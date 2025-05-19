Огляд адаптера Satechi 6-в-1 Slim USB-C

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Після оновлення з iPhone 14 на iPhone 16 цієї осені, усі мої пристрої тепер підтримують підключення через USB-C як для зарядки, так і для передачі даних. Така ситуація знайома і багатьом іншим користувачам продукції Apple, і саме тут стає помітною цінність компактного USB-C адаптера. Satechi вже багато років створює док-станції та адаптери USB-C і Thunderbolt, пропонуючи варіанти на будь-який бюджет та потреби. Їхня найновіша модель — це багатофункціональний Slim-адаптер USB-C 6-в-1.

Адаптер Satechi 6 в 1 USB-C Slim Multiport Adapter Space Grey купити

Дизайн Satechi 6-в-1 Slim USB-C Adapter

Це оновлена версія попереднього адаптера 6-в-1, що підтримує 4K HDMI та подачу живлення до 100 Вт через кабель USB-C. Пристрої оснащені зчитувачами карт SD та Micro SD, а також двома портами USB-A — один у стандарті 2.0, інший у швидкісному 3.2, що особливо зручно.

Корпус адаптера виготовлений з алюмінію, а кабель має оплітку для більшої зносостійкості. Товщина адаптера приблизно така ж, як в iPhone, а після складання кабелю він стає ще компактнішим по висоті. Доступні кольори — space gray, silver, та black, що дозволяє підібрати адаптер у тон до вашого Mac або іншого пристрою.

Характеристики Satechi 6-в-1 Slim USB-C Adapter

Характеристика Значення Кольори Space Grey, Silver, Black Розміри 0,97 см × 11,94 см × 2,74 см Вага Вага: 49,3 г Тип роз’єму USB-C 3.2 Gen 2 Порти 1x 4K HDMI 1x зчитувач SD-карт 1x зчитувач Micro SD-карт 1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.2 1x USB-C PD

Використання Satechi 6-в-1 Slim USB-C Adapter

Як і більшість адаптерів, цей працює дуже просто: підключаєш його до ноутбука, планшета чи смартфона — і готово. HDMI-порт і підтримка Power Delivery дозволяють одночасно підключатися до монітора та залишатися зарядженим під час роботи. Незважаючи на компактні розміри, за час користування я не помітив жодних проблем з перегрівом.

Обмін файлами також відбувається легко — одночасне використання двох флешок і карт пам’яті цілком можливе. Наприклад, мені не потрібно чекати, поки я повернуся до MacBook, щоб передати фото з цифрової камери — я одразу переношу їх на телефон і ділюся з друзями.

Адаптер Satechi 6 в 1 USB-C Slim Multiport Adapter Space Grey купити

Продуктивний адаптер, який завжди зі мною

Цей пристрій легко поміщається в кишеню чи сумку, тож я завжди беру його з собою — про всяк випадок, якщо мені або комусь із друзів знадобляться додаткові порти. Якість збірки — на висоті, і цей адаптер прослужить довго, особливо зважаючи на те, що USB-C, схоже, стане стандартом десятиліття.

Якщо вам потрібно ще більше портів, є й інші варіанти, або, можливо, варто розглянути повноцінну док-станцію для робочого столу. Продукція Satechi трохи дорожча за аналоги, але якість цього цілком варта.

Переваги Satechi 6-в-1 Slim USB-C Adapter

Надійна якість збірки

Порти забезпечують хорошу швидкість передачі даних

Надзвичайна портативність

Недоліки Satechi 6-в-1 Slim USB-C Adapter

Відсутній вхід для передачі даних через USB-C

Дорожчий за деякі інші адаптери 6-в-1

Джерело: appleinsider.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.