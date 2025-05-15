Нові iPad Air і Pro — нові чохли ESR: найкращі варіанти для M3 і M4 моделей

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Серед найактуальніших планшетів Apple — iPad Air 11″ та 13″ з процесором M3, а також флагманські iPad Pro з дисплеями 11″ і 13″, оснащені революційним чипом M4. Разом із їх виходом зростає попит на якісні аксесуари — особливо захисні чохли, що поєднують естетику, функціональність і надійність. Один із лідерів на ринку аксесуарів — бренд ESR — уже встиг адаптувати свою продукцію під нові iPad. У цьому матеріалі розглянемо, чому чохли ESR залишаються одним з найкращих варіантів для користувачів, що цінують комфорт та довговічність.

Раніше формат 13 дюймів був характерний винятково для iPad Pro, однак у 2025 році Apple вперше запропонувала цю діагональ і в серії iPad Air. Компанія ESR заздалегідь адаптувала свою лінійку аксесуарів під нову модель iPad Air 13″ M3, а також підтримала сумісність із оновленими Pro-версіями. Завдяки точним розмірам і продуманому дизайну, чохли ESR надійно облягають корпус планшета, не перекриваючи камери, кнопки чи порти. Це забезпечує максимальний комфорт під час щоденного використання.

Практичні рішення для різних сценаріїв використання

ESR пропонує кілька серій чохлів, кожна з яких підходить під різні потреби користувачів. Наприклад, Rebound Hybrid Case 360 оснащений прозорою ударостійкою задньою панеллю та поворотною конструкцією, що дозволяє встановлювати планшет як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Такий варіант ідеально підходить для відеодзвінків, читання або роботи з графікою.

Чохол ESR Rebound Hybrid Case 360 Black для iPad Pro 11” M4 (2024) купити

Чохол ESR Rebound Hybrid Case 360 Black для iPad Pro 13” M4 (2024) купити

Чохол ESR Rebound Hybrid Case 360 Black для iPad Air 11” M2 (2024) | Air 10.9″ 4 | 5 M1 (2020 | 2022) купити

Чохол ESR Rebound Hybrid Case 360 Purple для iPad Air 13” M2 (2024) купити

Shift Magnetic Case, у свою чергу, відрізняється багатофункціональною підставкою з можливістю підняття iPad над рівнем столу, що ідеально для роботи на рівні очей. Вбудоване кріплення для Apple Pencil додає зручності — стилус завжди під рукою. Вибір кольорів (чорний, коричневий, синій, фіолетовий, червоний) дозволяє підібрати варіант, який відповідає вашому стилю.

Більш класичний, але не менш функціональний Rebound Magnetic Case фіксується за допомогою магнітів і має захисну кришку. Легкий, тонкий і доступний у широкій палітрі кольорів — це чудовий варіант для повсякденного використання.

Чохол ESR Rebound Magnetic Case Black для iPad Pro 13” M4 (2024) купити

Чохол ESR Rebound Magnetic Case Lavender для iPad Pro 11” M4 (2024) купити

Чохол ESR Rebound Magnetic Case Black для iPad Air 13” M2 (2024) купити

Чохол ESR Rebound Magnetic Case Forest Green для iPad Air 11” M2 | M3 (2024 | 2025) | Air 10.9″ 4 | 5 M1 (2020 | 2022) купити

Надійність, підтверджена досвідом

Бренд ESR має багаторічну репутацію серед користувачів техніки Apple. Компанія системно вдосконалює свої продукти, орієнтуючись на реальні відгуки користувачів і тестуючи аксесуари на практиці. Чохли ESR створені з урахуванням щоденних навантажень: падіння, подряпини, активне використання стилуса чи клавіатури — усе це враховується в конструкції.

Використання ударостійких матеріалів, продуманих магнітних кріплень та якісних текстурованих покриттів забезпечує високий рівень захисту без шкоди для зовнішнього вигляду чи ергономіки.

Якщо ви щойно придбали новий iPad Air 13″ M3, iPad Pro 13″ M4 або іншу модель 2025 року, чохли від ESR — це вдале поєднання функціональності, дизайну й захисту. Вони враховують сучасні сценарії використання, зберігають естетику пристрою й створені з думкою про щоденний комфорт.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.