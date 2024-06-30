Актор, який грає Каракаллу в «Гладіатор 2» каже, що сиквел знімали «з повагою до спадщини оригіналу»

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Джозеф Квін каже, що шанувальникам оригінальної стрічки «Гладіатор» нема потреби хвилюватися через продовження. У інтерв’ю Men’s Health він сказав, що «Гладіатор 2» віддає належне першому фільму.

«Це був надзвичайний досвід. У нас була чудова команда — Пол Мескаль, Фред Хечінгер, Дензел Вашингтон, Конні Нільсен, які повернулися з попереднього фільму, і Педро Паскаль. … Ми, безперечно, знали про спадщину першого фільму, тож хотіли віддати йому належне та зрозуміти, що це один із тих фільмів, на які багато людей, у тому числі й я, дивляться з затуманеним поглядом», — каже Джозеф Квін.

Куїнн грає співімператора Каракаллу, Пол Мескаль — Луція Вера, Дензел Вашингтон — колишнього раба, який перетворився на багатого купця, Педро Паскаль — колишнього військового, якого примусили до бою, Фред Хехінгер — співімператора Гету, а Дерек Якобі повертається до своєї сенатора Гракха. Джимон Хонсу мав повторити роль Джуби, але був змушений відмовитися від участі через конфлікти з розкладом.

Рідлі Скотт знов стане режисером фільму за сценарієм Девіда Карпи. Продовження представляє Луція, який живе у вигнанні після того, як був розлучений зі своєю родиною на 15 років. Очікується, що «Гладіатор 2» дебютує в кінотеатрах 22 листопада 2024 року.

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