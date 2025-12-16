Дописи Дописи 16.12.2025 comment views icon

Коли FullHD вже мало, а 4K ще забагато: відеоогляд ігрового монітора Acer Nitro XF273UX1

Вам вже замало FullHD та хочеться чогось більшого, але залізо ще фізично не готове тягнути ігри в роздільній здатності 4К? У такому випадку можемо запропонувати вашій увазі 27″ ігровий IPS монітор Acer Nitro XF273UX1 (UM.HX0EE.109) з роздільною здатністю WQHD (2560х1440) та частотою оновлення картинки у 200 Гц. Дивіться докладніше про цю модель на каналі Acer Ukraine:

Окрім гарної картинки на великому екрані Acer Nitro XF273UX1 пропонує приємний дизайн та чудові можливості регулюванні по висоті, повороту та нахилам завдяки продуманій ніжці. А ще він має вбудовані динаміки для відтворення звуку, два порти HDMI 2.0, один DP 1.4 та 3,5-мм аудіовихід.

Якщо монітор Acer Nitro XF273UX1 це саме те, що ви шукаєте, придбати його можна в інтернет-магазинах за ціною від 8 758 грн.

