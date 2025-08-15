Еволюція потужності: як змінилися ігрові ноутбуки за 8 років на прикладі Predator 21X та Helios 18 Al

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Бажаєте наочно побачити прогрес у розвитку ігрових ноутбуків? У вас є унікальна можливість. У цьому відео ми порівнюємо абсолютного чемпіона 2017 року — колекційний Predator 21X, випущений обмеженим тиражем у 300 екземплярів, та найсучасніший Predator Helios 18 AI (PH18-73). Дивіться відео на нашому каналі Acer Ukraine, якщо бажаєте дізнатися більше:

Predator 21X був монстром свого часу. Він мав 21″ IPS LED екран з роздільною здатністю WFHD (2560×1080), процесор Intel Core i7-7820HK, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4, подвоєну відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI з 16 ГБ відеопам’яті, вбудовану механічну клавіатуру та важив 8,5 кг.

Натомість Predator Helios 18 AI, хоча є візуально більш витонченим, обходить попередника у кілька разів за усіма параметрами. Крім, хіба що, розміру екрана. Характеристики нового чемпіона такі: 18″ Mini LED екран з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600) та частотою оновлення 250 Гц, процесор Intel Core Ultra 9 275HX, оперативна пам’ять 192 ГБ, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам’яті, накопичувачі SSD на 5 ТБ та вага 3,2 кг.

Порівняння результатів в іграх

Гра Predator Helios 18 AI Predator 21X Cyberpunk 2077 231 FPS 32 FPS Assassin’s Creed Mirage 121 FPS 62 FPS S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 160 FPS не запустився Counter-Strike 2 170 FPS 60 FPS

Придбати ноутбук мрії Predator Helios 18 AI (PH18-73-9124) можна просто сьогодні за ціною від 289 999 грн.

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі: