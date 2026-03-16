Випробовуємо новітню технологію NVIDIA DLSS 4.5 на Predator Helios Neo 16 AI

Початок 2026 року приніс нам небагато залізних новинок, проте буквально змусив зосередитися на нових технологіях з використанням ШІ. Зокрема NVIDIA оновила свій алгоритм технології DLSS до версії 4.5. А ми протестували як працює DLSS 4.5 у порівнянні з DLSS 4 на новітньому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73). Але спочатку ми розкажемо, як оновити NVIDIA App та активувати NVIDIA DLSS 4.5. Дивіться уважно цей відеоогляд на каналі Acer Ukraine:
Тестування DLSS 4.5 та DLSS 4 проводилося на ігровому ноутбуці Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-718Q) у грі Cyberpunk 2077. Його характеристики наступні:
- Процесор: Intel Core Ultra 7 255HX
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ
- Екран: 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, 240 Гц, IPS
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM
- Накопичувач: 1 ТБ SSD
А результати порівняння наводимо у таблиці нижче:
|Налаштування
|Quality
FPS (мін-макс)
|Balanced
FPS (мін-макс)
|Performance
FPS (мін-макс)
|Ultra Performance
FPS (мін-макс)
|DLSS 4
|58-80
|66-84
|81-84
|92-119
|DLSS 4.5
|51-74
|68-83
|81-84
|117-126
Висновок
NVIDIA DLSS 4.5 є еволюційним оновленням DLSS 4. У трансформері DLSS 4.5 порівняно з DLSS 4 спостерігається падіння частоти кадрів на 3-5% в усіх режимах. Але це є невелика плата за значне покращення якості зображення та відсутність шлейфів, мерехтіння екрана чи нестабільність картинки. Тим більше ця різниця буде повністю компенсована після повного запуску Dynamic multi frame generation х6. А режим Ultra Performance одразу дозволяє досягнути максимального FPS для тих, кому це важливіше за усе інше.
А якщо ви бажаєте самі випробувати новий трансформер зображення DLSS 4.5 від NVIDIA, то можете придбати один з надпотужних ноутбуків Predator Helios Neo 16 AI за ціною від 90 999 грн вже зараз.
Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: