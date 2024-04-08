Новий імператор у фільмі «Гладіатор 2» буде «ще гіршим» за Коммода Хоакіна Фенікса

Головного лиходія у сиквелі зіграє Джозеф Квінн («Дивні дива») і, зважаючи на римську історію, він буде значно жорстокішим за попереднього тирана, якого раніше втілив на екрані Хоакін Фенікс.

Перший «Гладіатор» Рідлі Скота перетворив Коммода на більш стереотипного лиходія, ніж його реальний прототип. Однак імператор, що з’явиться у продовженні має потенціал затьмарити попередника — згідно з римською історією, Каракалла (Квінн) вбиває свого брата Гету (Фред Хехінгер), аби захопити трон, а згодом поводитиметься як егоїстичний та бездіяльний правитель, коли безлад та масові вбивства поширюються на усю Римську імперію.

Поль Мескаль зіграє дорослішу версію Луція — племінника імператора Коммода. Серед акторського складу також з’являться Педро Паскаль, Баррі Кеоган, Дензел Вашингтон та Конні Нільсен.

Рідлі Скотт знову постане у якості режисера та продюсера, а сценарій до «Гладіатора 2» написав Девід Скарпа. Також з оригінального фільму повернулися Джон Метісон (оператор-постановник), Артур Макс (художник-постановник) і Джанті Єйтс (художник по костюмах).

«Гладіатор 2» має вийти в кінотеатрах 22 листопада.