Випробовуємо новітню технологію NVIDIA DLSS 4.5 на Predator Helios Neo 16 AI

Початок 2026 року приніс нам небагато залізних новинок, проте буквально змусив зосередитися на нових технологіях з використанням ШІ. Зокрема NVIDIA оновила свій алгоритм технології DLSS до версії 4.5. А ми протестували як працює DLSS 4.5 у порівнянні з DLSS 4 на новітньому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73). Але спочатку ми розкажемо, як оновити NVIDIA App та активувати NVIDIA DLSS 4.5. Дивіться уважно цей відеоогляд на каналі Acer Ukraine:

Тестування DLSS 4.5 та DLSS 4 проводилося на ігровому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-718Q) у грі Cyberpunk 2077. Його характеристики наступні:

Процесор: Intel Core Ultra 7 255HX

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ

Екран: 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, 240 Гц, IPS

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM

Накопичувач: 1 ТБ SSD

А результати порівняння наводимо у таблиці нижче:

Налаштування Quality

FPS (мін-макс) Balanced

FPS (мін-макс) Performance

FPS (мін-макс) Ultra Performance

FPS (мін-макс) DLSS 4 58-80 66-84 81-84 92-119 DLSS 4.5 51-74 68-83 81-84 117-126

Висновок

NVIDIA DLSS 4.5 є еволюційним оновленням DLSS 4. У трансформері DLSS 4.5 порівняно з DLSS 4 спостерігається падіння частоти кадрів на 3-5% в усіх режимах. Але це є невелика плата за значне покращення якості зображення та відсутність шлейфів, мерехтіння екрана чи нестабільність картинки. Тим більше ця різниця буде повністю компенсована після повного запуску Dynamic multi frame generation х6. А режим Ultra Performance одразу дозволяє досягнути максимального FPS для тих, кому це важливіше за усе інше.

А якщо ви бажаєте самі випробувати новий трансформер зображення DLSS 4.5 від NVIDIA, то можете придбати один з надпотужних ноутбуків Predator Helios Neo 16 AI за ціною від 90 999 грн вже зараз.

