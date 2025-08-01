Натуральна шкіра, магнітне кріплення та надійний клапан для стилуса. Огляд чохла Nomad Leather Folio для iPad Pro

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Зазвичай мій iPad приєднаний до Magic Keyboard, але вона зовсім не зручна, коли хочеться щось написати від руки чи намалювати. Я шукав варіант, який би забезпечував базовий захист, давав змогу комфортно працювати зі стилусом і при цьому був досить тонким, щоб без проблем поміщався в рюкзак або його було зручно носити з собою. Як показав себе шкіряний чохол Nomad Leather Folio для iPad Pro? Відмінно! Далі розповім, чому саме.

Nomad Leather Folio — тонкий шкіряний чохол для iPad Pro, що складається. У мене — версія для 11-дюймового iPad Pro 2024 року з чипом M4.

Технічні характеристики:

Натуральна шкіра full-grain, отримана з дотриманням принципів сталого виробництва.

Каркас із композитного скловолокна.

М’яка мікрофіброва підкладка.

Товщина задньої панелі: 2,2 мм.

Товщина кришки: 2,4 мм.

Дизайн і особливості

Раніше я навряд чи назвав би технічний аксесуар «гарним», але Nomad Leather Folio для iPad Pro дійсно заслуговує на це. У мене темно-коричнева версія, і, можливо, через те, що більшість моїх речей — темних кольорів, цей чохол одразу викликав асоціації з часами, коли шкіряні блокноти і портфелі були класикою ділового стилю.

Шкіряний чохол-книжка Nomad Leather Folio Brown для iPad Pro 13″ (2024) купити

Шкіряний чохол-книжка Nomad Leather Folio Black для iPad Pro 11″ (2024) купити

Окрім безперечного класичного вигляду, мені особливо сподобався магнітний клапан для стилуса — це справжній must-have, який мав би бути у кожному фоліо-чохлі. Він надійно утримує Apple Pencil (або його альтернативу), і я більше не витрачаю час на пошуки стилуса на дні рюкзака.

Магніти, якими iPad Pro кріпиться до чохла, дуже сильні — за час тестування не було жодного випадку, щоб планшет зсунувся або від’єднався.

Ідеальна сумісність

Жодних додаткових налаштувань не потрібно. iPad кріпиться до чохла завдяки магнітам. Центрування точне, а зчеплення — надійне. Передня частина чохла має класичну конструкцію, яку можна скласти у трикутник — для зручного перегляду контенту — або покласти на стіл під кутом для комфортного набору тексту чи малювання.

Висновок

Як я вже казав, зазвичай я користуюся iPad з Magic Keyboard. Але нещодавно придбав альтернативу Apple Pencil, щоб більше писати від руки та трохи малювати. Також помітив, що працювати у Lightroom на iPad зі стилусом набагато зручніше і точніше, ніж із трекпадом — принаймні для мене. У таких випадках Nomad Leather Folio для iPad Pro виявився ідеальним вибором.

На зустрічах відкривати фоліо й робити нотатки на iPad виглядає менш формально, ніж працювати з iPad у Magic Keyboard. Коли чохол лежить рівно на столі, немає відчуття візуальної “перешкоди”, і я помітив, що люди навколо почуваються не так напружено. Можливо, це залежить від конкретної аудиторії, з якою я спілкуюся, але це варто враховувати.

Ще одна перевага шкіряних виробів — їхня краса, що розкривається з часом. Навіть за той місяць, що я користуюся цим чохлом, на ньому з’явилися характерні потертості від рюкзака або сусідства з ноутбуком та книгами. Але саме це надає йому унікального шарму. Кожного разу, коли я дістаю iPad у цьому чохлі — щоб зробити нотатку або показати фото — люди відзначають, як красиво він виглядає.

Що мені сподобалося в Nomad Leather Folio для iPad Pro

Висока якість шкіри

Жорстка, надійна задня та передня панель

Потужні магніти, які надійно утримують iPad

Магнітний клапан для стилуса

Тонкий та зручний у користуванні

Що варто покращити?

Абсолютно нічого

Джерело: the-gadgeteer.com