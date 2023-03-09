9 ГБ мобільного інтернету і пророцтво від Кобзаря — акція Vodafone до дня народження Шевченка

Vodafone відзначила 209-річчя з дня народження Тараса Шевченка тимчасовою акцією, в межах якої оператор пропонує абонентам безплатні ГБ мобільного інтернету — кожен охочий в мережі Vodafone може подарувати своїм близьким додаткові 9 ГБ трафіку і передбачення на майбутнє від Кобзаря.

Акція діятиме з 09 до 10 березня 2023 року включно. Щоб надіслати 9 ГБ близькій людині (вона також має бути абонентом Vodafone), потрібно відправити безплатне SMS з передбаченням від Кобзаря на 3565 із номером у форматі 380XXXXXXXХХ. Кожен клієнт може надіслати до 5 привітань своїм друзям, рідним, знайомим — подарункові гігабайти діятимуть протягом семи днів в межах України, після чого залишок анулюється.

Перевірити залишок ГБ і термін дії можна в My Vodafone або за комбінацією *101*7705# (для клієнтів передплати) чи *110*7705# (для клієнтів контракту).

Відправити бонусні ГБ можуть усі клієнти Vodafone (крім тарифів Vodafone Device S/M/L, Смартфон Стандартний, Yezzz, Partner), які знаходяться на території України, а отримати подарунок — клієнти передплатної форми зв’язку (всі тарифи, крім Vodafone Device S/M/L, Смартфон Стандартний, Yezzz, Partner і тарифів із безлімітним інтернетом), а також клієнти контрактної форми зв’язку (всі тарифи, крім тарифів із безлімітним інтернетом). Водночас бізнес-клієнти не беруть участь в акції.

«Не журися, Україно,

Панно синьоока!

Твоя воля як той сокіл,

Літає високо.

Її турки не спалили,

Ляхи і татари…

Бог поможе – розійдуться

І московські хмари!»