Колишній інженер Apple визнав себе винним у крадіжці автомобільних секретів компанії

Сяолан Чжан, колишній співробітник Apple, обвинувачений у крадіжці файлів, що містять комерційну таємницю секретного автомобільного підрозділу Apple, у понеділок визнав себе винним у федеральному суді Сан-Хосе. Чжан заарештований федеральними агентами у липні 2018 року в аеропорту Сан-Хосе, звідки він планував вилетіти до Китаю.

Відповідно до судових документів, поданих у понеділок, досягнуто угоду з визнання Чжаном провини. Чжану загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі $250 тис. після того, як він визнав себе винним у крадіжці комерційної таємниці. Винесення вироку призначене на листопад.

Чжана звинувачують у завантаженні внутрішніх файлів компанії щодо автомобільного проєкту Apple, зокрема 25-сторінкового документа, що включає інженерні схеми друкованої плати для автономного транспортного засобу. Чжана також звинуватили у крадіжці довідкових посібників та PDF-файлів з описом прототипів Apple та вимог до прототипів.

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Згідно з обвинувальними документами ФБР та прокуратури США, підслідний працював в Apple з 2015 року, останнім часом як інженер з апаратного забезпечення у команді автономних транспортних засобів.

Apple уперше запідозрила Чжана в крадіжці комерційної таємниці після його відпустки з догляду за дитиною, яку він провів у Китаї. Співробітник пішов із компанії після відпустки з наміром повернутися до Китаю та подбати про свою матір.

Чжан проінформував Apple, що планує працювати в Xmotors, провідній китайській компанії з виробництва електромобілів, і його доступ до мережі Apple був скасований.

Розслідування Apple виявило, що Чжан завантажував документи та інформацію з баз даних компанії. Камери зафіксували, як Чжан входив до лабораторії та вилучав обладнання, що пізніше було ідентифіковано як друковані плати та сервер.

Звинувачення дозволило пролило світло на таємницю Apple, яку компанія навіть через роки не визнає: існування її підрозділу, що розробляє автономні електромобілі.

Джерело: CNBC