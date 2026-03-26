Огляд Anker Prime 14-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station: дизайн і потужність у стилі Mac mini

Apple завжди тяжіла до квадратних і стильних дизайнів — від оригінального Macintosh через G4 Cube і аж до найновішого M4 Mac mini. Водночас аксесуари на кшталт док-станцій, які мають стояти поруч із цими Mac, зазвичай або високі й вузькі, або довгі та пласкі.

Anker Prime 14-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station виглядає дуже схоже на сучасні Mac mini та Mac Studio. І, як ці два настільні Mac, вона побудована навколо найновішого й найшвидшого стандарту підключення — Thunderbolt 5 (TB5).

Дизайн

Док-станція Anker Prime 14-in-1 TB5 має таке ж алюмінієве покриття, як Mac mini та Mac Studio від Apple, і навіть повторює розташування портів.

Її розміри — 11,6 × 11,6 × 7,5 см, вага — 1,1 кг. Це дуже близько до параметрів M4 Mac mini — 12,7 × 12,7 × 5 см. Виглядає вона чудово й приємно вирізняється на фоні стандартних форм док-станцій.

Хоч M4 mini і використовує Thunderbolt 5, цей компактний док більше орієнтований на новітні MacBook із TB5, які мають менше портів і підключаються одним кабелем Thunderbolt 5.

Порти та можливості

Один upstream-порт Thunderbolt 5 (80 Гбіт/с, 140 Вт)

Два downstream-порти Thunderbolt 5 (80 Гбіт/с, 15 Вт)

Один порт HDMI 2.1

Один порт DisplayPort 2.1

Три порти USB-A (10 Гбіт/с, 1×7,5 Вт, 2×4,5 Вт)

Два порти USB-C (10 Гбіт/с, спільні 45 Вт)

Ethernet (2.5Gb)

SD-кардридер (UHS-I, 104 МБ/с)

microSD-кардридер (UHS-I, 104 МБ/с)

Комбінований аудіороз’єм 3,5 мм (спереду)

Блок живлення 232 Вт

Thunderbolt 5

Це солідний набір портів, а підтримка Thunderbolt 5 робить док повністю актуальним для найновіших Mac. На момент написання огляду TB5 мають моделі MacBook Pro та Mac mini з M4 Pro і Max, а також Mac Studio; решта Mac поки залишаються на TB4.

Thunderbolt 5 має повну зворотну сумісність аж до USB-C через Thunderbolt 3 і 4, тож ця док станція працюватиме з усіма сучасними Mac. Купівля TB5-дока вже зараз — це інвестиція в майбутнє: Thunderbolt 6 не варто очікувати щонайменше чотири роки. Thunderbolt 3 зі швидкістю 40 Гбіт/с з’явився у 2015-му, TB4 з тією ж швидкістю — через п’ять років, і лише за десятиліття Thunderbolt отримав суттєвий стрибок продуктивності.

Mac без TB5 будуть обмежені швидкістю TB3/TB4 у 40 Гбіт/с, зате TB5-Mac зможуть використовувати повні 80 Гбіт/с (і Bandwidth Boost до 120 Гбіт/с для покращеної роботи з відео).

Anker міг додати третій downstream-порт Thunderbolt 5, але натомість вирішив запропонувати окремі відеовиходи — HDMI 2.1 або DisplayPort 2.1. Це зручно, якщо ваші монітори потребують саме таких підключень, а не USB-C чи Thunderbolt напряму. Якби Anker пішов шляхом «суцільного TB5» — як Sonnet зі своїм Echo 13 Thunderbolt 5 Dock — користувачам довелося б купувати окремі адаптери (наприклад, USB-C → HDMI), хай вони й недорогі.

Відмова від потенційного третього TB5 на користь окремих відеопортів зручна для власників HDMI або DisplayPort-моніторів, але менш гнучка для тих, хто користується USB-C чи Thunderbolt-дисплеями.

Upstream-порт Thunderbolt розташований ззаду — це практичніше, ніж у деяких виробників, які виводять його наперед і створюють неохайні «хвости» кабелів.

Підтримується Power Delivery 3.1, тож док видає до 140 Вт — достатньо для швидкої зарядки топового 16-дюймового MacBook Pro. Раніше для такої швидкості Apple вимагала фірмовий кабель USB-C → MagSafe 3. З Thunderbolt 5 можна заряджати напряму через TB-кабель і все одно отримувати fast charge.

