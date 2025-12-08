Зона комфорту геймера: як крісла Predator Rift та стіл-трансформер змінюють враження від гри

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як не крути, але переважна більшість геймерів, які використовують ігровий ПК або ноутбук, грають сидячи за столом. Тому комплект сучасного ігрового місця складно уявити собі без крісла та стола. Але чим ігрове крісло відрізняється від звичайних крісел? Є декілька основних параметрів:

Витривалість — гра це завжди емоції. І незалежно від того, приємні вони чи не дуже, ігрове крісло повинно витримувати стрибки, удари та навіть перекидання. Не кажучи вже подекуди про намагання відірвати підлокітники, або виконати на них стійку на руках. А ще, гравці проводять у кріслі багато часу, у спеку та холод. Тож не тільки конструкція має бути дуже міцна, але й покриття повинно бути стійким до передчасного зносу.

Налаштованість — усі люди різні, усі столи різні, кожному зручно по своєму. Ігрове крісло повинно регулюватися по якомога більшій кількості параметрів: по висоті сидіння, нахилу спинку, висоті поперекової підтримки, висоті, вильоту та повороту підлокітників тощо.

Комфорт — ця характеристика звісно суб’єктивна, але м’які подушки та пружна піна у сидінні та спинці, як правило, подобаються більшості гравців. А можливість налаштування під себе лише збільшує комфортність ігрового крісла.

А якщо ви є фанатом ігрового бренду Predator від Acer, то у нас є гарна новина. У продажі вже доступні ігрові крісла Predator Rift Go (PGC331 | GP.GCR11.00Y) та Predator Rift Pro (PGC371 | GP.GCR11.00V). Погляньмо детальніше на кожне з них та розберемося, яке є кращим саме для вас.

Ігрове крісло Predator Rift Go

Це ігрове крісло є базовою моделлю у лінійці станом на зараз та пропонує увесь необхідний набір зручностей для довгих ігрових сесій. Підходить для гравців малої та середньої комплекції.

Крісло при власній вазі у 19 кг та габаритах 70x65x130 см, витримує навантаження до 120 кг. Всередині маємо сталеву раму з дерев’яними вставками та 70-мм спінений формований наповнювач. Оббивка виконана зі штучної шкіри.

Спинку можна налаштувати під кутами нахилу від 90 до 130 градусів. Є окремі знімні подушки під голову та під поперек, які можна відрегулювати по висоті кріплення. Підлокітники типу 1D регулюються лише по висоті.

Колісна база у формі зірки з п’ятьма променями виконана з нейлону та має радіус у 350 мм. Для підіймального механізму використовується 100-мм газліфт 3 класу. Сидіння з газліфтом з’єднане простим механізмом гойдання, що фіксується лише в одному піднятому положенні.

В інтернет-магазинах крісло Predator Rift Go можна знайти за ціною від 14 125 грн.

Ігрове крісло Predator Rift Pro

Predator Rift Pro зараз є топовим варіантом у лінійці крісел. Воно більше, ширше, важче та має більше варіантів регулювань. Модель призначена для великих за розміром та вагою гравців та спеціально створено для затятих геймерів та ентузіастів кіберспорту. Ергономічний дизайн та повна налаштованість забезпечує покращене відчуття комфорту під час довгих ігрових сесій.

Розміри крісла Predator Rift Pro становлять 70x70x130 см, а загальна вага складає 27 кг. Крісло може витримувати навантаження до 170 кг. Всередині знаходиться повністю сталева рама та 70-мм формована піна. Оббивка виконана з високоякісної штучної шкіри. Верхня подушка під голову є магнітною.

Спинка регулюється по нахилу в межах від 90 до 160 градусів. А вбудована подушка поперекової підтримки плавно налаштовується по вильоту вперед в межах 70 мм.

4D підлокітники регулюються по висоті, повороту, та вильоту вперед, назад та в сторони у горизонтальній площині.

Колісна база зроблена з алюмінію та має радіус у 350 мм. За підіймання сидіння по висоті відповідає 100-мм газліфт 4 класу. Механізм гойдання звичайний, з фіксацією лише у прямому положенні.

Придбати Predator Rift Pro можна у мережах інтернет-магазинів за ціною від 18 720 грн

Ігровий стіл Predator Nexus 332

Ігровий стіл — це також важливий елемент ігрового сетапу. Крім того, що він має витримувати вагу обладнання та емоції гравців, мати різноманітні додаткові опції на кшталт тримача для навушників чи додаткових портів, в ідеалі, ігровий стіл має бути регульованим по висоті. Це дозволяє уникнути використання підставки під ноги для компенсації різниці у зрості. Адже зазвичай столи роблять під людей “середнього зросту”. Але ж бувають і високі люди й люди невеликого зросту, особливо підлітки та діти. А також й ті, кому подобається або хто з медичних причин змушений працювати за комп’ютером стоячи. Й тут на допомогу приходить ігровий стіл Predator Nexus 332 від Acer. Його головною особливістю є можливість регулювати висоту стільниці за допомогою електроприводу.

Predator Nexus 332 має дерев’яну стільницю, вкриту стильним покриттям, стилізованим під карбон, та металеву раму з телескопічними ніжками. Розмір стільниці складає 680 х 1500 мм, а загальна вага конструкції — 14,5 кг. Максимальне навантаження на стіл не повинно перевищувати 60 кг.

Висота стільниці регулюється за допомогою електроприводу у межах від 720 до 1220 мм. Тобто цей стіл можна використовувати як стоячи, так й сидячи. Швидкість руху стільниці по горизонталі становить 25 мм на секунду, що забезпечує тиху зміну висоти з шумом менше ніж 50 дБ (А). Також є вбудована система безпеки, що зупиняє двигун, якщо стільниця стикається з чимось під час руху.

Керується стіл за допомогою контролера з шістьма кнопками. Він може запам’ятовувати три різні рівні висоти.

Якщо Predator Nexus 332 вам сподобався, його вже можливо придбати в інтернет-магазинах за ціною від 14 999 грн.

Висновок

Обираючи ігрове крісло під себе, подумайте, які саме вимоги у вас є до свого майбутнього сидіння. А також врахуйте особливості своєї комплекції. Адже як у замалому, так й у завеликому сидінні буде сидіти не дуже зручно. В асортименті ігрових крісел Predator від Acer наразі доступні дві моделі Predator Rift Go та Predator Rift Pro. Rift Go є базовою моделлю та підходить для гравців малого та середнього розміру, вагою до 120 кг. Rift Pro є більш просунутим варіантом, має більше можливостей у регулюванні підлокітників та налаштуванні спинки й розрахований на гравців середньої та великої статури, тому витримує вагу до 170 кг. Вибір, як завжди, за вами, але обирайте зважено. Якщо ж вам на додачу до крісла потрібен ігровий стіл з регулюванням висоти, то Predator Nexus 332 є ідеальним варіантом, у якого немає нічого зайвого.

Дізнайтеся ще більше цікавого з нашого блогу: