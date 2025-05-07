AMD Radeon RX 9060 XT з’явилася в магазині та має 16 ГБ пам’яті

Відеокарти Radeon RX 9070 та RX 9070 XT / AMD

Бразильський магазин опублікував сторінку ще невипущеної AMD Radeon RX 9060 XT. Вона має 16 ГБ, на відміну від основних конкурентів.

Близький, хоча й не оголошений, анонс AMD нових недорогих відеокарт Radeon, не є несподіванкою. За чутками, компанія працює над відеокартами Radeon RX 9070 GRE та Radeon RX 9060 XT. Реліз першої очікується днями, щодо другої інформації менше.

Radeon RX 9060 XT ще не була офіційно підтверджена AMD, але її характеристики просочувалися в інтернет протягом тижнів. Найцікавіша деталь в тому, що AMD готує моделі з 8 ГБ та з 16 ГБ вбудованої пам’ят. Карта працює на чипі Navi 44 з 2048 потоковими процесорами.

За даними бразильського ритейлера Terabyteshop, виробник Gigabyte випустить версію OC, з фабричним розгоном та 16 ГБ пам’яті. Наразі це єдина модель RX 9060 XT, представлена ​​на сайті магазина (зараз сторінка неактивна). У характеристиках немає ціни та дати виходу.

У специфікації згадується один 8-контактний роз’єм живлення, але вимога до потужності БЖ становить величезні 850 Вт. Зазвичай навіть розігнані моделі RX 9070 потребують не більше 750 Вт, а підтримка починається з 550 Вт, тому це здається помилкою. Карта має потрійний вентилятор та 2,5-слотове компонування. Ось її характеристики:

Модель — GV-R9060XTGAMING OC-16GD

— GV-R9060XTGAMING OC-16GD Пам’ять — 16 ГБ GDDR6

— 16 ГБ GDDR6 Максимальна роздільна здатність — 7680×4320

— 7680×4320 Підтримка кількох дисплеїв — 4

— 4 Формфактор — ATX

— ATX Підтримка DirectX — API DirectX 12

— API DirectX 12 Підтримка OpenGL — 4.6

— 4.6 Вимоги до живлення — 850 Вт

— 850 Вт Роз’єми живлення — 1x 8-контактний

— 1x 8-контактний Виходи на дисплей — 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1a

За неофіційними даними очікується, що AMD оголосить Radeon RX 9060 XT 21 травня, під час виступу на Computex 2025. Компанія поки не підтвердила характеристик відеокарти або цін. З відеокартою конкуруватимуть Intel B580 та B570 p 12 ГБ та 10 ГБ пам’яті відповідно, а також NVIDIA RTX 5060 лише з 8 ГБ, яка вийде 19 травня.

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Джерело: VideoCardz