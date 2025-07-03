Тонкий, але надійно захищає: ось чохол від Pitaka для 16 Pro Max, що не робить його об’ємнішим

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я зазвичай не використовую чохли для своїх смартфонів, але для iPhone роблю виняток, адже користуюсь ним найактивніше. Я тестував різні моделі чохлів для iPhone 16 Pro Max і більшість мені сподобались — вони мали яскравий дизайн, хороший рівень захисту, а деякі навіть вбудовану підставку. Проте всі вони мали один спільний мінус — робили телефон помітно об’ємнішим.

Коли ж мені потрібен тонкий чохол, який при цьому надійно захищає мій iPhone 16 Pro Max, я обираю Pitaka Tactile Woven. Важить він лише 17,95 грама, тож майже не додає ваги пристрою. А з товщиною всього 0,8 мм це один із найтонших чохлів, якими я коли-небудь користувався. Купити його можна за ціною 3199 грн. і доступний він у різних дизайнах і для різних моделей iPhone.

Карбоновый чехол Pitaka Tactile Woven Case Sunset для iPhone 16 Pro Max купити

Карбоновый чехол Pitaka Tactile Woven Case Moonrise для iPhone 16 Pro купити

Карбоновый чехол Pitaka Tactile Woven Case Sunset для iPhone 16 купити

Цей чохол нагадує мені чохол Thinborne, який я використовую зі своїм Pixel 9 Pro XL. Приємним бонусом є цікаві дизайнерські рішення — я тестував варіанти Sunset і Moonrise, а загалом доступно сім кольорових варіантів. Як і натякає назва, чохол виготовлений із арамідного волокна, і завдяки цьому має приємну текстуровану поверхню, що значно полегшує утримання смартфона в руці.

Спереду є виступаючий бортик, який запобігає пошкодженню екрана, якщо телефон впаде дисплеєм донизу. Передбачені стандартні вирізи під USB-C порт зарядки, кнопки живлення, Action Button, а також регулятор гучності й Camera Control Button, що з’явився в цьому році. Попри свою тонкість, чохол має вбудовані магніти, і під час використання з кількома зарядками Qi2, включно з новою лінійкою Satechi OntheGo, я не помітив жодних проблем.

Задня частина теж добре захищена завдяки підвищеним краям навколо камери, і навіть після шести місяців активного використання я не побачив на чохлі жодних слідів зносу. Я користувався багатьма чохлами з арамідного волокна, але саме яскраві дизайнерські рішення Pitaka дозволяють моделі Tactile Woven справді виділятися — це одна з головних переваг цього аксесуара.

Найкраще у цьому чохлі — його міцність. Незважаючи на надзвичайно тонкий дизайн, Tactile Woven забезпечує той самий рівень захисту, що й товстіші аналоги. Після приблизно шести серйозних падінь мій iPhone 16 Pro Max залишився неушкодженим, і навіть екран не постраждав — я не використовую захисне скло.

Вибір чохлів для iPhone 16 Pro Max дійсно величезний, але якщо вам потрібен ультратонкий варіант, який не додає зайвого об’єму і при цьому має цікавий сучасний дизайн, Pitaka Tactile Woven — однозначно одна з найкращих рекомендацій.

Джерело: androidcentral.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.