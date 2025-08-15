Еволюція потужності: як змінилися ігрові ноутбуки за 8 років на прикладі Predator 21X та Helios 18 Al

Бажаєте наочно побачити прогрес у розвитку ігрових ноутбуків? У вас є унікальна можливість. У цьому відео ми порівнюємо абсолютного чемпіона 2017 року — колекційний Predator 21X, випущений обмеженим тиражем у 300 екземплярів, та найсучасніший Predator Helios 18 AI (PH18-73). Дивіться відео на нашому каналі Acer Ukraine, якщо бажаєте дізнатися більше:
Predator 21X був монстром свого часу. Він мав 21″ IPS LED екран з роздільною здатністю WFHD (2560×1080), процесор Intel Core i7-7820HK, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4, подвоєну відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI з 16 ГБ відеопам’яті, вбудовану механічну клавіатуру та важив 8,5 кг.
Натомість Predator Helios 18 AI, хоча є візуально більш витонченим, обходить попередника у кілька разів за усіма параметрами. Крім, хіба що, розміру екрана. Характеристики нового чемпіона такі: 18″ Mini LED екран з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600) та частотою оновлення 250 Гц, процесор Intel Core Ultra 9 275HX, оперативна пам’ять 192 ГБ, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті, накопичувачі SSD на 5 ТБ та вага 3,2 кг.
Порівняння результатів в іграх
|Гра
|Predator Helios 18 AI
|Predator 21X
|Cyberpunk 2077
|231 FPS
|32 FPS
|Assassin’s Creed Mirage
|121 FPS
|62 FPS
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|160 FPS
|не запустився
|Counter-Strike 2
|170 FPS
|60 FPS
Придбати ноутбук мрії Predator Helios 18 AI (PH18-73-9124) можна просто сьогодні за ціною від 289 999 грн.
Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі:
- Найстрашніші ігри у жанрі горор, в які варто зіграти у 2025 році
- CoPilot+ в дії: як ШІ може посприяти в роботі вже зараз
- 10 найкращих roguelite та roguelike ігор, у які можна пограти у 2025
- Прощавай синій екран смерті, привіт чорний екран смерті
- 10 найдорожчих скінів Counter-Strike 2 у 2024
- Як зміни в ядрі Microsoft можуть вплинути на античитерське програмне забезпечення?
- Чому цього літа варто пересісти на електробайк
- 10 найпопулярніших кіберспортивних ігор
- Найкращі локації для гібридних та віддалених працівників
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: