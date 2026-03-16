Випробовуємо новітню технологію NVIDIA DLSS 4.5 на Predator Helios Neo 16 AI

Початок 2026 року приніс нам небагато залізних новинок, проте буквально змусив зосередитися на нових технологіях з використанням ШІ. Зокрема NVIDIA оновила свій алгоритм технології DLSS до версії 4.5. А ми протестували як працює DLSS 4.5 у порівнянні з  DLSS 4 на новітньому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73). Але спочатку ми розкажемо, як оновити NVIDIA App та активувати NVIDIA DLSS 4.5. Дивіться уважно цей відеоогляд на каналі Acer Ukraine:

Тестування DLSS 4.5 та DLSS 4 проводилося на ігровому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-718Q) у грі Cyberpunk 2077. Його характеристики наступні:

  • Процесор: Intel Core Ultra 7 255HX
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ
  • Екран: 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, 240 Гц, IPS
  • Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM
  • Накопичувач: 1 ТБ SSD

А результати порівняння наводимо у таблиці нижче:

Налаштування Quality
FPS (мін-макс)		 Balanced
FPS (мін-макс)		 Performance
FPS (мін-макс)		 Ultra Performance
FPS (мін-макс)
DLSS 4 58-80 66-84 81-84 92-119
DLSS 4.5 51-74 68-83 81-84 117-126

Висновок

NVIDIA DLSS 4.5 є еволюційним оновленням DLSS 4. У трансформері DLSS 4.5 порівняно з DLSS 4 спостерігається падіння частоти кадрів на 3-5% в усіх режимах. Але це є невелика плата за значне покращення якості зображення та відсутність шлейфів, мерехтіння екрана чи нестабільність картинки. Тим більше ця різниця буде повністю компенсована після повного запуску Dynamic multi frame generation х6. А режим Ultra Performance одразу дозволяє досягнути максимального FPS для тих, кому це важливіше за усе інше.

А якщо ви бажаєте самі випробувати новий трансформер зображення DLSS 4.5 від NVIDIA, то можете придбати один з надпотужних ноутбуків Predator Helios Neo 16 AI за ціною від 90 999 грн вже зараз.

Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків
Чому L в абревіатурі “LLM” означає: “ШІ брехня”
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
Золоте десятиліття ігор: мої улюблені шутери на міленіальному стику
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
Вайнона Ерп (Wynonna Earp): жіночий вестерн з присмаком містики
Дрони на оптоволокні: нова реальність, до якої не готові старі системи
Omega Linux: рішення для старих комп’ютерів на базі Arch Linux
Захист від FPV-дронів: чому традиційні системи програють "війну датчиків" у 2026 році
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
ТОП фільмів-продовжень, які б краще не знімалися
Чому я втомився від сервісних ігор і повернувся до синглплеєрів
Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg та інші
Купівля “заліза” з рук у 2026: особиста інструкція виживання на вторинному ринку