USB-порти

Два downstream-порти TB5 можна використовувати як USB-C, якщо вам не потрібна максимальна швидкість Thunderbolt. Окрім цього, на передній панелі є ще два стандартні USB-C з передачею даних до 10 Гбіт/с і спільною потужністю зарядки 45 Вт — можна живити невеликий ноутбук або, скажімо, два iPhone.

Також є три класичні USB-A, теж по 10 Гбіт/с. Потужність зарядки тут обмежена: передній порт дає 7,5 Вт (достатньо для швидкої зарядки Apple Watch), а два задніх — по 4,5 Вт, що цілком підходить для флешки, клавіатури чи миші.

Підтримка дисплеїв

Підключити один або два монітори можна через HDMI/DisplayPort, через downstream-порти Thunderbolt 5 або в будь-якій комбінації.

MacBook із процесором серії Pro або Max може працювати з двома 6K-дисплеями при 60 Гц через два TB5 або TB5 + DisplayPort. Якщо використати TB5 разом з HDMI, HDMI-монітор буде обмежений 4K при 60 Гц.

Один дисплей: 6K/60 Гц через TB5 або DP, 4K/60 Гц через HDMI. Через TB5 M4-Mac підтримують 4K з частотою до 240 Гц; попередні M-серії — 4K при 144 Гц. З двома дисплеями через TB5 або TB5 + DP обидва можуть працювати у 4K при 144 Гц.

Підтримувані Windows-ПК мають ще більший графічний потенціал — можливість підключення двох 8K-дисплеїв при 60 Гц навіть через HDMI.

Слоти для накопичувачів

Док оснащений SD та microSD-кардридерами, що дозволяє додати недороге портативне сховище, доступне з підключеного Mac. Вбудований SSD у Mac, звісно, значно швидший, але для архівних даних карта пам’яті — дуже вигідне рішення.

Сучасні MacBook Pro вже мають власний SD-кардридер — і він швидший за той, що в док-станції Anker. Рідер Apple підтримує до 250 МБ/с для UHS-II і 90 МБ/с для UHS-I. У Anker — лише UHS-I з лімітом 104 МБ/с. Тож власникам MacBook Pro краще користуватися вбудованим рідером. А от користувачі MacBook Air точно виграють від слотів у доку.

Деякі інші док-станції мають швидші UHS-II-рідери (до 312 МБ/с), тож тут Anker трохи зекономив. Втім, для тих, хто просто хоче додати недороге сховище до свого сетапу, ці кардридери цілком придатні.

Дротові мережі

Як і найкращі сучасні Thunderbolt-доки, Anker Prime 14-in-1 TB5 Dock оснащений більш сучасним стандартом дротової мережі. Ethernet-порт підтримує до 2,5 Гбіт/с — теоретично у 2,5 раза швидше за звичний Gigabit Ethernet.

Це чудово, якщо ваша мережа вже підтримує такі швидкості (потрібно щонайменше 2,5 Гбіт/с), а якщо ні — док усе одно стане в пригоді пізніше, коли ви оновите мережу. Наразі ж порт без проблем працює і зі звичайним гігабітним Ethernet.

Потрібен кабель Ethernet Cat5e/Cat6/Cat6a довжиною не більше 1 м.

Ціна

Anker Prime 14-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station коштує 17499 грн.

Thunderbolt 5-доків поки небагато для порівняння. Sonnet Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock коштує стільки ж, але має вбудований SSD на 2 ТБ (також доступні 1 ТБ і 4 ТБ).

У Sonnet є додатковий TB5-порт, зате немає DisplayPort чи HDMI. Що краще — залежить від ваших моніторів. Той док також має швидші кардридери, але загальна потужність нижча — 180 Вт проти 232 Вт у Anker.

Чи варто купувати Anker Prime 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock

Anker Prime 14-in-1 TB5 Docking Station — це потужна док-станція, створена для нового класу Mac із Thunderbolt 5 (і Windows-ПК), яка додасть вашому робочому простору елегантності та стилю. Вона пропонує широкий набір швидких і вдало розташованих портів. Завдяки зворотній сумісності з Thunderbolt 4 і старішими мережами це рекомендований апгрейд — готовий як для найновіших Mac, так і для вашого наступного.

Джерело: macworld.com