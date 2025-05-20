Acer «засвітила» відеокарту AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ напередодні офіційного анонсу

Зображення з попередніх витоків з можливою датою презентації AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ / TechPowerUp

На офіційній сторінці Acer, присвяченій виставці Computex 2025, виробник, ймовірно, випадково, анонсував відеокарту Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 ГБ від AMD.

Подібні передчасні анонси порушують політику нерозголошення, тож інформація була видалена, але збереглися скриншоти. Зараз сторінка містить ПК, ноутбуки з ШІ та монітори, але жодної відеокарти. Також цікаво, що поряд з Nitro Radeon RX 9060 XT OC на скриншоті розміщена карта Acer Nitro Intel Arc A380 LP 6 ГБ.

Щодо технічних характеристик RX 9060 XT, Acer писала: «насолоджуйтесь приголомшливою графікою 8K та використовуйте інструменти штучного інтелекту для створення свого наступного шедевра на базі архітектури RDNA 4». Очікується, що для втілення цих можливостей відеокарта отримає GPU Navi 44 XT.

Понад тиждень тому інформатор momomo_us поділився скриншотом каталогу одного з інтернет-магазинів з відеокартами Acer та XFX RX 9060 XT. Згодом він додав і відповідний рекламний рендер XFX.

Попередньо відомо, що відеокарта матиме варіанти 16 ГБ та 8 ГБ GDDR6, частоту 3230 МГц та OC 3320 МГц, (XFX, більші можливі у дорожчих моделях). Приємною деталлю стала наявність 16 ГБ пам’яті — у представленої вчора NVIDIA RTX 5060 її лише 8 ГБ.

Офіційна презентація відеокарти AMD Radeon RX 9060 XT очікується 21 травня, тобто вже завтра. Щодо цін новинки, наявні неофіційні варіанти з витоків магазинів $519,99 або $449,99 здаються завищеними на тлі продукції конкурентів, тож варто дочекатися офіційних пропозицій.

Джерело: TechPowerUp