«Пиво у смартфоні», або як фокусник створив iBeer — популярний додаток для iPhone

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли Стів Джобс представив App Store 10 липня 2008 року, він пообіцяв користувачам високоякісні та витончені додатки. Уже наступного дня в магазині з’явилося понад 500 програм, серед яких був незвичайний додаток iBeer, що перетворював екран iPhone на віртуальний келих із пивом. Його творець, фокусник Стів Шератон, заробив на цій ідеї мільйони й сьогодні живе на фермі з фруктовим садом в Іспанії.

Від E-spresso до iBeer

Ідея виникла завдяки фокусницькому досвіду Шератона. Йому завжди подобалися візуальні трюки, що дивують та смішать. Вперше подібний ефект він створив для пристрою Palm Pilot, назвавши його E-spresso. Однак відсутність акселерометра не дозволила повністю реалізувати задум, і Шератон відклав проєкт.

З появою першого iPhone, оснащеного якісним екраном та акселерометром, ідея отримала нове життя. Спочатку додатки встановлювали лише на зламані пристрої, адже офіційного магазину додатків тоді ще не існувало.

Перші кроки до популярності

У 2007 році Шератон, перебуваючи у складному фінансовому становищі, завантажив на YouTube відео, на якому він «пив пиво» з екрана айфона. Ролик швидко набрав мільйони переглядів, і люди масово почали просити доступ до цієї «штуки». Шератон почав продавати відеофайл за три долари, щоденно заробляючи близько 2000 доларів.

Помітивши популярність ідеї, компанія Apple запропонувала Шератону створити повноцінний додаток для App Store, що мав скоро відкритися. Завдяки своєму досвіду у кіно та фотографії він досяг реалізму, використавши циклічні відео замість простої анімації.

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Фінансовий успіх

Додаток iBeer опублікувала компанія Hottrix, і він одразу зайняв перше місце в рейтингу App Store, утримуючи його майже рік. Успіх додатка полягав у простій і ефектній демонстрації можливостей акселерометра та яскравого дисплея iPhone.

На піку популярності iBeer приносив від 10 до 20 тисяч доларів щоденно. Гроші витрачалися легко: Шератон і його команда орендували дорогі будинки та купували антикварні речі.

Особисті труднощі та відхід від справ

Однак успіх мав і негативну сторону: публічність і стрес загострили проблеми Шератона з алкоголем. Раптова масова популярність застосунку і такий спосіб життя в поєднанні з публічністю і стресом — це лавина, яка може зруйнувати людину. А коли у вас є проблеми з алкоголем, ці проблеми посилюються.

Стресу додала компанія Coors Brewing Company, яка розробила майже ідентичний додаток iPint. Hottrix подав позов проти Coors на 12,5 мільйона доларів, стверджуючи, що компанія порушила авторські права, що призвело до «непоправних збитків і упущеної вигоди». Справу врегулювали на «конфіденційних умовах».

Згодом популярність iBeer знизилася, його витіснили додатки на зразок Facebook, Skype та Fruit Ninja. У 2010 році Шератон вирішив відійти від справ і передав права на iBeer компанії Hottrix. Зараз 55-річний Шератон живе зі своєю сім’єю на фермі в Іспанії, де створює мобільні додатки для фокусників.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.