ТОП 10 ігрових ноутбуків 2025: найкращі моделі серії Acer Nitro

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Загальна характеристика ігрових ноутбуків Acer Nitro

Серія Acer Nitro є лінійкою ігрових ноутбуків бюджетного та середнього класу які потрапляють у ціновий діапазон приблизно від 29 до 70 тисяч грн. Типовий розмір екрана для всіх моделей, це 16” або 15,6”. Хоча є й декілька варіацій з великим 17,3” екраном або навпаки, ультрапортативним 14,5” дисплеєм. З екранами у серії Nitro все завжди було добре. Тут є й низькі затримки й висока частота опитування (до 165 Гц) і роздільна здатність у межах від FullHD (1920×1080) до WQXGA (2560×1600).

Ноутбуки в актуальному асортименті побудовані як на процесорах Intel Core i5, i7 та i9 з 14, 13 та 12 покоління, так й на AMD Ryzen 5, 7 та 9 серій 6000, 7000 та 8000. Хоча останнім часом у продаж почали надходили зовсім свіжі моделі з AI процесорами, як, наприклад, Acer Nitro V 16 AI AMD та Acer Nitro V 17 AI AMD, проте відеокарти серії NVIDIA GeForce RTX 50xx лише жевріють на горизонті.

У поточному ж сегменті доступні відеокарти серій NVIDIA GeForce RTX 4060 та 4050, а також варіанти із відеокартами попередніх поколінь NVIDIA GeForce RTX 3050 та навіть RTX 2050.

Що ж до конфігурації підсистеми оперативної пам’яті, то маємо два типові варіанти у 16 ГБ або 32 ГБ. Накопичувачі, відповідно, встановлені на 512 ГБ або 1 ТБ (в одному випадку — навіть до 2 ТБ).

Критерії відбору кращих ігрових ноутбуків

Коли ми говоримо про “кращий” ігровий ноутбук, зрозуміло, що він має бути кращим саме для ігор. Але ви навряд чи здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що у кожного є свої сценарії використання таких пристроїв. Комусь потрібен портативний ігровий ноутбук, який можна носити за собою. Тоді, окрім потужного начиння, велике значення мають габарити та вага. Хтось прагне замінити ігровим ноутбуком настільний ПК і йому вже не важлива портативність, але важливий великий екран. Інші ж все одно використовують зовнішній монітор й для них не тільки розмір вбудованого екрана, але навіть і його характеристики не мають особливого значення. Отже, яким же, на нашу думку, критеріям має відповідати кращий ігровий ноутбук? Насправді їх не так вже й багато.

Відеокарта. Для ігрового ноутбука саме цей компонент є найважливішим. Оскільки серед усіх конфігурацій серії Nitro, станом на зараз, найліпшим варіантом графічного процесора є NVIDIA GeForce RTX 4060, ми обирали саме ті моделі, які мають його на борту. У добірці звісно є кілька варіантів з RTX 4050, але вони мають інші переваги.

Дисплей. У серії Nitro, навіть у найбюджетніших моделях встановлені дуже хороші екрани, які повністю підходять для геймінгу. Але, оскільки ми не знаємо, який саме розмір пасує вам найкраще, то створили цей огляд, поділивши його не за загальним рейтингом, а за розмірами екранів.

Процесор. Цей компонент знаходиться на третьому місці по важливості тому, що в серії Nitro немає слабких процесорів та їх достатньо, щоб розкрити можливості графічного адаптера повністю. З іншого боку, ми намагалися включати у добірку свіжіші та перспективніші моделі з огляду на стійкість до застарівання. Є кілька старих моделей, але через загальне здешевшання конфігурації їх також не варто скидати з рахунку.

Оперативна пам’ять. Як завжди, чим більше, тим краще. Тому ми надавали пріоритет конфігураціям з 32 ГБ. Хоча пам’ять завжди можна додати пізніше. Як і накопичувач, цей компонент є зазвичай придатним до апгрейду.

Десятка кращих ігрових ноутбуків

Розгляньмо 10 найліпших конфігурацій ігрових ноутбуків з серії Nitro, з розподілом по розміру екрана. Й почнемо з найменш габаритних варіантів.

Портативні моделі з екраном 14,5″

Обрати чемпіона у цій категорії найлегше. Якщо ви шукаєте максимум потужності у малому формфакторі, конфігурація Acer Nitro 14 (AN14-41-R68M) це є саме те, що потрібно. Єдиний його недолік — доволі висока ціна у 70 тисяч гривень. Але характеристики та компактність вражають. Є також приблизно аналогічна модель Acer Nitro V 14 ANV14-61-R1LT (NH.QTYEU.009) у білому кольорі, але зі слабшою відеокартою. Проте й з помітно меншою ціною.

