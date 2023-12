27 тис. км: електромобіль Nissan Ariya EV проїхав від Північного до Південного полюсу Землі

Шотландські мандрівники Кріс і Джулі Ремсі оголосили про завершення дев’ятимісячної експедиції Pole To Pole EV протяжністю 27 тис. км — першої подорожі від Північного до Південного полюса на електромобілі. Пара фактично досягла місця призначення 15 грудня (п’ятниця), але поділитися новиною змогли лише після відновлення супутникового зв’язку.

Подорож була здійснена на електромобілі Nissan Ariya e-4ORCE, модифікований ісландською спеціалізованою компанією Arctic Trucks – головним чином, більшими 39-дюймовими шинами та відповідними колісними арками, а також деяким обладнанням для ожеледиці та роботами з посилення кузова, передає Engadget.

Все це додаткове навантаження на електромобіль означало, що він повинен був задовольнятися скороченим запасом ходу лише від 240 до 320 км — це менше від початкової автономності 435 км. Під час арктичної та антарктичної частин подорожі подружжя Ремсі застосовували хитрощі, щоб зберегти акумулятор автомобіля теплим для підвищення ефективності. Зокрема, вони нагромаджували снігову стіну, щоб захистити днище і передній радіатор від холодного вітру, або навіть використовували спеціальний намет, щоб накрити всю машину, коли було не надто вітряно.

Щоб зарядити свою Ariya, залежно від погоди, дует використовував або вітрову турбіну потужністю 5 кВт, або прототип сонячної гібридної зарядки. Якщо це не вдавалося, були моменти, коли їм доводилося повертатися до бензинового генератора — обов’язкового обладнання для подорожей арктичними регіонами. Так само полюсів досягли й дизельні допоміжні автомобілі, оскільки їхніх електричних версій не існує. Мета Pole To Pole EV — довести, що електромобілі є життєздатною заміною дизельним експедиційним транспортним засобам у полярних регіонах.

Між полюсами Ремсі подорожували Америкою, причому північна частина була відносно легкою завдяки легкодоступним зарядним пристроям вздовж усього шляху. На півдні була інша історія, але Pole To Pole EV співпрацювала з постачальником рішень для зарядки електромобілів Enel X Way, щоб встановити зарядні пристрої вздовж їхнього маршруту через Центральну та Південну Америку — особливо на перуанському етапі експедиції. Щобільше, Enel X Way пообіцяла, що ці нові зарядні пристрої будуть доступні для громадськості й надалі, таким чином розширюючи електричний панамериканський зарядний коридор.