. А якісноме олеофобне покриття на поверхні не залишається відбитків пальців, при цьому очищення займає лічені секунди.

Скло постачається з фірмовим лотком Ultra Fit, який спрощує монтаж до кількох секунд. У наборі також є серветки, мікрофібра та наліпки для видалення пилу. Ціна — 499 грн + знижка -10%.

Захисне скло з аплікатором ESR Armorite Screen Protector для iPhone 16 | 15 купити

Захисне скло з аплікатором ESR Armorite Screen Protector для iPhone 16 Pro купити

Захисне скло з аплікатором ESR Armorite Screen Protector для iPhone 16 Plus купити

Захисне скло з аплікатором ESR Ultra Tempered Screen Protector для iPhone 16 Pro Max купити

ESR Tempered-Glass Screen Protector – простий і ефективний щоденний захист

Це чудовий вибір для тих, хто шукає надійне й просте у використанні рішення для захисту екрана. Скло забезпечує високу прозорість у HD-якості, що дозволяє зберігати природну передачу кольору та чіткість зображення. Його чутливість до дотику залишається на відмінному рівні, тому жодних компромісів у користуванні смартфоном не буде. Завдяки міцній загартованій структурі воно ефективно протистоїть подряпинам, потертостям і ударам. А комплектна аплікаційна рамка значно полегшує процес наклеювання — усе точно, рівно і без повітряних бульбашок, навіть якщо ви робите це вперше.

Ціна одного скла — 399 грн + -10% знижки.

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector для iPhone 16 купити

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector для iPhone 16 Pro купити

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector для iPhone 16 Pro Max купити

Або вигідніший набір із 2 штук за 649 грн (також зі знижкою). Доступний для iPhone 16, 16 Pro і 16 Pro Max.

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector 2 шт. для iPhone 16 купити

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector 2 шт. для iPhone 16 Pro купити

Захисне скло з аплікатором ESR Tempered-Glass Screen Protector 2 шт. для iPhone 16 Pro Max купити

ESR Privacy Screen Protector – конфіденційність із трирівневим захистом

Цей варіант ідеально підійде тим, хто часто користується смартфоном у публічних місцях. Спеціальна технологія антишпигун не дозволяє стороннім бачити, що відбувається на екрані під кутом — лише користувач бачить чітке зображення. У комплект входить одразу три скла, кожне з яких має фірмовий аплікатор ESR для ідеального вирівнювання.

Окрім приватності, це скло забезпечує звичний рівень захисту від механічних пошкоджень, а також має олеофобне покриття. Вартість — 1399 грн для iPhone 16 Pro та 1199 грн для Pro Max, обидва варіанти зі знижкою -10%.

Захисне скло антишпигун з аплікатором ESR Privacy Screen Protector 3 шт. для iPhone 16 Pro купити

Захисне скло антишпигун з аплікатором ESR Privacy Screen Protector 3 шт. для iPhone 16 Pro Max купити

Захистіть свій iPhone стильно та надійно — обирайте скло, яке відповідає саме вашим потребам.