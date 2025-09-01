Дописи Дописи 01.09.2025 comment views icon

Огляд Benks Grand Pro – підставки для AirPods Max з бездротовою зарядкою. Чи варто купувати?

iCases.ua

Блог компанії

Підставка Benks Grand Pro Headphone Stand для AirPods Max — це оновлена версія попередньої моделі Benks Grand. Вона отримала кілька змін, зокрема вбудовану бездротову зарядку, але водночас додала нові складнощі й залишила без уваги одну очевидну проблему.

Попередня версія підставки Benks для AirPods Max виглядає майже ідентично моделі Grand Pro, але ключова відмінність у тому, що в оновлену основу інтегровано бездротову зарядку.

Ця проста у збиранні підставка — одна з небагатьох, створених спеціально для AirPods Max з урахуванням унікального текстильного оголів’я. Дизайн нагадує стиль Apple, а матеріали виглядають дійсно преміально. Проте додавання бездротової зарядки внесло певні ускладнення.

Підставка з бездротовою зарядкою Benks Grand Pro Headphone Stand Black для AirPods Max купити

Дизайн Benks Grand Pro Headphone Stand

Джерело: appleinsider.com

Зовні між попередньою моделлю та новою, з бездротовою зарядкою, різниця мінімальна. Основа стала трохи товстішою, щоб умістити зарядний модуль Qi та порт USB-C, але на цьому зміни завершуються.

База двоколірна: біло-срібляста або чорна з сірим — залежно від обраної версії. Вона покрита м’яким гумовим матеріалом, а невеликий LED-індикатор показує процес зарядки.

Ніжка виготовлена із нержавної сталі та кріпиться за допомогою гвинта з шестигранником. U-подібна дуга тримає AirPods Max і спеціально розроблена для підтримки тканинного оголів’я.

Загалом дизайн виглядає мінімалістично та стильно. Підставка елегантно демонструє AirPods Max і забезпечує просте зняття навушників.

Використання Benks Grand Pro Headphone Stand

Джерело: appleinsider.com

На вигляд підставка справляє чудове враження, але під час використання виявляються певні недоліки. Перша версія була просто підставкою для AirPods Max, тоді як у Grand Pro додали бездротову зарядку — щоправда, реалізована вона вийшла не надто вдало.

Як підставка для навушників Grand Pro чудова. Тут і говорити особливо нічого — це простий аксесуар для столу, який добре вписується у філософію дизайну Apple.

Проблеми починаються з бездротової зарядки. Хоча Benks вдалося інтегрувати модуль Qi в основу з мінімальними змінами, компанія не врахувала кілька важливих моментів.

Джерело: appleinsider.com

Передусім, це стандартний Qi-пад із максимальною потужністю 15 Вт. Але iPhone не підтримує повні 15 Вт без MagSafe, тож зарядка обмежується 7,5 Вт. Натомість деякі Android-смартфони зможуть отримати повну швидкість.

Ще одна проблема — камера на корпусі iPhone. Оскільки поверхня зарядного модуля абсолютно пласка, смартфон лежить під кутом на виступі камери, якщо без чохла. Це не заважає зарядці, але виглядає непродумано.

Джерело: appleinsider.com

Також незручно ставити iPhone на зарядку, коли зверху висять AirPods Max. Оскільки навушники розташовані низько, ставити телефон на зарядку під ними виходить не надто зручно. Було б логічно зробити ніжку вищою або нахиленою під іншим кутом.

І нарешті — найбільший недолік. Оскільки підставка все одно потребує живлення для бездротової зарядки, логічно було б забезпечити і живлення самих AirPods Max. Зараз же, щоб зарядити навушники, доведеться підключати ще один кабель. Можна використати адаптер із двома портами, але це радше компроміс, ніж повноцінне рішення.

У майбутніх версіях хотілося б бачити хоча б USB-C вихід у базі для підключення кабелю живлення навушників. Ще кращим рішенням міг би стати вбудований короткий кабель Lightning, який можна сховати, коли він не потрібен.

Підставка з бездротовою зарядкою Benks Grand Pro Headphone Stand Black для AirPods Max купити

Чи варто купувати Benks Grand Pro Headphone Stand

Джерело: appleinsider.com

Grand Pro — непоганий варіант для тих, хто хоче стильну підставку спеціально для AirPods Max. Але питання в тому, чи варта додаткова бездротова зарядка тих незручностей, які вона створює. Для мене — радше ні.

Втім, зарядний модуль можна використовувати для кейса AirPods із бездротовою зарядкою або будь-якого іншого пристрою, сумісного з Qi. Тож для когось це може бути корисним бонусом.

У будь-якому випадку власникам AirPods Max варто розглянути обидві версії підставки Benks Grand. З бездротовою зарядкою чи без — це стильне рішення для зберігання навушників.

Переваги Benks Grand Pro Headphone Stand

  • Стильна підставка для AirPods Max
  • Дизайн у стилі Apple
  • Додаткова функція бездротової зарядки

Недоліки Benks Grand Pro Headphone Stand

  • Бездротова зарядка реалізована не найкращим чином
  • Навушники розташовані занадто низько, що ускладнює доступ до зарядки
  • Відсутність можливості заряджати AirPods Max від самої підставки (потрібно два кабелі)

Висновок

Ця підставка цілком могла б отримати 5 з 5, якби Benks передбачили зарядку для AirPods Max. Але навіть попри недоліки, це гарний аксесуар, тож я оцінюю його на 3,5 з 5. Для порівняння: оригінальній версії без зарядки я б сміливо поставив 4 з 5.

Джерело: appleinsider.com

