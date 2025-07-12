Новинка від бренду Spigen – ремінці Athlex Air Active для Apple Watch

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Я великий прихильник металевих та шкіряних ремінців для Apple Watch, але у повсякденних ситуаціях мені подобаються більш комфортні тканинні моделі, і новий Spigen Athlex Air одразу привернув мою увагу, коли з’явився вперше цього місяця. Цей бренд зазвичай робить дуже доступні аксесуари, які при цьому суттєво перевищують очікування, виходячи з їхньої ціни, і тепер настав час приміряти цей ремінець, щоб дізнатися, чи справді це так і з новинкою Athlex Air.

Новий ремінець Spigen Athlex Air для Apple Watch був запущений у березні цього року в чотирьох кольорах — Active Green, Blue, Black та Gray — і коштує всього 1249 грн.

Основні характеристики:

Дуже комфортний тканинний матеріал

Регулювання застібки-липучки однією рукою

Жовта декоративна строчка

Чотири варіанти кольорів

Ремінець Spigen Athlex Air Active Black для Apple Watch 49мм | 46мм | 45мм | 44мм купити

Вже більше двох років я з задоволенням користуюся ремінцями Spigen для Apple Watch. Хоч я й дуже люблю ремінці з натуральної шкіри — як для класичних годинників, так і для смарт-годинників Apple, — тканинні ремінці Spigen є для мене дуже гідною альтернативою, майже не поступаючись за якістю набагато дорожчим Alpine та Trail Loops від Apple, але при цьому коштуючи приблизно на 80% дешевше.

Подібно до своїх кейсів для iPhone, на мій погляд, тканинні моделі Spigen часто перевищують свою цінову категорію, і я (правильно) припустив, що новий ремінець Athlex Air буде не винятком.

Спершу поговоримо про зовнішній вигляд. Я зазвичай надаю перевагу простим ремінцям, зазвичай однотонним, або на кшталт Tan Alpine Loop, але новинка Athlex мене підкорила. Можливо, мені б більше сподобався трохи світліший колір по краях ремінця, який був би однаковим з основною частиною, але коли він на зап’ясті і гармонійно доповнює образ – виглядає дуже приємно.

Так само мені до вподоби маленька бирка з вишитим логотипом Spigen, що розташована під з’єднувачами зовні ремінця — це не просто надрукований логотип, а саме вишита нашивка. Мені це подобається.

Зазвичай я не люблю різні логотипи на своїх технічних аксесуарах, але тут зроблено дуже вдало – відчувається стиль і вишуканість, а не просто звичайні літери, як на багатьох інших кейсах чи ремінцях.

Що стосується строчки, на Athlex багато яскравої жовтої нитки — це був елемент, який спочатку мене трохи збентежив.

Чи не мав би цей відтінок бути помаранчевим, щоб підходити до помаранчевого акценту Apple Watch Ultra? Можливо, так, але після того, як я приміряв ремінець на зап’ясті, цей жовтий колір мені навіть сподобався — він розташований біля з’єднувачів по обидва боки, а також на застібці, і виглядає дуже доречно. Він вдало доповнює строгий і функціональний вигляд внутрішньої частини ремінця (яку не видно під час носіння, але яка додає особливого настрою всьому виробу).

Зручність і комфорт

А як же він насправді сидить на зап’ясті? Завжди складно оцінити по фото, наскільки м’якою і комфортною буде внутрішня сторона ремінця, особливо якщо носити його довго. Якщо тканинний ремінець Spigen Lite Fit я оцінюю десь на 7.5-8 із 10 за комфорт, то Athlex Air — ближче до 9 або навіть 9.5. Він дуже м’який і приємний на дотик. Я навіть сказав би, що мені він комфортніший за Apple Alpine Loop при тривалому носінні.

Що стосується посадки, треба враховувати, що ремінець регулюється і добре прилягає. У мене досить тонкі зап’ястя — ремінець сидить добре, але людям із дуже худенькими руками він може здатися трохи великим (хоча це, мабуть, рідкісне явище). Коли я затягую ремінець, майже не залишається вільного місця для застібки-липучки на протилежному кінці. З іншого боку, це означає, що людям із середніми чи більшими зап’ястями точно вистачить місця, щоб комфортно закріпити ремінець.

Ремінець Spigen Athlex Air Active Black для Apple Watch 49мм | 46мм | 45мм | 44мм купити

У підсумку, обіцянка Spigen про регулювання одним рухом однієї руки дійсно працює — дуже легко затягнути ремінець і отримати ідеальну посадку, а коли це зроблено, він неймовірно комфортний.

Однак це підводить мене до, можливо, єдиного справжнього мінусу цього ремінця (за умови, що вам подобається його вигляд)… липучка.

Я взагалі не фанат липучок, і хотів би, щоб Spigen використали щось інше. Вона працює чудово і, ймовірно, виглядає більш лаконічно, ніж пряжка, але завжди є відчуття, що у липучки є свій «термін придатності». І я маю на увазі, що рано чи пізно щось може потрапити між липучими смужками і порушити їхню ефективність. Що якщо він надто намокне? Чи занадто засиплеться пилом або піском?

Добре, швидше за все, вона прослужить довго — залежно від того, наскільки обережно ви поводитеся з ремінцями і годинником. У мене є інші ремінці з липучками, які служать роками і досі тримаються добре, але точну довговічність можна буде оцінити лише через кілька місяців активного використання.

Підсумовуючи, цей ремінець має стільки переваг, що я не надто переймаюся через липучку, особливо з урахуванням ціни всього 1249 грн. Це чудовий ремінець для Apple Watch — дуже комфортний і доступний за ціною, тож я легко рекомендую його всім, кому подобається його стиль.

Джерело: 9to5toys.com