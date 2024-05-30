Українські розробники створили «Танчик» — комплекс для евакуації поранених з поля бою

Українські розробники створили «Танчик» — новий наземний роботизований комплекс для евакуації та логістики поранених з поля бою.

Як повідомили редакції, цей передовий комплекс створений для забезпечення максимальної безпеки та ефективності під час рятувальних операцій у зонах бойових дій.

Над «Танчиком» працювало 3 людини:

Олексій Руднєв — ідейний лідер;

Олександр — інженер-конструктор;

Володимир — механік.

Основні характеристики та переваги

Автономність і дистанційне керування: «Танчик» може працювати як автономно, використовуючи вбудовану систему штучного інтелекту, так і під керуванням оператора на відстані. Це забезпечує гнучкість і можливість адаптації до різних умов на полі бою. Висока прохідність: Завдяки вдосконаленій гусеничній системі, «Танчик» здатний пересуватися по різноманітній місцевості, включаючи складні та небезпечні ділянки, де традиційні транспортні засоби не можуть проїхати. Місткість і адаптивність: Комплекс може транспортувати до двох поранених одночасно, забезпечуючи їхню безпеку та комфорт під час евакуації. Також є можливість швидкого перепрофілювання для перевезення медичних матеріалів та обладнання. Енергоефективність: Завдяки використанню сучасних енергозберігаючих технологій, «Танчик» має тривалий час автономної роботи, що дозволяє виконувати тривалі місії без необхідності частих підзарядок.

«Танчик» пройшов випробування в умовах наближених до бойових дій, де продемонстрував свою ефективність та надійність.

Перспективи

Розробники заявили, що планують вдосконалювати «Танчик», розширюючи його функціональні можливості та підвищуючи рівень автономності.

«Нашою метою є забезпечення військових підрозділів найсучаснішими засобами для порятунку життів у найважчих умовах», — підкреслили вони.

Онлайн-курс "Бренд-комунікації" від Skvot. Навчіться аналізувати конкурентів та комунікацію бренду.Знайдіть свою цільову аудиторію та складіть план роботи з нею.Генеруйте ідеї для інфоприводів та працюйте з медіа. Детальніше про курс

Раніше в в рамках defense-tech кластеру Brave1 було створено FoxTac — дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.