Acer Nitro 14 AN14-41-R68M (NH.QSSEU.001)

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, LPDDR5X

Дисплей: 14,5″ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 120 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 69 999 грн

Acer Nitro V 14 ANV14-61-R1LT (NH.QTYEU.009)

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, LPDDR5X

Дисплей: 14,5″ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 120 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 58 499 грн

Стандартні моделі ігрових ноутбуків з екраном на 15,6″

У цьому форматі уваги за свої можливості варті дві моделі. Почнемо з найдоступнішої конфігурації, також приблизно за 50 тисяч гривень. Це Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R3ZS) з процесором передостаннього покоління від AMD. Досить непогана пропозиція, хоча вище є практично аналогічна пропозиція на 16″ з тією самою вартістю, але вже з процесором останнього покоління. І знову ж таки, якщо вам більше подобається Intel та потрібно більше ядер, дивіться в сторону Acer Nitro V 15 (ANV15-51-92GJ) з Core i9-13900H.

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3ZS (NH.QSFEU.002)

Процесор: AMD Ryzen 7 7735HS

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 15.6″ Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 512 ГБ SSD

Ціна: від 49 819 грн

Acer Nitro V 15 ANV15-51-92GJ (NH.QQEEU.00E)

Процесор: Intel® Core i9-13900H

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 15.6″ Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 55 999 грн

Трохи більші моделі з екраном на 16″

Самим оптимальним у цій категорії (а можливо й серед усіх моделей загалом) за співвідношенням вартості до можливостей можна вважати Acer Nitro V 16 (ANV16-41-R363). Усього за 50 тисяч гривень ви отримуєте топовий процесор від AMD та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 у форматі 16″. Якщо ж потрібно значно більше потужності від процесора, або ви просто є фанатом продукції Intel, до ваших послуг Acer Nitro 16 (AN16-73-73FB). Він також має вдвічі більше пам’яті, проте лише відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 та чи не найбільшу ціну у цій добірці. Варіація з AMD у вигляді Acer Nitro 16 (AN16-42-R8HM) буде трохи дешевшою за Intel. Але можливо слід узяти до уваги й Acer Nitro 16 (AN16-41-R0YX). Його процесор старіший на одне покоління, проте він має удвічі більше оперативної пам’яті та накопичувача, а до того ж ще й цікавіший екран з кращою роздільною здатністю.

Acer Nitro V 16 ANV16-41-R363 (NH.QRUEU.008)

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 165 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 512 ГБ SSD

Ціна: від 49 999 грн

Acer Nitro 16 AN16-42-R8HM (NH.QSKEU.003)

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 165 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 512 ГБ SSD

Ціна: від 61 999 грн

Acer Nitro 16 AN16-41-R0YX (NH.QKCEU.006)

Процесор: AMD Ryzen 7 7735HS

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 16″ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 165 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 66 339 грн

Acer Nitro 16 AN16-73-73FB (NH.QSNEU.005)

Процесор: Intel Core i7-14650HX

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 165 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 69 999 грн

Великі моделі з екраном на 17″

Ситуація у цій категорії досить проста, оскільки доступних ноутбуків усього два. Обирати доведеться між Acer Nitro 17 (AN17-42-R9VX) та Acer Nitro 5 (AN517-55-5585). Acer Nitro 17 має суттєво кращий процесор, але відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050. А Nitro 5 оснащений кращою відеокартою, є доступнішим за ціною, проте має застарілий процесор середнього рівня. Тож варто обирати те, що більше відповідає вашим потребам. Або ж поглянути у категорію ноутбуків із 16″ екранами. Там вибір помітно ширший.

Acer Nitro 5 AN517-55-5585 (NH.QLFEU.009)

Процесор: Intel Core i5-12450H

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 17,3″ Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 512 ГБ SSD

Ціна: від 54 999 грн

Acer Nitro 17 AN17-42-R9VX (NH.QSEEU.002)

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Дисплей: 17,3″ Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 165 Гц

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті

Накопичувач: 1 ТБ SSD

Ціна: від 59 999 грн

Висновок

Доки серія ігрових ноутбуків Acer Nitro очікує на поповнення новими моделями з ШІ процесорами та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 50xx, ми розглянули найкращі варіанти моделей, доступних у поточному асортименті. Перевага сучасних конфігурацій ігрових ноутбуків з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 полягає у прийнятному для комфортної гри рівні продуктивності при відносно невисокій вартості. Тож обирайте той ноутбук, який найбільше підходить вам за параметрами та бюджетом й підключайтеся до гри!

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.