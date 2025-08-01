Дописи Дописи 01.08.2025 comment views icon

Натуральна шкіра, магнітне кріплення та надійний клапан для стилуса. Огляд чохла Nomad Leather Folio для iPad Pro

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

Зазвичай мій iPad приєднаний до Magic Keyboard, але вона зовсім не зручна, коли хочеться щось написати від руки чи намалювати. Я шукав варіант, який би забезпечував базовий захист, давав змогу комфортно працювати зі стилусом і при цьому був досить тонким, щоб без проблем поміщався в рюкзак або його було зручно носити з собою. Як показав себе шкіряний чохол Nomad Leather Folio для iPad Pro? Відмінно! Далі розповім, чому саме.

Nomad Leather Folio — тонкий шкіряний чохол для iPad Pro, що складається. У мене — версія для 11-дюймового iPad Pro 2024 року з чипом M4.

Джерело: the-gadgeteer.com
Джерело: the-gadgeteer.com

Технічні характеристики:

  • Натуральна шкіра full-grain, отримана з дотриманням принципів сталого виробництва.
  • Каркас із композитного скловолокна.
  • М’яка мікрофіброва підкладка.
  • Товщина задньої панелі: 2,2 мм.
  • Товщина кришки: 2,4 мм.

Дизайн і особливості

Раніше я навряд чи назвав би технічний аксесуар «гарним», але Nomad Leather Folio для iPad Pro дійсно заслуговує на це. У мене темно-коричнева версія, і, можливо, через те, що більшість моїх речей — темних кольорів, цей чохол одразу викликав асоціації з часами, коли шкіряні блокноти і портфелі були класикою ділового стилю.

Джерело: the-gadgeteer.com
Джерело: the-gadgeteer.com

Шкіряний чохол-книжка Nomad Leather Folio Brown для iPad Pro 13″ (2024) купити

Шкіряний чохол-книжка Nomad Leather Folio Black для iPad Pro 11″ (2024) купити

Окрім безперечного класичного вигляду, мені особливо сподобався магнітний клапан для стилуса — це справжній must-have, який мав би бути у кожному фоліо-чохлі. Він надійно утримує Apple Pencil (або його альтернативу), і я більше не витрачаю час на пошуки стилуса на дні рюкзака.

Джерело: the-gadgeteer.com

Магніти, якими iPad Pro кріпиться до чохла, дуже сильні — за час тестування не було жодного випадку, щоб планшет зсунувся або від’єднався.

Ідеальна сумісність

Жодних додаткових налаштувань не потрібно. iPad кріпиться до чохла завдяки магнітам. Центрування точне, а зчеплення — надійне. Передня частина чохла має класичну конструкцію, яку можна скласти у трикутник — для зручного перегляду контенту — або покласти на стіл під кутом для комфортного набору тексту чи малювання.

Джерело: the-gadgeteer.com

Висновок

Як я вже казав, зазвичай я користуюся iPad з Magic Keyboard. Але нещодавно придбав альтернативу Apple Pencil, щоб більше писати від руки та трохи малювати. Також помітив, що працювати у Lightroom на iPad зі стилусом набагато зручніше і точніше, ніж із трекпадом — принаймні для мене. У таких випадках Nomad Leather Folio для iPad Pro виявився ідеальним вибором.

На зустрічах відкривати фоліо й робити нотатки на iPad виглядає менш формально, ніж працювати з iPad у Magic Keyboard. Коли чохол лежить рівно на столі, немає відчуття візуальної “перешкоди”, і я помітив, що люди навколо почуваються не так напружено. Можливо, це залежить від конкретної аудиторії, з якою я спілкуюся, але це варто враховувати.

Ще одна перевага шкіряних виробів — їхня краса, що розкривається з часом. Навіть за той місяць, що я користуюся цим чохлом, на ньому з’явилися характерні потертості від рюкзака або сусідства з ноутбуком та книгами. Але саме це надає йому унікального шарму. Кожного разу, коли я дістаю iPad у цьому чохлі — щоб зробити нотатку або показати фото — люди відзначають, як красиво він виглядає.

Що мені сподобалося в Nomad Leather Folio для iPad Pro

  • Висока якість шкіри
  • Жорстка, надійна задня та передня панель
  • Потужні магніти, які надійно утримують iPad
  • Магнітний клапан для стилуса
  • Тонкий та зручний у користуванні

Що варто покращити?

  • Абсолютно нічого

Джерело: the-gadgeteer.com

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати