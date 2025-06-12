Підтримка ‌Find My‌, чутливість до нахилу й ціна 1699 грн. Що вміє альтернатива Apple Pencil від ESR

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Стілус ESR Digital Pencil, що коштує 1699 грн, є доступною альтернативою ‌Apple Pencil‌ і пропонує схожі можливості для роботи з iPad. Цей стилус підключається до ‌iPad‌ через Bluetooth і підтримує різноманітні функції, зокрема написання, малювання, створення ескізів та багато іншого, що робить його чудовим інструментом для творчих завдань. Завдяки магнітному кріпленню ви не ризикуєте втратити його, а зарядка здійснюється через стандартний USB-C кабель, що додає зручності у використанні.

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Серед функцій, що підтримуються, є чутливість до нахилу та швидкі дії, що дозволяє зручно працювати з документами та малюнками. Однак варто зауважити, що функції чутливості до тиску, режим наведення ‌Apple Pencil‌ та інші ексклюзивні можливості цього стилуса недоступні.

Інтеграція з ‌Find My‌ робить Geo Digital Pencil ще зручнішим у використанні. Тепер ви зможете знайти свій стилус за допомогою додатку ‌Find My‌ на будь-якому пристрої Apple. Додаток дозволяє відтворити звук, позначити стилус як загублений та навіть побачити останнє відоме місцезнаходження, коли Bluetooth недоступний.

ESR заявляє, що Geo Digital Pencil сумісна з усіма моделями iPad Pro 11 дюймів, iPad Air третього покоління і пізнішими моделями, а також iPad Pro 12,9 дюймів третього покоління і пізнішими, iPad mini 5 і пізнішими, а також iPad 6 і пізнішими моделями.

Джерело: macrumors.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.