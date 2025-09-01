Огляд Benks Grand Pro – підставки для AirPods Max з бездротовою зарядкою. Чи варто купувати?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Підставка Benks Grand Pro Headphone Stand для AirPods Max — це оновлена версія попередньої моделі Benks Grand. Вона отримала кілька змін, зокрема вбудовану бездротову зарядку, але водночас додала нові складнощі й залишила без уваги одну очевидну проблему.

Попередня версія підставки Benks для AirPods Max виглядає майже ідентично моделі Grand Pro, але ключова відмінність у тому, що в оновлену основу інтегровано бездротову зарядку.

Ця проста у збиранні підставка — одна з небагатьох, створених спеціально для AirPods Max з урахуванням унікального текстильного оголів’я. Дизайн нагадує стиль Apple, а матеріали виглядають дійсно преміально. Проте додавання бездротової зарядки внесло певні ускладнення.

Дизайн Benks Grand Pro Headphone Stand

Зовні між попередньою моделлю та новою, з бездротовою зарядкою, різниця мінімальна. Основа стала трохи товстішою, щоб умістити зарядний модуль Qi та порт USB-C, але на цьому зміни завершуються.

База двоколірна: біло-срібляста або чорна з сірим — залежно від обраної версії. Вона покрита м’яким гумовим матеріалом, а невеликий LED-індикатор показує процес зарядки.

Ніжка виготовлена із нержавної сталі та кріпиться за допомогою гвинта з шестигранником. U-подібна дуга тримає AirPods Max і спеціально розроблена для підтримки тканинного оголів’я.

Загалом дизайн виглядає мінімалістично та стильно. Підставка елегантно демонструє AirPods Max і забезпечує просте зняття навушників.

Використання Benks Grand Pro Headphone Stand

На вигляд підставка справляє чудове враження, але під час використання виявляються певні недоліки. Перша версія була просто підставкою для AirPods Max, тоді як у Grand Pro додали бездротову зарядку — щоправда, реалізована вона вийшла не надто вдало.

Як підставка для навушників Grand Pro чудова. Тут і говорити особливо нічого — це простий аксесуар для столу, який добре вписується у філософію дизайну Apple.

Проблеми починаються з бездротової зарядки. Хоча Benks вдалося інтегрувати модуль Qi в основу з мінімальними змінами, компанія не врахувала кілька важливих моментів.

Передусім, це стандартний Qi-пад із максимальною потужністю 15 Вт. Але iPhone не підтримує повні 15 Вт без MagSafe, тож зарядка обмежується 7,5 Вт. Натомість деякі Android-смартфони зможуть отримати повну швидкість.

Ще одна проблема — камера на корпусі iPhone. Оскільки поверхня зарядного модуля абсолютно пласка, смартфон лежить під кутом на виступі камери, якщо без чохла. Це не заважає зарядці, але виглядає непродумано.

Також незручно ставити iPhone на зарядку, коли зверху висять AirPods Max. Оскільки навушники розташовані низько, ставити телефон на зарядку під ними виходить не надто зручно. Було б логічно зробити ніжку вищою або нахиленою під іншим кутом.

І нарешті — найбільший недолік. Оскільки підставка все одно потребує живлення для бездротової зарядки, логічно було б забезпечити і живлення самих AirPods Max. Зараз же, щоб зарядити навушники, доведеться підключати ще один кабель. Можна використати адаптер із двома портами, але це радше компроміс, ніж повноцінне рішення.

У майбутніх версіях хотілося б бачити хоча б USB-C вихід у базі для підключення кабелю живлення навушників. Ще кращим рішенням міг би стати вбудований короткий кабель Lightning, який можна сховати, коли він не потрібен.

Чи варто купувати Benks Grand Pro Headphone Stand

Grand Pro — непоганий варіант для тих, хто хоче стильну підставку спеціально для AirPods Max. Але питання в тому, чи варта додаткова бездротова зарядка тих незручностей, які вона створює. Для мене — радше ні.

Втім, зарядний модуль можна використовувати для кейса AirPods із бездротовою зарядкою або будь-якого іншого пристрою, сумісного з Qi. Тож для когось це може бути корисним бонусом.

У будь-якому випадку власникам AirPods Max варто розглянути обидві версії підставки Benks Grand. З бездротовою зарядкою чи без — це стильне рішення для зберігання навушників.

Переваги Benks Grand Pro Headphone Stand

Стильна підставка для AirPods Max

Дизайн у стилі Apple

Додаткова функція бездротової зарядки

Недоліки Benks Grand Pro Headphone Stand

Бездротова зарядка реалізована не найкращим чином

Навушники розташовані занадто низько, що ускладнює доступ до зарядки

Відсутність можливості заряджати AirPods Max від самої підставки (потрібно два кабелі)

Висновок

Ця підставка цілком могла б отримати 5 з 5, якби Benks передбачили зарядку для AirPods Max. Але навіть попри недоліки, це гарний аксесуар, тож я оцінюю його на 3,5 з 5. Для порівняння: оригінальній версії без зарядки я б сміливо поставив 4 з 5.

Джерело: appleinsider.com